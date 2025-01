Ile będzie kosztować złoto w 2025? Ile w 2026? Prognozy są podzielone

Czy złoto zdrożeje w 2025 roku? Co wpływa na kurs kruszcu? Jaka będzie cena złota w 2026 roku? Przedstawiamy prognozę w oparciu o opinię ekspertów.

Co wpływa na cenę złota?

Na cenę złota wpływają czynniki markoekonomiczne, geopolityczne i społeczne. Inwestujący w ten kruszec śledzą decyzje banków centralnych, napięcia geopolityczne oraz sytuację gospodarczą i na podstawie tych danych podejmują decyzję o zakupie czy sprzedaży. Z reguły - niestabilna sytuacja geopolityczna sprzyja wzrostowi cen kruszcu. Złoto wykazuje ten ujemną korelację z cenami akcji i innych aktywów inwestycyjnych o wyższym poziomie ryzyka - gdy na giełdach notowane są spadki, inwestorzy często lokują swoje środki w złocie, uważanym za najbezpieczniejszą formę lokowania pieniędzy.

Jaka będzie cena złota w 2025 roku?

W 2024 roku cena złota wzrosła o 30 proc. Taki skok znacznie rozbudził oczekiwania. Jak będzie w roku 2025? Prognozy są zróżnicowane. Według Michała Kołodziejczyka z Investors TFI cena uncji złota osiągnie 2500 USD, co oznacza wzrost o 9,4 proc. Zdaniem eksperta, kluczowe znaczenie będą mieć decyzje banków centralnych, inwestorów detalicznych z Azji oraz inwestorów finansowych.

3000 dolarów za uncję złota?

Wzrost cen złota zapowiada również Daan Struyven analityk renomowanego banku inwestycyjnego Goldman Sachs. "Postawcie na złoto" - mówi, oceniając możliwą cenę uncji złota na 3000 USD pod koniec 2025 roku. Według Struyven na wzrost cen złota będzie mieć wpływ obniżenie stóp procentowych przed banki centralne: Chin oraz krajów Europy zachodniej, co przełoży się na mniejszą atrakcyjność obligacji, kierując inwestorów w stronę innych aktywów, w tym złota. Zdaniem analityka cena złota wzrośnie również w wyniku wzmożonego popytu na złoto, napędzanego przez zakupy dokonywane przez banki centralne krajów takich jak Rosja czy Chiny. Nie bez znaczenia będzie też geopolityczna niestabilność w takich rejonach świata jak: Ukraina, Bliski Wschód czy cieśnina tajwańska.

Czy cena złota spadnie w 2025 roku?

Analitycy Fitch Ratings przedstawiają scenariusz, w którym ceny złota mogą spaść w 2025 roku do 2100 USD i do 1800 USD w 2026 roku. Mówią o możliwym wzmocnieniu światowej gospodarki, co może się przełożyć na wzrost stóp procentowych i umocnienie dolara amerykańskiego. Ogólna dobra sytuacja na giełdzie może wygenerować spadek zainteresowania lokowaniem w złoto, które nie zapewnia odsetek czy dywidend.



Warto zwrócić uwagę, że przewidywania różnią się jeśli chodzi o scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej i polityki monetarnej.