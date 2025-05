Ukrywanie majątku przed komornikiem: czy grozi za to więzienie? Komornik wyjaśnia

Coraz więcej dłużników lokuje swoje pieniądze na aplikacjach takich jak Revolut czy Zen. Czy to bezpieczne rozwiązanie? Niekoniecznie. W Polsce celowe ukrywanie majątku przed egzekucją komorniczą może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym kary pozbawienia wolności.

Czy ukrywanie majątku przed komornikiem to przestępstwo?

Zgodnie z art. 300 Kodeksu karnego, osoba, która w obliczu grożącej niewypłacalności lub upadłości podejmuje działania mające na celu udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. Działania te obejmują m.in. ukrywanie, zbywanie, darowanie czy niszczenie składników majątku.​

Revolut - skutecznie chroni przed komornikiem

W ostatnich latach zauważalny jest trend przenoszenia środków finansowych na zagraniczne platformy, takie jak Revolut, w celu uniknięcia egzekucji komorniczej. Dzięki temu, że bank jest zarejestrowany na Litwie, a w Polsce jedynie wynajmuje numery IBAN (przez co możliwe są m.in. przelewy od polskich pracodawców), egzekucja komornicza z Revolut jest obecnie niemożliwa.



Przemysław Małecki, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej, potwierdza, że niektórzy dłużnicy wykorzystują Revolut do ukrywania środków przed egzekucją . Choć zjawisko to nie jest masowe, stanowi wyzwanie dla polskich organów egzekucyjnych.​

Ukrywanie pieniędzy przed komornikiem - co grozi?

Oprócz kary pozbawienia wolności, dłużnik może zostać zobowiązany przez sąd do wyjawienia majątku. W przypadku odmowy, sąd może nałożyć grzywnę do 1000 zł, zarządzić przymusowe doprowadzenie lub zastosować areszt do jednego miesiąca.​

Apel do dłużników

Przemysław Małecki w rozmowie z Infor.pl zaapelował do Polaków, by nie pomagali bliskim i znajomym unikać spłaty zobowiązań. A do dłużników - o uczciwe spłacanie długów. Odnosząc się do procederu lokowania środków na Revolut, przypomniał, że ukrywanie majątku przed komornikiem, w tym przenoszenie środków na zagraniczne konta, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym kary pozbawienia wolności. Warto pamiętać, że działania mające na celu uniknięcie egzekucji są nie tylko nieetyczne, ale również niezgodne z prawem.​