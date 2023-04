Prawda czy fałsz QUIZ. Dasz się zaskoczyć?

Prawda czy fałsz. W tym quizie będziecie musieli odpowiedzieć na szereg pytań, decydując, czy stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Niektóre pytania mogą wydawać się łatwe, ale niektóre z nich mogą być podchwytliwe, zachowajcie czujność. Gotowi, aby rozpocząć? Zaczynamy!

"New romantic" w PRL - jak Polacy wyrażali swoją indywidualność w czasach szarej rzeczywistości? quiz

W latach 80-tych, podobnie jak w innych krajach, w Polsce narodziła się subkultura "new romantic". Była to grupa młodych ludzi, którzy mieli dość szarej rzeczywistości PRL-u i chcieli wyrazić siebie poprzez swoje stroje, muzykę i sposób bycia. Członkowie tej subkultury inspirowali się modą lat 20-tych i 30-tych, a także glam rockiem i postpunkiem. Ich styl wyróżniał się kolorowymi, często ekstrawaganckimi ubraniami, bogatą biżuterią i charakterystycznym makijażem. W tym quizie zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat subkultury "new romantic" w Polsce w czasach PRL-u.

QUIZ Wypoczynek w PRL. Pamiętasz? 11/15 to świetny wynik!

Wypoczynek w PRL. Ograniczone wyjazdy za granicę, limitowany dostęp do towarów i usług turystycznych oraz niskie pensje powodowały, że wiele osób musiało szukać sposobów na spędzenie wolnego czasu w kraju. Ale Polacy potrafili sobie radzić w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach i wymyślać ciekawe formy spędzania urlopów. Jak wyglądały wczasy w PRL, dokąd się jeździło i czego nie można było zapomnieć na wyjeździe? Przypominamy w quizie! Nie będzie łatwo zdobyć komplet punktów. Ale próbujcie!

QUIZ Kultowe słodycze z PRL. Na pewno znasz wszystkie odpowiedzi?

QUIZ Kultowe słodycze z PRL! Ach, chyba każdy z nas pamięta ten boski smak oranżady w proszku, jedzonej wprost z ręki (bez rozrabiania w wodzie), albo bloku czekoladowego robionego przez mamę z mleka w proszku i kakao. Żeby nie było tak słodko, to mieliśmy wtedy i słodyczowe „koszmarki” - choćby słynny wyrób czekoladopodobny. W czasach PRL-u wybór słodyczy był znacznie mniejszy niż dziś, a dostęp do nich często ograniczony. Jednakże, pomimo braków, istniały popularne słodycze, które wciąż są pamiętane przez wielu Polaków, a na półkach sklepowych królują do dziś. Sprawdźcie swoją pamięć i znajomość słodkości z tamtych czasów. Zapraszamy na quiz!

Quiz wiedzy ogólnej na 15 kwietnia

Witajcie w quizie na 15 kwietnia! Dzisiaj przetestujemy Waszą wiedzę na tematy związane z historią, kulturą, nauką i rozrywką. Czy wiecie, jakie wydarzenie obchodzone jest w tym dniu? Jaki znany naukowiec urodził się 15 kwietnia? Który aktor kojarzony jest z rolą Forresta Gumpa? A może znacie symbole różnych krajów? Odpowiedzcie na te i inne pytania, aby sprawdzić, jak dobrze znacie świat. Powodzenia!

Moda z czasów PRL - QUIZ. Komplet punktów tylko u znawców tematu

Moda z czasów PRL. Ten kto powiedział kiedyś, że PRL był szary i nudny, to chyba dobrze nie wiedział, co mówi, a może nie rozróżniał kolorów. Obawiamy się, że najprawdopodobniej nawet ich nie widział. Wiadomo było, że co dekada to stylizacje różniły się od siebie niekiedy dość mocno i potrafiły być jeszcze bardziej kolorowe oraz szalone od poprzednich. W PRL - u pojawiały się także nowe trendy, takie jak buty na słoninie, bananowe spódnice, getry robione na drutach, piramidy czy ortaliony. Dziś dla wielu jest to już jedynie historia mody, ale nie dla wszystkich. Odważycie się rozwiązać nasz modowy quiz? Komplet punktów tylko u znawców tematu.

QUIZ Kochasz muzykę? To spróbuj zdobyć komplet punktów! Ostatnie pytanie zaskakujące

Muzyczny quiz z ciekawostkami. Dziś prawdziwa gratka dla miłośników dźwięków. Muzyka od wieków towarzyszy nam na co dzień i często jest tłem dla rozmaitych wydarzeń. Może relaksować albo działać energetyzująco, może wzruszać albo wywoływać śmiech, może pomagać się porozumieć albo przywoływać wspomnienia. Każdy gatunek muzyki ma swoją historię i kulturę. Prawie każdy z nas ma przynajmniej jedną ulubioną piosenkę. Jeśli nie wyobrażasz sobie świata bez tej dziedziny sztuki, to bez problemu uda Ci się rozwiązać nasz quiz.

Quiz Wielkanoc w PRL. Tylko nieliczni zdobędą komplet punktów!

Wielkanoc w PRL. Jak obchodziło się Wielkanoc w czasach PRL? Pewne tradycje wielkanocne są niezmienne, ale to najważniejsze święto w kościele katolickim obchodziło się kiedyś trochę inaczej niż dzisiaj. Jakie były wówczas ozdoby, czy w Wielką Sobotę można było zrobić zakupy i co się najczęściej jadało na święta? Cofnijmy się w czasie i sprawdźmy, jak wyglądała Wielkanoc w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zapraszamy na quiz, ale ostrzegamy – łatwy nie będzie! Jak rozwiążecie, wyślijcie swoim znajomym.

Tradycje wielkanocne. Tylko prawdziwy znawca zdobędzie 15 pkt! QUIZ

Tradycje wielkanocne. Święta Wielkanocne kończą wymagający czas wielkiego postu i ustępują pola odnowie, rodzinnemu ciepłu, miłości, zwycięstwu życia nad śmiercią. Wielkanoc obfituje w naszym kraju w wiele tradycji i zwyczajów ludowych. W obrzędach kościoła katolickiego mamy triduum paschalne, Niedzielę Palmową, mszę rezurekcyjną. Obecnie także obok śmigusa-dyngusa, „pogrzebu żuru i śledzia”, czy siudej baby wraca wiele, wydawałoby się, zapomnianych obrzędów wielkanocnych. Na szczęście nasze tradycje są tak bogate i oryginalne, że warto znać je wszystkie. Zapraszamy do świątecznego quizu!

Quiz na prima aprilis. Będzie komplet punktów czy się pomylisz?

Prima aprilis. Jedno kochają ten obyczaj i wprost nie mogą się go doczekać, inni na samą myśl o 1 kwietnia są przerażeni. Jedno jest pewne, żadnego innego dnia żarty, dowcipy i psikusy nie ujdą nam na sucho tak, jak w prima aprilis. Czy wiecie, jaki był pierwszy primaaprilisowy żart w telewizji albo czego unikać 1 kwietnia, aby nie mieć później pecha? Zanim zwiążecie komuś buty sznurówkami, posolicie kawę czy przykleicie kubek do blatu, sprawdźcie, co wiecie o tym zabawnym dniu. Zapraszamy na primaaprilisowy quiz.

Korporacyjna nowomowa. Sprawdź, czy się dogadasz! QUIZ

Korporacyjna nowomowa. Znajomość języków obcych to nieoceniona korzyść. A czy korporacyjną nowomowę można już nazwać językiem obcym? Chyba raczej nie, ale z pewnością opanowanie pewnych słów czy sformułowań może się przydać w pracy. Język korporacji przeważnie czerpie z języka angielskiego i tworzone słowa są rodzajem hybrydy. Póki ten żargon nie przedostał się na stałe do języka codziennego, nie musimy się martwić. Rozwiążcie nasz quiz o korpomowie i sprawdźcie, czy udałoby Wam się porozumieć. Tak że czilałt i bukujcie czas na czelendż!

Biblioteki, bibliotekarze, książki - co o nich wiesz? QUIZ

"Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki" tak pisał Stephen King w swej powieści „Dallas '63”. Biblioteki i bibliotekarze, to odrębny, często dziwny i magiczny świat, pełen niezwykłości w codziennym tak zwyczajnym i szalonym świecie. Mimo, że wielu z nas praca bibliotekarza mogłaby wydawać się nudna i nieciekawa, to wiemy (z wiarygodnych źródeł), że na pewno taka nie jest. No i serdecznie zapraszamy do rozwiązania naszego quizu o bibliotekach, książkach i bibliotekarzach oraz do pamiętania o ich święcie, wypadającym 8 maja. Sprawdźcie z nami swoją wiedzę.

Oscary - rekordy i ciekawostki QUIZ

Oscary - rekordy i ciekawostki. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu środkowoeuropejskiego (z 12 na 13 marca 2023 r.) odbędzie się 95. ceremonia wręczenia Nagród Akademii Filmowej, czyli Oscarów – najważniejszych nagród w filmowym świecie. Każdego roku wielu miłośników X muzy zarywa noc i z zapartym tchem oczekuje werdyktu Akademii. W tym roku mamy szansę na statuetkę w kategorii Najlepszy film międzynarodowy za sprawą filmu „IO” Jerzego Skolimowskiego. A dziś zapraszamy na filmowy quiz. Sprawdźcie, czy znacie te rekordy i ciekawostki!

Wielkanoc - co o niej wiesz? QUIZ

Wielkanoc w Polsce to najważniejsze święto chrześcijańskie obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to czas radosnego świętowania i składania sobie życzeń, a także okazja do spożywania tradycyjnych potraw i udziału w wielu obrzędach i zwyczajach związanych z tą okazją. W Polsce Wielkanoc jest świętowana przez dwa dni, a jej początek przypadający na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Rozwiąż quiz i sprawdź, co wiesz o tym święcie.

Wyjątkowy QUIZ na Dzień Kobiet

Dzień Kobiet. 8 marca jak co roku w wielu krajach obchodzimy jedno z sympatyczniejszych i piękniejszych świąt, czyli Dzień Kobiet. „Być kobietą, być kobietą - marzę ciągle, będąc dzieckiem, być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie... Być kobietą, być kobietą - oszukiwać, dręczyć, zdradzać nawet, gdyby komuś miało to przeszkadzać…” jak śpiewała nam Alicja Majewska. Nam to absolutnie nie przeszkadza, co więcej życzymy wszystkim paniom dużo zdrowia i samych słonecznych dni, a z prezentów nie tylko dużo goździków i rajstop… Zapraszamy do rozwiązania quizu o naszych miłych paniach i ich święcie.

Pisarze i pisarki - QUIZ nie tylko dla książkoholików

Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek przypada 3 marca. Podobno pisać (jak i śpiewać) każdy może, a pisarzem się jest albo się bywa i podobno czytanie książek jest najlepszą zabawą jaką sobie ludzkość wymyśliła. Jednak, by móc coś czytać muszą zaistnieć pisarze. „W pisaniu to jest najwspanialsze, że nikt człowieka nie zmusza, aby pisał. Ale ja teraz czuję, że pisanie jest dla mnie kuracją, moją poradnią psychiatryczną i telefonem zaufania.” – Bogumił Hrabal. Co o nich oraz ich dziełach wiemy, zwłaszcza o tych najbardziej znanych i lubianych warto sprawdzić w naszym quizie. Zapraszamy serdecznie!

Czy znasz te instrumenty muzyczne? QUIZ wiedzy

Instrumenty muzyczne. Muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi zarówno przy zabawie, obrzędach, pracy, czy odpoczynku. Na początku zapewne tylko nucona, a potem instrumentalna. Od początku też towarzyszyły jej słowa i taniec. Powoli jednak z pewnego rodzaju komunikacji przekształciła się w jedną z ważniejszych i piękniejszych sztuk. Już w starożytności tak o niej pisał choćby Platon - „Muzyka daje duszę wszechświatowi, skrzydła umysłowi, lot wyobraźni, a wszystkiemu życie”. A my jak zawsze zapraszamy do rozwiązania quizu, związanego ściśle z muzyką, bo o instrumentach.

Słodki QUIZ na Tłusty Czwartek

Tłusty Czwartek 2023. Niektórzy na to święto czekają cały rok. Raz do roku nawet „pączkowi skrytożercy” mogą pozwolić sobie na bezkarne zajadanie tymi słodkościami, właśnie w Tłusty Czwartek, który tradycyjnie oznacza symboliczny schyłek karnawału. Po pulchne, tłuste, wypełnione nadzieniem pączki ustawiają się wtedy kolejki już od rana. „Jedno z najbardziej tradycyjnych polskich ciast”, pisał o pączkach Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego”. W Tłusty Czwartek nie możemy też zapomnieć o faworkach, zwanych chrustem. Do kawy i pączka lub faworków poleca się nasz słodki quiz. Smacznego i powodzenia.

Walentynkowy QUIZ nie tylko dla zakochanych

Walentynkowy quiz. Walentynki… miłość, miłość, miłość wszędzie, bo właśnie w owym dniu obdarowujemy się chętnie drobiazgami symbolizującymi to uczucie: serduszkami, liścikami, słodyczami, maskotkami i to koniecznie w kolorze czerwonym lub różowym. Miłość już od wieków obecna jest w każdej dziedzinie sztuki: muzyce, malarstwie, literaturze. A tak o niej m.in. pisał Umberto Eco w „Imieniu róży” „Jakie spokojne byłoby życie bez miłości, Adso. Jakie bezpieczne. Ciche. I jakie nudne." Też tak uważamy i zapraszamy (nie tylko zakochanych) do zabawy w naszym quizie. A może warto rozwiązać ten quiz w walentynki… we dwoje?

Lubisz herbatę? Sprawdź, co o niej wiesz! QUIZ

Herbata. Świat dzieli się podobno na dwa obozy, czyli na tych, którzy kochają herbatę i na tych, wolących kawę. Natomiast co do pochodzenia samej herbaty, to jej odkrycie zawdzięczamy chińskiemu cesarzowi Shennongowi w 2737 roku p.n.e. Podobno, gdy władca pił przegotowaną wodę to swawolny wiatr spowodował, że do kubka wpadło kilka listków herbacianego krzewu i tak powstał jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Herbata jest od wieków obecna nie tylko na naszych stołach, ale też w kosmetykach, sztuce, muzyce, czy literaturze. Jak pisał - C.S. Lewis „Nie ma dla mnie wystarczająco dużej filiżanki herbaty ani wystarczająco długiej książki.” Zapraszamy na quiz!

Kultowe cytaty z polskich filmów. Rozpoznasz je wszystkie? QUIZ

Kultowe cytaty z polskich filmów weszły już na stałe do języka codziennego. Zwłaszcza rodzime komedie z czasów PRL-u to kopalnia takich powiedzonek, ale znajdziemy je przecież i w bardziej współczesnych produkcjach, i to nie tylko tych na wesoło. Bywa, że posługujemy się nimi, nawet nie pamiętając, z którego filmu pochodzą. A może o pewnych z nich dowiecie się dopiero z tego quizu? Jeśli więc przypadkiem „przechodziliście z tragarzami” to zatrzymajcie się i koniecznie sprawdźcie, czy pamiętacie te filmowe cytaty. Będziecie mieć komplet punktów?

Mass media - czy znasz te ciekawostki? QUIZ

Mass media – trudno dziś sobie wyobrazić bez nich codzienne życie. Telewizja, radio, prasa, internet towarzyszą nam każdego dnia, są pierwszym źródłem informacji i rozrywki, elementem kultury masowej. 24 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, co ciekawe, dzień ten został ustanowiony przez Papieża VI w roku 1967 (jeszcze przed czasami internetu). Z tej okazji przygotowaliśmy krótki quiz z ciekawostkami dotyczącymi mass mediów. Czy uda Wam się odpowiedzieć na wszystkie pytania bezbłędnie?

Dzień Babci i Dziadka 2023 QUIZ z przymrużeniem oka

Dzień Babci i Dziadka 2023. „Dziadkowie są wspaniałą mieszanką śmiechu, opiekuńczych gestów, pięknych opowieści i miłości” (autor nieznany). Wiadomo nie od dziś, że babcie i dziadkowie rozpieszczają swoje wnuki jak nikt na świecie i mają dla nich oceany cierpliwości, dlatego warto o nich dbać i pamiętać, zwłaszcza w Dzień Babci i Dzień Dziadka, które od lat obchodzimy właśnie w styczniu. Święto zapoczątkował znany tygodnik „Kobieta i życie” już w 1964 roku. Dlatego specjalnie dla wszystkich wnuków (bez względu na wiek) przygotowaliśmy quiz o naszych ukochanych seniorach. Sprawdźcie więc, jak wam pójdzie. Do dzieła!

Dzień Judaizmu. Co wiesz o kulturze żydowskiej? QUIZ

Dzień Judaizmu obchodzimy 17 stycznia. Kultura żydowska jest jedną z mających ważniejszy wpływ na inne kultury. A ile o niej wiemy? Zapraszamy na quiz, sprawdźcie się!

Co wiesz o chińskim Nowym Roku? QUIZ

Chiński Nowy Rok to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu chińskim. Już za chwilę rozpocznie się kolejny! Rozwiąż quiz i sprawdź, co wiesz o tym święcie.