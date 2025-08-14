REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz 60 lat i 10 lat staży pracy? I zastanawiasz się, jaką emeryturę dostaniesz? Oto kwota

Masz 60 lat i 10 lat staży pracy? I zastanawiasz się, jaką emeryturę dostaniesz? Oto kwota

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 sierpnia 2025, 11:35
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emerytura, ZUS, pieniądze, gotówka
Masz 60 lat i 10 lat staży pracy? I zastanawiasz się, jaką emeryturę dostaniesz? Oto kwota
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jaką emeryturę dostaniesz z ZUS, jeżeli masz 60 lat i 10 lat stażu pracy? Okazuje się, że aby otrzymać minimalną emeryturę, nie wystarczy tylko osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny, ponieważ decydujący wpływ na wysokość emerytury ma długość okresu składkowego, czyli staż pracy. Jaka więc emerytura przysługuje 60-letniej osobie po 10 latach pracy?

Masz 60 lat i 10 lat staży pracy? I zastanawiasz się, jaką emeryturę dostaniesz? Oto kwota

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na wcześniejszą emeryturę. Warto jednak podkreślić, że wysokość świadczenia emerytalnego zależy przede wszystkim od długości okresu pracy, a nie tylko od wieku. Jaka więc emerytura przysługuje 60-letniej osobie po 10 latach pracy? Osoba, która ukończyła 60 lat i ma jedynie 10 lat stażu pracy, nie ma prawa do minimalnej emerytury. Jednak nie oznacza to, że nie otrzyma żadnego świadczenia. Otrzyma, ale znacznie, znacznie niższe.

REKLAMA

Dla kogo minimalna emerytura?

Minimalna emerytura w Polsce od marca 2025 roku wynosi 1884,61 zł brutto. Co należy zrobić, aby ją otrzymać? Niezbędne jest spełnienie określonych warunków, a w zasadzie dwóch - jeden dotyczący stażu pracy, drugi wieku. Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, ale muszą udokumentować co najmniej 20 lat pracy, a mężczyźni mogą przejść na emeryturę w wieku 65 la, ale muszą udokumentować co najmniej 25 lat pracy. Osoby, które nie spełniają tego wymogu, jak na przykład 60-letnia kobieta z 10-letnim stażem pracy, mogą liczyć jedynie na znacznie niższą emeryturę.

Od czego zależy wysokość emerytury z ZUS?

REKLAMA

Wysokość emerytury zależy od kilku czynników. Na emeryturę składa się: suma składek odprowadzonych do ZUS wraz z ich waloryzacją, zwaloryzowany kapitał początkowy uwzględniający okresy pracy sprzed 1999 roku oraz środki zgromadzone na indywidualnym koncie ubezpieczeniowym. Ponadto nie bez znaczenia jest także oczekiwana długość życia, obliczana na podstawie najnowszych danych demograficznych. Warto zaznaczyć, że system emerytalny przewiduje coroczną waloryzację świadczeń w marcu oraz waloryzację składek zgromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych w czerwcu.

Nawet jeśli wiek emerytalny został już osiągnięty, to nie oznacza to, że automatycznie możemy otrzymać najniższą możliwą emeryturę (minimalną emeryturę). Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury jest długość okresu pracy zawodowej. To właśnie staż pracy ma największe znaczenie przy ustalaniu wysokości miesięcznych wypłat z ZUS. Osoby, które nie osiągną pełnego stażu pracy, mogą spodziewać się znacznie niższych emerytur niż gwarantowana minimalna. Jakich dokładnie?

Mam 60 lat i 10 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS?

Masz 60 lat i 10 lat stażu pracy. Czy dostanę emeryturę? Jaka to będzie kwota? Osoby, które przeszły na emeryturę po 60. roku życia, mając staż pracy wynoszący zaledwie 10 lat, nie kwalifikują się do otrzymania minimalnej emerytury gwarantowanej przez prawo. Aby uzyskać takie świadczenie, kobiety muszą wykazać co najmniej 20-letni, a mężczyźni 25-letni okres składkowy. Tak krótki staż pracy skutkuje znacznie niższą emeryturą, stanowiącą zaledwie niewielką część minimalnego świadczenia. Osoby przez całe życie zawodowe zarabiały najniższą krajową, po 10 latach pracy, mogą liczyć na emeryturę wynoszącą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • około 250 zł brutto miesięcznie w przypadku kobiet,
  • około 300 zł brutto miesięcznie w przypadku mężczyzn.
Powiązane
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 r.?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 r.?
Dodatkowe wsparcie finansowe po utracie pracy, o którym wie niewielu. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to można otrzymać także w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności
Dodatkowe wsparcie finansowe po utracie pracy, o którym wie niewielu. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to można otrzymać także w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności
Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r. – mniej czekania, więcej orzeczników
Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r. – mniej czekania, więcej orzeczników
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kredyty frankowe. Walka o narrację w sprawie TSUE Lubreczlik
14 sie 2025

W mitologii greckiej przedstawiana jest postać Prokrustesa, który rozciągał lub obcinał nogi swoim gościom, tak aby dopasować ich do długości swojego łoża. Kiedy więc czytam opinie prawników sektora bankowego na temat ich autorskiej interpretacji wyroku wydanego przez TSUE w sprawie Lubreczlik, to nie mogę się oprzeć nieodpartemu wrażeniu, że mamy tu przykład iście uwspółcześnionego „prokrustowego łoża” – tj. kreowania takiej narracji, która nie odpowiada zastanej rzeczywistości prawnej.
Będziemy budować ze słomy i konopi? Nowe, roślinne materiały budowlane jako przyszłość budownictwa?
14 sie 2025

Na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu trwają badania nad nowymi, roślinnymi materiałami budowlanymi. Ogromny potencjał odkryto w słomie i konopiach. Czy to przyszłość budownictwa?
Do 31 sierpnia 2025 r. zatrudnieni w szkołach pracownicy mogą składać wnioski o bon na laptopa
13 sie 2025

Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni, którzy dotąd nie otrzymali bonu na laptopa, będą mogli wnioskować o wsparcie aż do 31 sierpnia 2025 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem dyrektora szkoły.
Dodatkowe 6589,67 zł miesięcznie dla najstarszych Polaków z ZUS
14 sie 2025

Dodatkowe 6589,67 zł miesięcznie dla najstarszych Polaków z ZUS. Należy się każdemu seniorowi, nawet temu, który nie pobiera żadnego świadczenia z ZUS. Taka osoba musi jednak złożyć wniosek. Ile lat trzeba ukończyć, aby móc je otrzymać?

REKLAMA

„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje, wieś komentuje
14 sie 2025

„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje projekt ustawy a wieś komentuje. Projekt ustawy ma na celu wzmocnienie ochrony rodzimego rolnictwa i wprowadzenie istotnych zmian w dwóch kluczowych aktach prawnych, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych i obrót ziemią rolną. Inicjatywa Prezydenta Nawrockiego spotkała się z mieszanymi reakcjami. Dla jednych to długo oczekiwany gest wsparcia, dla innych – kolejna deklaracja bez pokrycia. Jedno jest pewne: polska wieś znów znalazła się w centrum debaty publicznej. Jednak czy Sejm i Senat uchwalą ustawę w takiej wersji?
Rekordowy dług w ZUS wynosi prawie 819 mln złotych. Pogarsza się sytuacja finansowa płatników
14 sie 2025

Rekordowy dług w ZUS w 2025 roku wynosi prawie 819 mln złotych. Dlaczego zadłużenie w ZUS jest tak wysokie? Zdaniem ekspertów dane wskazują m.in. na pogarszającą się sytuację finansową płatników.
Urlop dla poratowania zdrowia – jak uzyskać. Kiedy dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z tego urlopu?
14 sie 2025

Tematykę udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wyjaśniła ekspertka Państwowej Inspekcji Pracy Marta Żelazowska. Wskazała również, na podstawie jakich przesłanek dyrektor szkoły może zakwestionować prawo do urlopu zdrowotnego lub odwołać nauczyciela z urlopu już udzielonego.

Oszustwo "na świadczenie wspierające". ZUS ostrzega: nie płać za złożenie wniosku, nie podpisuj dokumentu bez przeczytania!
14 sie 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega: osoby z niepełnosprawnością nie muszą płacić kancelariom prawnym ani pośrednikom, aby otrzymać świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – samodzielnie lub z bezpłatną pomocą pracowników ZUS, zarówno w placówkach, jak i przez infolinię.

REKLAMA

Bankomaty przestaną akceptować karty. Jak teraz wypłacać gotówkę
14 sie 2025

Używanie fizycznej karty do wypłaty gotówki nie będzie już potrzebne. Taka rewolucja wkroczy do bankomatów. Na wdrożenie nowych technologii zdecydował się amerykański bank Chase Bank. Powód? Chodzi między innymi o zapewnienie bezpieczeństwa posiadaczom rachunków. Czy na takie innowacje zdecydują się też banki w Polsce? Jest ku temu powód.
Nowe przepisy o badaniach technicznych od września 2025. Wyższe opłaty, zdjęcia pojazdu i surowsze kryteria
14 sie 2025

Od września 2025 roku kierowców czeka rewolucja w przeglądach technicznych. Stawki wzrosną, pojawi się obowiązkowa dokumentacja fotograficzna, a kryteria oceny stanu pojazdu będą surowsze niż dotąd. Sprawdź, jak przygotować auto, aby uniknąć mandatu i dodatkowych kosztów oraz co dokładnie zmieni się w procedurze badania.

REKLAMA