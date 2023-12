Ustawa zamrażająca ceny energii elektrycznej w 2024 roku dotyczy także ochrony odbiorców na rynku gazu. W przypadku tego nośnika energii w zasadzie przez pierwszą połowę przyszłego roku obowiązywać będą takie same ceny jak teraz – punktem odniesienia będą więc taryfy stosowane w 2022 roku.

Jedyna zmiana polega na tym, że tylko w odniesieniu do odbiorców końcowych, którzy uzgodnili z operatorem ceny gazu niższe na 2024 r. niż wynika to z taryf stanowiących podstawę do zamrożenia cen gazu będą obowiązywały te uzgodnione ceny.

Gaz dla gospodarstw domowych: ile wynosi cena maksymalna w 2024 roku

Art. 3 nowej ustawy wprowadza cenę maksymalną paliw gazowych (200,17 zł/MWh) oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Zakres podmiotów objętych ochroną – podmiotów uprawnionych – nie uległ zmianie. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności oraz podmiotów użyteczności publicznej.

Cena maksymalna za gaz pozostanie bez zmian. Podmioty objęte ochroną będą uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok.

Z powyższego obowiązku wyłączeni są sprzedawcy, którzy ustalili w ramach zawartych ze swoimi odbiorcami umów albo zatwierdzonych taryf na 2024 r., ceny korzystniejsze niż cena maksymalna.

Ogrzewasz dom gazem, możesz wnioskować o dodatkowe wsparcie: jakie warunki

W projekcie utrzymano na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, którzy jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w postaci refundacji podatku VAT.

Projekt przewiduje utrzymanie mechanizmu zamrożenia cen gazu dla piekarni i cukierni, które dysponują limitem pomocy de minimis, w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie cen maksymalnych określonych na 2023 rok.

Gazownie dostaną rekompensaty: na jakich zasadach

Mając na uwadze powyższe zmiany, pozostawiono system i mechanizm rekompensat dla podmiotów uprawnionych (przedsiębiorstw energetycznych) z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Z tym, że w przypadku braku zatwierdzenia taryf na 2024 r. przez Prezesa URE, do czasu gdy to się stanie, rekompensaty będą wypłacane w wysokości 50% cen stosowanych w 2023 r.

Ponadto nowa ustawa przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r.

Ustawa została błyskawicznie uchwalona przez Sejm i zaakceptowana przez Senat. Obecnie oczekuje na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Podobnie jednak jak było to w przypadku ustawy zmieniającej niedziele handlowe w grudniu, podpis prezydenta powinien być formalnością – można więc oczekiwać, że zapisy nowej ustawy wejdą w życie z dniem1 stycznia 2024 roku, a tym samym okres działania tarczy antyinflacyjnej zamrażającej ceny nośników energii zostanie bez problemów przedłużony o najbliższe pół roku.