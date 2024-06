Polski język migowy (PJM) to naturalny język wizualno-przestrzenny, którym posługują się głusi w Polsce. Korpus PJM zawiera około 650 tysięcy znaków. Znasz alfabet polskiego języka migowego?

Którą witaminę zawdzięczamy Słońcu? Do jakiego procesu potrzebne jest Słońce? Który bóg z mitologii greckiej był uosobieniem Słońca? Te i inne ciekawostki tylko w naszym quizie.

QUIZ Słońce - co o nim wiesz? Znasz te ciekawostki?

Osiedla, dzielnice, jednostki terytorialne miast - na potrzeby tego quizu wrzucamy je do jednego worka. Liczy się tylko zabawna nazwa. Wiesz, gdzie się znajdują?

QUIZ Śmieszne nazwy osiedli. 6/10 to sukces

Najsłynniejsze dziecięce postacie z książek - znasz je na pewno. Dopasujesz do odpowiedniego tytułu? Rozwiąż quiz i sprawdź, czy dasz radę zdobyć komplet punktów.

Makbet - test z lektury

"Makbet" Williama Szekspira to dramat pełen intryg, ambicji i mrocznych proroctw. Historia opowiada o tytułowym bohaterze, którego żądza władzy prowadzi do zguby. Kluczowe wydarzenia, zawiłe relacje i motywy postaci skłaniają do refleksji nad moralnością i przeznaczeniem. Test z lektury sprawdzi Twoją znajomość treści, charakterystykę postaci oraz główne motywy utworu. Przygotuj się, aby lepiej zrozumieć ten klasyczny dramat. Powodzenia!