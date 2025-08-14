„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje projekt ustawy a wieś komentuje. Projekt ustawy ma na celu wzmocnienie ochrony rodzimego rolnictwa i wprowadzenie istotnych zmian w dwóch kluczowych aktach prawnych, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych i obrót ziemią rolną. Inicjatywa Prezydenta Nawrockiego spotkała się z mieszanymi reakcjami. Dla jednych to długo oczekiwany gest wsparcia, dla innych – kolejna deklaracja bez pokrycia. Jedno jest pewne: polska wieś znów znalazła się w centrum debaty publicznej. Jednak czy Sejm i Senat uchwalą ustawę w takiej wersji?

„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje, wieś komentuje

W dniu 9 sierpnia 2025 roku Prezydent RP Karol Nawrocki odwiedził Krąpiel (woj. zachodniopomorskie), gdzie podpisał projekt ustawy „Ochrona polskiej wsi”. W poniedziałek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa został złożony w Sejmie. To trzecia inicjatywa ustawodawcza nowego Prezydenta RP. Projekt ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego i ochronę interesów polskich rolników. Główne założenia projektu ustawy są takie:

REKLAMA

przedłużenie zakazu sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom do 2036 roku

zmiana preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – w celu ochrony przed skutkami umowy UE–Mercosur i napływem towarów z Ukrainy

sprzeciw wobec likwidacji Wspólnej Polityki Rolnej UE

sprzeciw wobec zmniejszenia budżetu na rolnictwo

wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli

ochrona rodzinnych gospodarstw rolnych jako fundamentu niezależności i dobrobytu kraju

zahamowanie napływu produktów rolnych spoza UE, które mogą zagrażać konkurencyjności polskich rolników.

Ważne Prezydent podkreślił, że „polska ziemia powinna być w rękach polskiego rolnika”, a gospodarstwa rodzinne są fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć że nie tylko wieś jest za Karolem, ale Karol jest też za rolnikami i za polską wsią – to się nie zmieni przez najbliższe pięć lat – powiedział podczas wystąpienia Prezydent RP. Podkreślił: Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa już dziś większość parlamentarną i polski rząd, zgodnie z moimi obietnicami wyborczymi, do tego, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi – i to dzisiaj podpisałem (...) Prezydent RP podkreślił, że polska wieś potrzebuje nie tylko słów, ale realnych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego. – Tyle Rzeczypospolitej ile naszej ziemi – polska ziemia powinna być w rękach polskiego rolnika! – wskazywał.

Dokładna treść projektu jest taka:

Projekt USTAWA z dnia o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa

REKLAMA

Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 423 oraz z 2025 r. poz. 620) preambuła otrzymuje brzmienie: ,,W poczuciu szczególnej odpowiedzialności za przyszłość polskiego rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe obywateli, dostrzegając pogłębiające się trudności gospodarcze w Europie oraz rosnące zagrożenia płynące z napływu produktów rolnych spoza granic Unii Europejskiej, w przekonaniu, że polskie rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, wymaga dziś realnej ochrony i wsparcia, kierując się wspólną wolą polityczną i społeczną obrony krajowej produkcji rolnej jako fundamentu niezależności, bezpieczeństwa i dobrobytu Rzeczypospolitej Polskiej, uznając, że w obecnych okolicznościach obowiązkiem władz publicznych jest podejmowanie konsekwentnych i systemowych działań służących trwałemu wzmocnieniu krajowego rolnictwa i obronie interesów polskich rolników, przyjmując, że niniejsza ustawa stanowi jeden z elementów realizacji tej polityki oraz narzędzie służące ochronie polskiej produkcji rolnej jako całości, uchwala się niniejszą ustawę.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz. 559) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. W okresie 20 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.”; 2) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności nieruchomości, innych niż wymienione w ust. 1, bez zgody, o której mowa w ust. 2, w okresie 20 lat od dnia wejścia w życie ustawy, jest nieważna.”. – 2 –

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2026 r.

Głosy mieszkańców wsi są różne jest i entuzjazm jak i sceptycyzm

Już w kampanii wyborczej, ale i teraz, ta propozycja regulacji spotkała się z pozytywnymi ale i negatywnymi głosami. Są zarówno entuzjaści jak i sceptycy co do tej inicjatywy ustawodawczej. Pozytywne reakcje są takie:

Pan Jan, 58 lat, rolnik z Pomorza: „Wreszcie ktoś mówi wprost, że ziemia to nie towar, tylko nasze dziedzictwo. Zakaz sprzedaży obcym to dobra decyzja. Czuję, że ktoś nas słucha.”

Pani Teresa, 42 lata, członkini Koła Gospodyń Wiejskich: „Prezydent mówi o nas z szacunkiem. To ważne, że dostrzega rolę kobiet na wsi i lokalnych wspólnot. Czujemy się częścią państwa.”

Młody rolnik z Wielkopolski: „Dobrze, że ktoś wreszcie mówi 'nie' dla zalewu taniej żywności z zagranicy. Nie możemy konkurować z tym, co nie spełnia naszych standardów.”

Negatywne opinie są takie:

Pan Kazimierz, 65 lat, emerytowany rolnik: „Piękne słowa, ale gdzie są konkretne działania? Drogi dziurawe, młodzi wyjeżdżają, a biurokracja nas dusi.”

Pani Anna, 50 lat, nauczycielka z małej miejscowości: „Bez inwestycji w edukację i transport wieś się nie rozwinie. Ustawa to tylko fragment większego problemu.”

Anonimowy mieszkaniec z Podlasia: „Obietnice są, ale czy będą pieniądze? Bez wsparcia finansowego to tylko polityczna zagrywka.”

Inicjatywa Prezydenta Nawrockiego spotkała się z mieszanymi reakcjami. Dla jednych to długo oczekiwany gest wsparcia, dla innych – kolejna deklaracja bez pokrycia. Jedno jest pewne: polska wieś znów znalazła się w centrum debaty publicznej.