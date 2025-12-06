REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję

Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 grudnia 2025, 19:03
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
fundusz medyczny, choroby rzadkie, terapie zaawansowane, finansowanie leczenia, świadczenie zdrowotne
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przełomowe zmiany w Funduszu Medycznym zatwierdził Prezydent RP. Nowelizacja ustawy otwiera drogę do finansowania leczenia chorób rzadkich u dzieci oraz tworzy nowe subfundusze. Miliardy złotych na ochronę zdrowia w najbliższych latach zapewnić ma budżet państwa. Co dokładnie się zmieni?

rozwiń >

Co zmienia nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym?

Podpis Prezydenta RP pod ustawą z dnia 21 listopada 2025 roku uchyla przedsionek nowego rozdziału w ochronie zdrowia. Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza rewolucyjne zmiany, które z radością przyjmą tysiące polskich rodzin.

REKLAMA

REKLAMA

Na mocy tej regulacji zostają powołane dwa nowe subfundusze. Pierwszy z nich będzie służyć infrastrukturze na potrzeby obronne państwa, drugi natomiast jest dedykowany leczeniu chorób rzadkich u dzieci. Polski system ochrony zdrowia dotychczas nie znał tak kompleksowego podejścia do finansowania terapii zaawansowanych.

Zadania Funduszu Medycznego zostały znacząco rozszerzone. Dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub wyposażenia podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu infrastruktury na potrzeby obronne państwa jest jednym z kluczowych elementów nowelizacji. Realizacja tego zadania będzie odbywać się na podstawie programu inwestycyjnego Rady Ministrów, a wybór podmiotów, które otrzymają dofinansowanie, nastąpi w drodze konkursu.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Leczenie chorób rzadkich u dzieci – jak będzie finansowane?

Dla rodziców dzieci cierpiących na choroby rzadkie szczególne znaczenie ma drugi z utworzonych subfunduszy. Ustawodawca przewidział finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia w zakresie leczenia chorób rzadkich. Definicję chorób rzadkich określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

REKLAMA

Finansowaniem zostaną objęte produkty lecznicze terapii zaawansowanej, podawane jednorazowo w leczeniu szpitalnym. Te innowacyjne metody leczenia są często jedyną szansą na zdrowie dla najmłodszych pacjentów. Dotychczas wiele rodzin musiało samodzielnie zbierać środki na kosztowne terapie lub wyjeżdżać za granicę po pomoc. Teraz ta sytuacja może się diametralnie zmienić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Maksymalna kwota dotacji przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia na ten cel wynosi 250 milionów złotych rocznie. Co istotne, kwota ta będzie podlegać corocznej waloryzacji. Podstawą tej waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Oznacza to, że realna wartość środków przeznaczonych na leczenie chorób rzadkich u dzieci zostanie utrzymana.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać finansowanie terapii zaawansowanej?

Ustawodawca określił precyzyjne kryteria, które muszą być spełnione łącznie, aby świadczeniodawca mógł otrzymać finansowanie z nowego subfunduszu. Można wyróżnić trzy podstawowe warunki.

Pierwszym z nich jest pozytywna opinia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę rzadką. Alternatywnie taką opinię może wydać konsultant wojewódzki w tej dziedzinie. Elementem tej opinii musi być ocena zasadności zastosowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej u danej osoby. Szczególne znaczenie ma przedstawienie dowodów naukowych uprawdopodabniających przewagę kliniczną tego produktu leczniczego nad najlepszą dostępną terapią w ramach świadczeń gwarantowanych.

Drugi warunek dotyczy wyczerpania u danej osoby wszystkich możliwych do zastosowania w chorobie rzadkiej dostępnych technologii medycznych finansowanych ze środków publicznych. Terapia zaawansowana ma być ostatecznością, gdy inne metody leczenia nie przyniosły skuteczności.

Trzeci warunek natomiast jest związany z dopuszczeniem produktu leczniczego do obrotu. Wymagana jest zgodność z art. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne lub pozostawanie w obrocie na podstawie art. 29 ust. 5 lub 6 tej ustawy.

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH - OPRACOWANIE

Ile pieniędzy Fundusz Medyczny otrzyma w najbliższych latach?

Ustawa precyzyjnie określa konkretne kwoty wpłat z budżetu państwa na Fundusz Medyczny. Został przyjęty zarówno maksymalny, jak i minimalny poziom wpłat na lata 2026-2029.

W roku 2026 maksymalna wpłata będzie wynosić 5,2 miliarda złotych, przy czym kwota minimalna musi przekroczyć 5 miliardów złotych. Rok 2027 przyniesie jeszcze wyższe nakłady – środki te mogą wzrosnąć do 7 miliardów złotych, a minimalny próg ustalono na poziomie 6,8 miliarda złotych.

Rekordowym rokiem powinien okazać się rok 2028. Fundusz Medyczny może otrzymać aż 8 miliardów złotych maksymalnie, jednak nie mniej niż 7,8 miliarda złotych. W roku 2029 poziom wpłat będzie nieznacznie niższy – do 6,3 miliarda złotych przy minimum 6,1 miliarda złotych.

Świadczenia zdrowotne dla dzieci – jakie limity finansowania obowiązują?

Maksymalna kwota środków z Funduszu Medycznego przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia wyniesie 4,4 miliarda złotych. Kwota ta stanowi całościowy limit na świadczenia pediatryczne. Wysokość corocznej dotacji na ten cel w latach 2026-2029 została ograniczona. Rocznie na NFZ w tym zakresie może być przekazane nie więcej niż 840 milionów złotych. Tak skonstruowane ramy mają zapewnić stabilne i przewidywalne finansowanie leczenia dzieci.

Zmiany w programach polityki zdrowotnej – pełne dofinansowanie możliwe

Nowelizacja wprowadza istotną zmianę w zakresie programów polityki zdrowotnej. Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego programu został podniesiony z 80% do 100%. Zmiana ta jest zapisana w art. 28 ust. 5 ustawy o Funduszu Medycznym.

Teraz będzie możliwe pełne pokrycie kosztów programów polityki zdrowotnej ze środków Funduszu Medycznego. Dla samorządów i innych podmiotów realizujących takie programy ta zmiana ma ogromne znaczenie. Zostają zniesione bariery finansowe, które dotychczas utrudniały pełną realizację niektórych inicjatyw zdrowotnych.

Poprawa obsługi teleinformatycznej pacjentów – nowe zadanie Funduszu

Do zadań Funduszu Medycznego zostało dopisane finansowanie zadań związanych z poprawą jakości teleinformatycznej obsługi pacjentów. Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia ma coraz większe znaczenie, a nowe przepisy mają wspierać jej rozwój. Minister właściwy do spraw zdrowia może każdego roku przyznać jednostce właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia środki na realizację tych zadań. Finansowanie to będzie pochodzić ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego.

Efektem tych inwestycji powinny być: łatwiejszy dostęp do informacji medycznych, sprawniejsza rejestracja na wizyty czy szybsza wymiana danych między placówkami medycznymi. Dla pacjentów oznacza to wygodniejsze korzystanie z usług ochrony zdrowia.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Termin wejścia w życie ustawy został ustalony na dzień 15 grudnia 2025 roku. Od tej daty zacznie obowiązywać zasadnicza część przepisów. Wyjątek stanowią regulacje dotyczące nowych subfunduszy. Te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku. Taki harmonogram ma zapewnić czas na przygotowanie odpowiednich procedur i wdrożenie przepisów.

Dla rodziców dzieci z chorobami rzadkimi oznacza to, że już od początku 2026 roku będzie można składać wnioski o finansowanie kosztownych terapii zaawansowanych. Nowy rok może przynieść nowe nadzieje na skuteczne leczenie.

Co to oznacza dla polskich pacjentów?

Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym reprezentuje systemowe podejście do finansowania leczenia w Polsce. Zarówno dzieci z chorobami rzadkimi, jak i cały system ochrony zdrowia powinny skorzystać na zmianach. Dzięki subfunduszowi na potrzeby obronne państwa infrastruktura medyczna zostanie rozbudowana i zmodernizowana. Nowoczesne wyposażenie podmiotów leczniczych powinno podnieść poziom usług medycznych.

Terapie zaawansowane staną się dostępne dla najmłodszych pacjentów bez konieczności zbierania funduszy przez rodziny czy wyjazdów za granicę. Choroby rzadkie, dotykające stosunkowo niewielką liczbę osób, często bywają zaniedbywane w systemach ochrony zdrowia. Polska wprowadza dedykowany mechanizm finansowania tych terapii.

W najbliższych latach do systemu ochrony zdrowia trafią miliardy złotych. Czy przełożą się one na realną poprawę jakości leczenia? Czas pokaże, podobnie jak to, czy poziom finansowania będzie wystarczający dla wszystkich pacjentów, szczególnie najmłodszych cierpiących na choroby rzadkie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Druk sejmowy nr 1995)

Powiązane
Prezydent podpisał ważną ustawę. Te zmiany dotkną wielu z nas - dotyczą płynów do dezynfekcji, środków na komary, środków przeciw pleśni, innej chemii domowej i nie tylko
Prezydent podpisał ważną ustawę. Te zmiany dotkną wielu z nas - dotyczą płynów do dezynfekcji, środków na komary, środków przeciw pleśni, innej chemii domowej i nie tylko
ZUS nie uzna twojego wynagrodzenia oraz zignoruje treść umowy o pracę - nowe postanowienie Sądu Najwyższego a zasady gry z ZUS i L4 (zwolnienie lekarskie)
ZUS nie uzna twojego wynagrodzenia oraz zignoruje treść umowy o pracę - nowe postanowienie Sądu Najwyższego a zasady gry z ZUS i L4 (zwolnienie lekarskie)
Pracodawca wtedy musi zapłacić, choć pracownik nie pracuje, a nie jest to urlop - te dni wolne a płatne należą się
Pracodawca wtedy musi zapłacić, choć pracownik nie pracuje, a nie jest to urlop - te dni wolne a płatne należą się
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Likwidacja abonamentu RTV nie wcześniej niż w 2027 roku – jest pierwszy prawny konkret. Co w zamian? Kto będzie płacił na publiczną telewizję i radiofonię?
06 gru 2025

O likwidacji abonamentu RTV mówiło się wiele od dłuższego czasu. Mamy wreszcie pierwszy prawny konkret w tej sprawie, a jest nim projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, którego obszerne założenia zostały opublikowane 5 grudnia 2025 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W tych założeniach wprost planowane jest uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku płacenia tzw. abonamentu RTV. Za opracowanie gotowego projektu jest odpowiedzialna Marta Cienkowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt – zgodnie z założeniami MKiDN- ma być przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu w II albo III kwartale 2026 r. A zatem – jeżeli wszystko pójdzie po myśli projektodawców – likwidacja abonamentu RTV będzie możliwa najwcześniej od 2027 roku.
"Kazali mi się rozebrać do bielizny". Tak wygląda komisja ZUS. Co zrobić, gdy badanie zamienia się w upokorzenie?
06 gru 2025

Kazali jej stanąć na środku pokoju, w samej bieliźnie. Przed trzema lekarzami, bez parawanu, bez wyjaśnienia, bez cienia empatii. "Czułam się, jakbym była przesłuchiwana, a nie badana" – mówi nauczycielka po mastektomii. Jej historia wywołała lawinę podobnych relacji i ujawniła to, o czym pacjenci mówią od lat: że komisje ZUS potrafią przekroczyć granice godności. Co możesz zrobić, jeśli spotka cię to samo? Jak złożyć skargę, jak bronić swoich praw i jak wygrać w sądzie z instytucją, która twierdzi, że "wszystko odbyło się zgodnie z procedurą"?
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
06 gru 2025

Znaczny stopień niepełnosprawności otwiera w 2026 roku dostęp do najszerszego pakietu świadczeń i ulg w polskim systemie wsparcia. Osoby z tym orzeczeniem mogą korzystać ze stałych wypłat sięgających kilku tysięcy złotych miesięcznie, wysokich dopłat PFRON, ulg podatkowych, preferencji transportowych oraz szczególnych praw w miejscu pracy. To realne ułatwienia, które obejmują zarówno finanse, jak i codzienne funkcjonowanie, od rehabilitacji i mobilności, po dostęp do usług publicznych. Poniżej przedstawiamy pełne, aktualne zestawienie uprawnień na nadchodzący 2026 rok.
Pracodawca wtedy musi zapłacić, choć pracownik nie pracuje, a nie jest to urlop - te dni wolne a płatne należą się
06 gru 2025

Pracujesz na etacie i myślisz, że znasz wszystkie swoje prawa? Okazuje się, że polskie prawo pracy przewiduje specjalne dni wolne z zachowaniem pełnego wynagrodzenia, o których wielu pracowników nawet nie słyszało. Nie chodzi wcale o urlop wypoczynkowy ani zwolnienie lekarskie - to zbyt proste. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz legalnie nie przyjść do pracy, a pracodawca i tak musi Ci zapłacić.

REKLAMA

Kontrowersyjna reforma PIP: czy jej potrzebujemy? Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt. Oto najważniejsze zmiany
06 gru 2025

Kontrowersyjna reforma PIP to m.in. nowe uprawnienie inspektorów pracy do przekształcania umów cywilnoprawnych jak umowa o dzieło czy zlecenie w umowy o prace. Czy potrzebujemy tak dużych zmian? Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt. Oto najważniejsze punkty projektu ustawy o zmianie ustawy o PIP.
Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
06 gru 2025

Wokół lekkiego stopnia niepełnosprawności narosło mnóstwo mitów. Jedni są pewni, że „nic nie daje”, inni oczekują szeregu świadczeń, których w rzeczywistości nie dostaną. Tymczasem w 2026 roku osoby z lekkim stopniem mogą otrzymać więcej niż w latach poprzednich, dzięki cyfrowym wnioskom, zmianom w orzecznictwie, nowym programom PFRON oraz szerszemu stosowaniu ulgi rehabilitacyjnej. Ten artykuł pokazuje realne, konkretne i aktualne uprawnienia na 2026 rok. Jasno oddziela to, co przysługuje, od tego, czego nie dostaniesz z lekkim stopniem, aby nikt nie wprowadził Cię w błąd.
Alarmujące dane GUS: albo bezpiecznie, albo szybko. Dramatycznie rośnie liczba poważnych wypadków przy pracy
06 gru 2025

Alarmujące dane GUS z 2024 r. i pierwszego półrocza 2025 r.: dramatycznie rośnie liczba poważnych wypadków przy pracy. Trzeba wybrać: albo bezpiecznie, albo szybko. Jak zahamować niebezpieczny kierunek?
Emerytury czerwcowe 2026 - kiedy przeliczenie przez ZUS?
06 gru 2025

Emerytury czerwcowe - nowe przepisy wchodzą w życie w styczniu 2026 r. Komu ZUS przeliczy emeryturę? Kiedy nastąpi przeliczenie? Czy trzeba składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

REKLAMA

PPK: nie każdy o tym wie, że uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK
06 gru 2025

Podmiot zatrudniający dokonuje wpłat do PPK na rachunek uczestnika utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie. Uczestnik PPK, który ma kilka rachunków PPK, może jednak w każdym czasie złożyć wniosek o wypłatę transferową środków między tymi rachunkami. Oznacza to, że osoba mająca kilka rachunków PPK ma możliwość przenoszenia środków pomiędzy tymi rachunkami.
Nowy podatek znacząco uszczupli portfele Polaków. Stracimy nawet 500 zł! Od kiedy?
05 gru 2025

Polscy bankowi analitycy szacują potencjalny wzrost cen w kraju w wyniku wprowadzenia nowej opłaty na poziomie Unii Europejskiej, która uderzy po kieszeni wszystkich konsumentów. Chodzi o podatek klimatyczny ETS2. Oto szczegóły.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA