Czy premie i nagrody powinny być brane pod uwagę przy naliczaniu wpłat do PPK? A dofinansowanie do pakietu medycznego?

Ustawa o PPK definiuje wynagrodzenie jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy). A ponieważ także premie i nagrody są uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to należy je uwzględniać. Dofinansowanie do karnetu do klubu sportowego czy pakietu medycznego (np. 50 proc.) nie będzie brane pod uwagę, gdyż tego typu bonusy są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ale jeśli pracodawca funduje pakiety w całości, to ponieważ nalicza się od nich składki na ubezpieczenia społeczne, to i składki na PPK.