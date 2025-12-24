Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?

Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?

Urlop regeneracyjny dla każdego

Zdrowie psychiczne, wypalenie zawodowe i work life balance – te hasła padają w ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej z dużą częstotliwością. Większość zmian, które w ostatnich latach są wprowadzane na gruncie prawa pracy jest uchwalana w celu poprawy sytuacji pracowników – czy to pod postacią zwiększenia prawa do informacji, czy też zwiększenia przejrzystości warunków zatrudnienia. Rośnie katalog uprawnień związanych z rodzicielstwem, a rządzący zapowiadają przyjrzenie się sytuacji osób w wieku przedemerytalnym. Z propozycją zmiany mającej poprawić sytuację pracownik wystąpiła też w ostatnim czasie Związkowa Alternatywa. Organizacja zaproponowała wprowadzenie urlopu regeneracyjnego dla wszystkich pracowników, bez względu na wykonywany zawód.

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków

By zrealizować ten cen do ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy miałyby zostać dodane odpowiednie przepisy przyznające prawo do urlopu regeneracyjnego każdemu pracownikowi, który przepracował w danym zakładzie pracy 7 lat. Urlop miałby być w pełni płatny i przyznawany na wniosek pracownika. Pracodawca nie mógłby odmówić jego udzielenia. Zdaniem związkowców optymalny czas takiego urlopu – taki, który nie zakłóciłby normalnego toku pracy, ale jednocześnie pozwoliłby na odpoczynek i regenerację – to 3 miesiące. Po kolejnych 7 latach pracy pracownik miałby prawo do kolejnego urlopu.

W pewnym stopniu wzorem miałyby być w tym zakresie regulacje obowiązujące obecnie w odniesieniu doi nauczycieli. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w rzeczywistości te dwa rozwiązania miałaby łączyć głównie idea, natomiast co do szczegółów, już na pierwszy rzut oka widać wiele różnic. Przede wszystkim możliwość korzystania z tego urlopu nie byłaby związana z koniecznością przeprowadzania jakiegokolwiek leczenia, z czym mamy do czynienia w przypadku urlopu przysługującego nauczycielom. Inny byłby również czas jego trwania – w przypadku nauczycieli może to być aż rok.

Od kiedy będzie można korzystać?

Warto pamiętać również o tym, że obecnie urlop regeneracyjny przysługuje nie tylko nauczycielom. Choć pod różnymi nazwami, to przysługuje on także sędziom, policjantom, czy prokuratorom. Od kiedy pracownicy mieliby prawo skorzystać z takiego nowego uprawnienia? Niestety na to pytanie nie da się już teraz udzielić odpowiedzi. Trzeba bowiem pamiętać, że choć propozycja padła, to jak na razie omawiane rozwiązanie nie zostało uwzględnione w żadnym z projektów, nad którymi są prowadzone prace legislacyjne. Dalsze losy tej inicjatywy będą więc jak zawsze uzależnione od politycznej woli współpracy w tym zakresie i zdolności wypracowania kompromisu między interesami pracowników a możliwościami finansowymi pracodawców i państwa. I choć wprowadzenie zmian od strony czysto proceduralnej byłoby możliwe jeszcze w 2026 roku, to w tym momencie trudno ocenić, czy taki scenariusz ma szansę powodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo