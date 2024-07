Oszczędności: chcesz zainwestować w złoto, jak to zrobić bezpiecznie unikając wielu zastawionych pułapek

Czym jest złoto inwestycyjne, jakie są możliwości jego zakupu, dlaczego warto posiadać kruszec w swoim portfelu, gdzie go przechowywać i jak sprzedać. To tylko niektóre z pytań, które zadają sobie początkujący inwestorzy.

Słusznie, bo choć sama inwestycja co do zasady nie jest objęta nadzwyczajnym ryzykiem, to jednak na inwestorów wiele pułapek zastawiają przestępcy, zwłaszcza oszuści.

Inwestycja w złoto: w jakiej formie

Fachowych porad w tym zakresie udzielają eksperci Grupy Goldenmark.

Od tysięcy lat złoto to uniwersalny nośnik wartości, odporny na zawirowania polityczne i gospodarcze. Szczególnie chętnie wybierane jest wówczas, gdy na rynkach nie ustają turbulencje, inflacja szaleje, a globalne napięcia zyskują na sile.

Dlatego od dłuższego czasu zarówno popyt, jak i cena królewskiego kruszcu, określanego często bezpieczną przystanią, rośnie, a coraz więcej osób chce chronić swoje oszczędności, lokując je właśnie w złocie.

Najpopularniejszą formą złota lokacyjnego są złote sztabki i monety, występujące w szerokim zakresie wagowym. Ważna jest przede wszystkim próba.

Jak tłumaczy Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver.pl, Grupa Goldenmark, sztabki muszą mieć próbę powyżej 995, a monety powyżej 900. Sam zakup to nie jest skomplikowany proces.

Można kupić je po prostu od ręki, u jednego z dystrybutorów w całej Polsce. Można kupić także przez Internet. Wybierając dostawcę, warto zwrócić uwagę na jego sieć oddziałów, staż na rynku i to, czy podlega kontroli Narodowego Banku Polskiego – dodaje Michał Tekliński.

Ekspert udziela jeszcze inne wskazówki.

Uwzględniając funkcję użytkową królewskiego kruszcu, można również lokować środki w złotej biżuterii. Nie jest to jednak tak dobry nośnik wartości jak sztabki i monety, ponieważ nie jest wytwarzana z czystego złota, cena produktów jubilerskich zawiera wysoką marżę wytwórcy i – w przeciwieństwie do produktów lokacyjnych, czyli sztabek i monet – biżuteria jest obłożona podatkiem VAT.

Ponadto rozwój rynków i narzędzi finansowych, jak i postępująca cyfryzacja sprawiły, że pojawiło się także „złoto papierowe”. To instrumenty finansowe dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto, takie jak fundusze ETF, fundusze rynku złota czy kontrakty na złoto. Jednak, w przeciwieństwie do złota fizycznego, zyski wygenerowane na nim podlegają tzw. podatkowi Belki.

Inwestowanie w złoto: dlaczego warto

Złoto chroni siłę nabywczą pieniędzy, dywersyfikuje nasz portfel inwestycyjny i – w razie konieczności – daje możliwość łatwego spieniężenia środków.

– Kruszec ma także ograniczoną podaż i nie da się go tak po prostu dodrukować. To jedna z tych cech złota, które sprawiają, że od lat uznaje się je za świetne narzędzie do przechowywania wartości pieniądza w czasie i jest powszechnie wykorzystywane jako zabezpieczenie przed kryzysami, a także forma dywersyfikacji portfela oszczędności – wyjaśnia Michał Tekliński.

Poręczna forma fizycznego złota, certyfikaty renomowanych producentów i stosowane zabezpieczenia sprawiają z kolei, że zakup fizycznego złota daje poczucie niezależności od banków i instytucji finansowych.

W przeciwieństwie do wielu instrumentów finansowych, które w dzisiejszych czasach mają postać zapisu cyfrowego, sztabka złota jest czymś, co możemy schować do kieszeni i zabrać ze sobą w dowolne miejsce na świecie.

Ogromnym atutem złota są także korzyści podatkowe.

Złoto jest zwolnione z podatku dochodowego, o ile odsprzedaż kruszcu nastąpi po upływie 6 miesięcy od momentu zakupu.

Absolutnie unikalną cechą złota, jakiej nie mają żadne inne aktywa, jest również zwolnienie z podatku VAT na terenie Unii Europejskiej.

Złota fizycznego nie dotyczy także podatek od zysków kapitałowych, czyli wspomniany podatek Belki.

Inwestycja w złoto: gdzie je trzymać i jak sprzedać

Osoby, które rozważają zakup królewskiego kruszcu, muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie kupione złoto będzie można bezpiecznie przechować.

– Sposobów przechowywania złotych sztabek czy monet jest kilka. To np. bezpieczne miejsce w domu, skrytka depozytowa w banku, depozyt u dostawcy albo usługa przechowywania w specjalistycznej firmie – wyjaśnia Michał Tekliński.

– Podstawowa zasada to kierowanie się własnym komfortem i spokojem. Złoto stanowi przecież część majątku, nikt nie chce go stracić i tym samym zamartwiać się nieustannie, czy jest ono bezpieczne – dodaje ekspert Goldenmark.

Zaletą złota fizycznego w postaci sztabek i monet jest także jego duża płynność. Kruszec z łatwością odsprzedamy na całym świecie, a transakcja jest taks samo prosta jak zakup.

– Przy wyborze firmy, której sprzedamy złoto warto kierować się podobnymi kryteriami jak w momencie zakupu. Rzetelną weryfikację i wycenę królewskiego metalu zapewni profesjonalny dystrybutor czyli sklep czy salon, który specjalizuje się w handlu kruszcem. Sztabki producentów z akredytacją LBMA zostaną u profesjonalnego dystrybutora złota zweryfikowane metodą nieinwazyjną i kupione od ręki - tłumaczy Michał Tekliński.

Fizyczne złoto w postaci sztabek i monet niesie ze sobą wiele walorów ekonomicznych. Jako forma lokowania oszczędności, posiada także szereg bardzo praktycznych atutów.

Najważniejsze z nich to fizyczność, duże zagęszczenie wartości, niski próg wejścia, korzyści podatkowe, a także bardzo duża płynność.

Dzięki tym wszystkim zaletom, popularność złota wśród osób chcących aktywnie chronić swoje oszczędności rośnie.