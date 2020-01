Przygotuj się na PPK – co podmiot zatrudniający może zrobić przed 1 lipca 2020

Rozważyć założenie PPE

Tzw. mali przedsiębiorcy mają jeszcze czas na to, by utworzyć PPE, które po spełnieniu wymaganych warunków (minimalna składka 3,5 proc. pensji, udział w PPE min. 25 proc. pracowników) pozwolą nie tworzyć PPK. Pierwsze składki trzeba opłacić w czerwcu 2020. Pracownicy często wolą tę formę oszczędzania, bo gromadzone środki nie pochodzą z ich wpłat, a tylko z wpłat pracodawcy. Ponadto pracodawca musi szacować, że o ile w przypadku PPK szacuje się wzrost kosztów zatrudnienia na ok. 0,9 proc., to w przypadku PPE zwiększą się one o ok. 2,2 proc. Pracownik z kolei musi wiedzieć, że w odróżnieniu od PPK środki zgromadzone w PPE nie tak łatwo wypłacić, a poza tym środki gromadzone w PPK są własnością uczestników i podlegają dziedziczeniu oraz są elementem wspólnoty majątkowej, czego w PPE nie ma.

Opracować harmonogram wdrażania PPK, by bez zbędnej zwłoki zacząć go realizować (terminy wyboru instytucji finansowej, zawarcia umowy o zarządzanie, zawarcia umowy o prowadzenie itp.) Opracować szacunkowo budżet na wdrażanie PPK Oszacować z pomocą działu HR, jaki będzie poziom uczestnictwa w programie. Określić, ile osób pozostanie w PPK, ile zrezygnuje, ile będzie chciało do nich przystąpić, bo z racji wieku nie zostali zapisani automatycznie (55-70 lat). Szacując liczbę uczestników PPK, warto przeliczyć, czy poza wpłatą podstawową pracodawca chce też wpłacać składkę dodatkową.

Czy PPK w firmie to faktycznie tak duży wzrost kosztów pracy?



Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych spowoduje zapewne wzrost kosztów pracy, ale pamiętać trzeba, że wpłaty pracodawcy do PPK to koszty uzyskania przychodu i są odliczane od przychodu pracodawcy, pomniejszając tym samym podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Do kosztów, z którymi na pewno pracodawca będzie musiał się liczyć należą operacyjne koszty wdrażania i obsługi. Mogą one wynikać z różnych kwestii:

a) konieczności zakupu nowego oprogramowania do obsługi systemu kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego lub dostosowania posiadanego

b) konieczności obsługi tego systemu przez firmę IT (wewnętrzną/zewnętrzną)

c) potrzeby zatrudnienia dodatkowej osoby do wdrażania i obsługi PPK lub przekazania obowiązków obecnym pracownikom

d) posiadania odpowiednich warunków do archiwizacji dokumentów lub też tworzenia ich na nowo.