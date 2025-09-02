REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Gwarantowana cena prądu na następne 3 lata: 0,6212 zł/kWh w 2026 r., 0,6899 zł/kWh w latach 2027-2028

Gwarantowana cena prądu na następne 3 lata: 0,6212 zł/kWh w 2026 r., 0,6899 zł/kWh w latach 2027-2028

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 września 2025, 15:49
rachunek za energię elektryczną
Gwarantowane ceny prądu na 3 lata: 0,6212 zł/kWh w 2026 r., 0,6899 zł/kWh w latach 2027-2028
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wiele osób zastanawia się, jak ceny energii będą kształtować się w kolejnych latach – i jak to wpłynie na domowe wydatki. Dlatego firma E.ON Polska łączy działania edukacyjne z nową ofertą, która pozwala mieć pewność kosztów prądu na lata 2026-2028 i jednocześnie sprzyja transformacji energetycznej. Resort finansów oczekuje, że w przyszłym roku taryfa na energię dla gospodarstw domowych znajdzie się poniżej 500 zł/MWh - poinformował 2 września 2025 r. PAP Biznes minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Polacy chcą mieć pewność ile zapłacą za prąd w kolejnych latach

Z najnowszego badania opinii publicznej zleconego przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że mieszkańcy prawie 75% gospodarstw domowych już teraz sygnalizują większe obciążenie rachunkami za energię niż 2–3 lata temu[1]. W sytuacji niestabilnych cen i niepewności regulacyjnej kluczowa staje się możliwość kontrolowania i planowania wydatków na prąd.

E.ON Polska rozumie te potrzeby i oferuje klientom prosty sposób na zapewnienie sobie stabilnych kosztów sprzedaży energii – niezależnie od tego, co na rynku przyniosą kolejne lata.

REKLAMA

„Pewna Energia z Gwarancją” – stałe ceny prądu na 3 lata

Nowa oferta „Pewna Energia z Gwarancją” to rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć kontrolę nad wydatkami na energię. W 2026 roku klienci zapłacą 0,6212 zł/kWh brutto. To tyle, ile dziś wynoszą ceny energii objęte rządowym zamrożeniem. Natomiast w latach 2027–2028 obowiązywać będzie cena 0,6899 zł/kWh. Dodatkowo każdy klient otrzymuje pakiet usług E.ON Zawodowiec za 4,99 zł miesięcznie oraz realnie wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

– Rozumiemy, że klienci oczekują przewidywalności wydatków. Nasza nowa oferta to odpowiedź na te potrzeby, bo gwarantuje pewne ceny energii na najbliższe lata. To stabilność dla każdego, kto zdecyduje się z niej skorzystać – mówi Piotr Bonecki, szef rynku masowego B2C w E.ON Polska

Szczegóły dotyczące nowej oferty dostępne są na stronie eon.pl.

Oszczędzanie energii – najpierw świadomość, potem działanie

Na wysokość domowych rachunków za prąd duży wpływ ma codzienne zużycie energii. Wielu Polaków stara się je ograniczyć. Jednak wciąż brakuje im wiedzy, które działania przynoszą realne efekty. Badania pokazują, że jedynie 23% mieszkańców gospodarstw domowych potrafi oszacować swoje roczne zużycie energii elektrycznej, a aż 66% z nich obawia się gwałtownego wzrostu cen prądu w najbliższych latach[2]. To wyraźny sygnał, że działania edukacyjne wciąż są potrzebne.

E.ON Polska od lat przekonuje, że wprowadzenie nawet kilku prostych zasad pomoże zaoszczędzić energię w każdym domu. Praktyczne i łatwe do wdrożenia porady publikuje w swoim interaktywnym kalkulatorze online – Szkoda Prądu. Przykłady? Pranie w 30°C może zmniejszyć zużycie prądu nawet o 40%, a korzystanie z termoobiegu w piekarniku – o blisko 30%. Każdy może zacząć od niewielkich zmian, by zyskać lepszą kontrolę nad swoimi rachunkami za energię elektryczną.

Minister finansów i gospodarki: oczekuję, że w 2026 r. taryfa na prąd dla gospodarstw domowych będzie poniżej 500 zł/MWh

Resort finansów oczekuje, że w przyszłym roku taryfa na energię dla gospodarstw domowych znajdzie się poniżej 500 zł/MWh - poinformował PAP Biznes minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

„Oczekuję, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie kształtowała na poziomie zbliżonym do obecnego. W IV kw. 2025 r. ceny energii zostaną zamrożone, natomiast biorąc pod uwagę, iż od początku roku ceny kontraktów na dostawę energii w 2026 r. spadły już o około 10 proc. oczekuję, że w 2026 r. taryfa na energię dla gospodarstw domowych znajdzie się poniżej 500 zł/MWh” - powiedział PAP Biznes Domański.

Obecnie odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych do 30 września mogą korzystać z ceny zamrożonej na poziomie 500 zł za MWh netto.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Energii opublikowało projekt dot. mrożenia cen energii w IV kw. 2025 r. Proponowane rozwiązania nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne stosowanie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych na poziomie 500 zł/MWh, co pozwoli na brak wzrostu wysokości rachunków za energię elektryczną w IV kw. w porównaniu do III kw. 2025 r.

W OSR do projektu ustawy wskazano, że w odniesieniu do odbiorców energii elektrycznej innych niż odbiorcy w gospodarstwach domowych bieżąca sytuacja rynkowa pozwala na odejście od mechanizmów wsparcia.

W dokumencie wskazano, że proponowany maksymalny limit wydatków na to rozwiązanie to 887 mln zł.

Projekt wprowadza ponadto bon ciepłowniczy wypłacany dwukrotnie w 2026 r.; jego koszt oszacowano na 889,4 mln zł. (PAP Biznes)
pat/ ana/ mick/

Dalszy ciąg materiału pod wideo

*****

[1] https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/badanie-opinii-publicznej/12729,Rachunki-pod-kontrola-konsumenta-najnowsze-badanie-opinii-uczestnikow-rynku-ener.html

[2] Ibid.

 

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Poczta Polska nie wygrała przetargu na dostarczanie przesyłek w sądownictwie i prokuraturze, mimo, że była jedynym oferentem. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia dlaczego
02 wrz 2025

Przetarg na świadczenie usług pocztowych w sądownictwie i prokuraturze został unieważniony. Jedyną ofertę w jego ramach złożyła Poczta Polska S.A., jednak jej cena była zbyt wysoka. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zapewnił PAP, że nie dojdzie do przerwy w doręczeniach przesyłek.
Cena energii elektrycznej w 2026 roku. Minister finansów i gospodarki prognozuje obniżkę
02 wrz 2025

Resort finansów oczekuje, że w przyszłym roku taryfa na energię dla gospodarstw domowych znajdzie się poniżej 500 zł/MWh - poinformował 2 września 2025 r. PAP Biznes minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Ważne zmiany w Prawie o ruchu drogowym od 2026 roku. Rząd przyjął projekt nowelizacji
02 wrz 2025

Na posiedzeniu w dniu 2 września 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Kierowca, który będzie prowadził pomimo zatrzymania mu prawa jazdy, będzie karany cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdem. Ponadto, dzieci do 16. roku życia – m.in. podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną – będą musiały używać kasków. Nowe przepisy zwiększą także mobilność osób młodych – prawo jazdy kategorii B będzie można otrzymać po skończeniu 17 lat (z ograniczeniami).
Faktura handlowa nie będzie jednocześnie fakturą ustrukturyzowaną. Dodatkowe obowiązki podatników VAT
02 wrz 2025

Po wejściu w życie zmian w ustawie o VAT wdrażających model obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wielu podatników może mieć problem (i dodatkowe obowiązki) wynikające z faktu, że faktura ustrukturyzowana nie może pełnić funkcji faktury handlowej – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Co powinni zrobić podatnicy VAT, którzy zdecydują się na wystawianie faktur handlowych nie będących fakturami VAT?

REKLAMA

System kaucyjny a VAT: Objaśnienia MF dotyczące rozliczeń podatników i płatników w związku z nowymi zasadami obrotu opakowaniami
02 wrz 2025

Objaśnienia MF mają na celu pokazanie, jak w praktyce stosować przepisy ustawy o VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych przez podatników i płatników uczestniczących w systemie kaucyjnym. Nowe reguły prawne wynikają z wprowadzenia obowiązku pobierania kaucji przy sprzedaży wybranych opakowań jednorazowych i wielokrotnego użytku. System ten umożliwia konsumentom zwrot opakowań lub odpadów opakowaniowych w dowolnym punkcie zbiórki, bez konieczności przedstawiania dowodu zakupu.
Od września 2025 r. niższe kryteria dochodowe i kwoty dofinansowania turnusów z PFRON
02 wrz 2025

W II kwartale 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8748,63 zł. I właśnie ta kwota ma znaczenie przy obliczaniu aktualnej kwoty dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Jakie kryteria dochodowe obowiązują we wrześniu, październiku i listopadzie?
4 najczęstsze błędy pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców w 2025 roku. Kary od 3 do nawet 50 tys. zł
02 wrz 2025

Drobny błąd może oznaczać dziesiątki tysięcy złotych kary. Jakie są 4 najczęstsze błędy przy zatrudnianiu cudzoziemców w 2025 roku? Grozi za nie kara od 3 do nawet 50 tys. zł. Co zmieniła ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2025 roku?
Zasiłek pogrzebowy 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i jak go uzyskać krok po kroku
02 wrz 2025

Zasiłek pogrzebowy to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń z ZUS i KRUS, ale jego zasady nadal budzą pytania. Komu się należy? Jakie trzeba mieć dokumenty? Co, jeśli pogrzeb opłacił ktoś spoza rodziny albo dom pomocy społecznej? W 2025 roku świadczenie nadal wynosi 4000 zł, ale już od 2026 będzie wyższe. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić i do kiedy złożyć wniosek, aby nie stracić prawa do wypłaty.

REKLAMA

Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy proszą prezydenta Nawrockiego o weto
02 wrz 2025

Rząd chce wprowadzić „opłatę opakowaniową”, która ma przynieść budżetowi nawet 5 mld zł rocznie. Przedsiębiorcy alarmują: to ukryty podatek, który podbije ceny podstawowych produktów i zlikwiduje setki miejsc pracy. Petycja w tej sprawie trafiła już do prezydenta Karola Nawrockiego.
Uwaga na wadliwe wyroby budowlane!
02 wrz 2025

W 2024 r. roku nadzór budowlany zlecił badania 259 próbek wyrobów budowlanych, co do których miał podejrzenie, że ich jakość jest gorsza, niż deklarują to producenci. I uwaga, potwierdziło się to w trzech na dziesięć przypadków – wynika z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, udostępnionych portalowi GetHome.pl.

REKLAMA