Gwarantowana cena prądu na następne 3 lata: 0,6212 zł/kWh w 2026 r., 0,6899 zł/kWh w latach 2027-2028

Wiele osób zastanawia się, jak ceny energii będą kształtować się w kolejnych latach – i jak to wpłynie na domowe wydatki. Dlatego firma E.ON Polska łączy działania edukacyjne z nową ofertą, która pozwala mieć pewność kosztów prądu na lata 2026-2028 i jednocześnie sprzyja transformacji energetycznej. Resort finansów oczekuje, że w przyszłym roku taryfa na energię dla gospodarstw domowych znajdzie się poniżej 500 zł/MWh - poinformował 2 września 2025 r. PAP Biznes minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Polacy chcą mieć pewność ile zapłacą za prąd w kolejnych latach

Z najnowszego badania opinii publicznej zleconego przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że mieszkańcy prawie 75% gospodarstw domowych już teraz sygnalizują większe obciążenie rachunkami za energię niż 2–3 lata temu[1]. W sytuacji niestabilnych cen i niepewności regulacyjnej kluczowa staje się możliwość kontrolowania i planowania wydatków na prąd.



E.ON Polska rozumie te potrzeby i oferuje klientom prosty sposób na zapewnienie sobie stabilnych kosztów sprzedaży energii – niezależnie od tego, co na rynku przyniosą kolejne lata.

„Pewna Energia z Gwarancją” – stałe ceny prądu na 3 lata

Nowa oferta „Pewna Energia z Gwarancją” to rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć kontrolę nad wydatkami na energię. W 2026 roku klienci zapłacą 0,6212 zł/kWh brutto. To tyle, ile dziś wynoszą ceny energii objęte rządowym zamrożeniem. Natomiast w latach 2027–2028 obowiązywać będzie cena 0,6899 zł/kWh. Dodatkowo każdy klient otrzymuje pakiet usług E.ON Zawodowiec za 4,99 zł miesięcznie oraz realnie wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.



– Rozumiemy, że klienci oczekują przewidywalności wydatków. Nasza nowa oferta to odpowiedź na te potrzeby, bo gwarantuje pewne ceny energii na najbliższe lata. To stabilność dla każdego, kto zdecyduje się z niej skorzystać – mówi Piotr Bonecki, szef rynku masowego B2C w E.ON Polska

Szczegóły dotyczące nowej oferty dostępne są na stronie eon.pl.

Oszczędzanie energii – najpierw świadomość, potem działanie

Na wysokość domowych rachunków za prąd duży wpływ ma codzienne zużycie energii. Wielu Polaków stara się je ograniczyć. Jednak wciąż brakuje im wiedzy, które działania przynoszą realne efekty. Badania pokazują, że jedynie 23% mieszkańców gospodarstw domowych potrafi oszacować swoje roczne zużycie energii elektrycznej, a aż 66% z nich obawia się gwałtownego wzrostu cen prądu w najbliższych latach[2]. To wyraźny sygnał, że działania edukacyjne wciąż są potrzebne.



E.ON Polska od lat przekonuje, że wprowadzenie nawet kilku prostych zasad pomoże zaoszczędzić energię w każdym domu. Praktyczne i łatwe do wdrożenia porady publikuje w swoim interaktywnym kalkulatorze online – Szkoda Prądu. Przykłady? Pranie w 30°C może zmniejszyć zużycie prądu nawet o 40%, a korzystanie z termoobiegu w piekarniku – o blisko 30%. Każdy może zacząć od niewielkich zmian, by zyskać lepszą kontrolę nad swoimi rachunkami za energię elektryczną.

Minister finansów i gospodarki: oczekuję, że w 2026 r. taryfa na prąd dla gospodarstw domowych będzie poniżej 500 zł/MWh

Resort finansów oczekuje, że w przyszłym roku taryfa na energię dla gospodarstw domowych znajdzie się poniżej 500 zł/MWh - poinformował PAP Biznes minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.



„Oczekuję, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie kształtowała na poziomie zbliżonym do obecnego. W IV kw. 2025 r. ceny energii zostaną zamrożone, natomiast biorąc pod uwagę, iż od początku roku ceny kontraktów na dostawę energii w 2026 r. spadły już o około 10 proc. oczekuję, że w 2026 r. taryfa na energię dla gospodarstw domowych znajdzie się poniżej 500 zł/MWh” - powiedział PAP Biznes Domański.



Obecnie odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych do 30 września mogą korzystać z ceny zamrożonej na poziomie 500 zł za MWh netto.



W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Energii opublikowało projekt dot. mrożenia cen energii w IV kw. 2025 r. Proponowane rozwiązania nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne stosowanie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych na poziomie 500 zł/MWh, co pozwoli na brak wzrostu wysokości rachunków za energię elektryczną w IV kw. w porównaniu do III kw. 2025 r.



W OSR do projektu ustawy wskazano, że w odniesieniu do odbiorców energii elektrycznej innych niż odbiorcy w gospodarstwach domowych bieżąca sytuacja rynkowa pozwala na odejście od mechanizmów wsparcia.



W dokumencie wskazano, że proponowany maksymalny limit wydatków na to rozwiązanie to 887 mln zł.



Projekt wprowadza ponadto bon ciepłowniczy wypłacany dwukrotnie w 2026 r.; jego koszt oszacowano na 889,4 mln zł. (PAP Biznes)

