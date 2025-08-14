REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » „Ochrona polskiej wsi" – Prezydent Nawrocki podpisuje, wieś komentuje

„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje, wieś komentuje

14 sierpnia 2025, 11:19
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Nawrocki, wieś, ochrona, inicjatywa ustawodawcza
„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje, wieś komentuje
Wojtek Jargiło
PAP

„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje projekt ustawy a wieś komentuje. Projekt ustawy ma na celu wzmocnienie ochrony rodzimego rolnictwa i wprowadzenie istotnych zmian w dwóch kluczowych aktach prawnych, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych i obrót ziemią rolną. Inicjatywa Prezydenta Nawrockiego spotkała się z mieszanymi reakcjami. Dla jednych to długo oczekiwany gest wsparcia, dla innych – kolejna deklaracja bez pokrycia. Jedno jest pewne: polska wieś znów znalazła się w centrum debaty publicznej. Jednak czy Sejm i Senat uchwalą ustawę w takiej wersji?

„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje, wieś komentuje

W dniu 9 sierpnia 2025 roku Prezydent RP Karol Nawrocki odwiedził Krąpiel (woj. zachodniopomorskie), gdzie podpisał projekt ustawy „Ochrona polskiej wsi”. W poniedziałek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa został złożony w Sejmie. To trzecia inicjatywa ustawodawcza nowego Prezydenta RP. Projekt ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego i ochronę interesów polskich rolników. Główne założenia projektu ustawy są takie:

  • przedłużenie zakazu sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom do 2036 roku
  • zmiana preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – w celu ochrony przed skutkami umowy UE–Mercosur i napływem towarów z Ukrainy
  • sprzeciw wobec likwidacji Wspólnej Polityki Rolnej UE
  • sprzeciw wobec zmniejszenia budżetu na rolnictwo
  • wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli
  • ochrona rodzinnych gospodarstw rolnych jako fundamentu niezależności i dobrobytu kraju
  • zahamowanie napływu produktów rolnych spoza UE, które mogą zagrażać konkurencyjności polskich rolników.
Ważne

Prezydent podkreślił, że „polska ziemia powinna być w rękach polskiego rolnika”, a gospodarstwa rodzinne są fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć że nie tylko wieś jest za Karolem, ale Karol jest też za rolnikami i za polską wsią – to się nie zmieni przez najbliższe pięć lat – powiedział podczas wystąpienia Prezydent RP. Podkreślił: Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa już dziś większość parlamentarną i polski rząd, zgodnie z moimi obietnicami wyborczymi, do tego, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi – i to dzisiaj podpisałem (...) Prezydent RP podkreślił, że polska wieś potrzebuje nie tylko słów, ale realnych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego. – Tyle Rzeczypospolitej ile naszej ziemi – polska ziemia powinna być w rękach polskiego rolnika! – wskazywał.

Dokładna treść projektu jest taka:

Projekt USTAWA z dnia o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa

Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 423 oraz z 2025 r. poz. 620) preambuła otrzymuje brzmienie: ,,W poczuciu szczególnej odpowiedzialności za przyszłość polskiego rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe obywateli, dostrzegając pogłębiające się trudności gospodarcze w Europie oraz rosnące zagrożenia płynące z napływu produktów rolnych spoza granic Unii Europejskiej, w przekonaniu, że polskie rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, wymaga dziś realnej ochrony i wsparcia, kierując się wspólną wolą polityczną i społeczną obrony krajowej produkcji rolnej jako fundamentu niezależności, bezpieczeństwa i dobrobytu Rzeczypospolitej Polskiej, uznając, że w obecnych okolicznościach obowiązkiem władz publicznych jest podejmowanie konsekwentnych i systemowych działań służących trwałemu wzmocnieniu krajowego rolnictwa i obronie interesów polskich rolników, przyjmując, że niniejsza ustawa stanowi jeden z elementów realizacji tej polityki oraz narzędzie służące ochronie polskiej produkcji rolnej jako całości, uchwala się niniejszą ustawę.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz. 559) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. W okresie 20 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.”; 2) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności nieruchomości, innych niż wymienione w ust. 1, bez zgody, o której mowa w ust. 2, w okresie 20 lat od dnia wejścia w życie ustawy, jest nieważna.”. – 2 –

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2026 r.

Głosy mieszkańców wsi są różne jest i entuzjazm jak i sceptycyzm

Już w kampanii wyborczej, ale i teraz, ta propozycja regulacji spotkała się z pozytywnymi ale i negatywnymi głosami. Są zarówno entuzjaści jak i sceptycy co do tej inicjatywy ustawodawczej. Pozytywne reakcje są takie:

  • Pan Jan, 58 lat, rolnik z Pomorza: „Wreszcie ktoś mówi wprost, że ziemia to nie towar, tylko nasze dziedzictwo. Zakaz sprzedaży obcym to dobra decyzja. Czuję, że ktoś nas słucha.”
  • Pani Teresa, 42 lata, członkini Koła Gospodyń Wiejskich: „Prezydent mówi o nas z szacunkiem. To ważne, że dostrzega rolę kobiet na wsi i lokalnych wspólnot. Czujemy się częścią państwa.”
  • Młody rolnik z Wielkopolski: „Dobrze, że ktoś wreszcie mówi 'nie' dla zalewu taniej żywności z zagranicy. Nie możemy konkurować z tym, co nie spełnia naszych standardów.”

Negatywne opinie są takie:

  • Pan Kazimierz, 65 lat, emerytowany rolnik: „Piękne słowa, ale gdzie są konkretne działania? Drogi dziurawe, młodzi wyjeżdżają, a biurokracja nas dusi.”
  • Pani Anna, 50 lat, nauczycielka z małej miejscowości: „Bez inwestycji w edukację i transport wieś się nie rozwinie. Ustawa to tylko fragment większego problemu.”
  • Anonimowy mieszkaniec z Podlasia: „Obietnice są, ale czy będą pieniądze? Bez wsparcia finansowego to tylko polityczna zagrywka.”

Inicjatywa Prezydenta Nawrockiego spotkała się z mieszanymi reakcjami. Dla jednych to długo oczekiwany gest wsparcia, dla innych – kolejna deklaracja bez pokrycia. Jedno jest pewne: polska wieś znów znalazła się w centrum debaty publicznej.

Podsumowując przedłożony przez Prezydenta RP w sprawie ochrony polskiej wsi, główne założenia inicjatywy ustawodawczej to: przedłużenie zakazu wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce o 10 lat do 2036 roku; zmiana w preambule ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w celu zobowiązania władzy publicznej do ochrony przed efektami umowy UE–Mercosur i napływu towarów rolnych z Ukrainy"; Nie” dla likwidacji Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz „Nie” dla zmniejszenia budżetu na rolnictwo.

Źródło: INFOR
Prawo
