Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?

Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?

24 grudnia 2025, 14:55
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?

Urlop regeneracyjny dla każdego

Zdrowie psychiczne, wypalenie zawodowe i work life balance – te hasła padają w ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej z dużą częstotliwością. Większość zmian, które w ostatnich latach są wprowadzane na gruncie prawa pracy jest uchwalana w celu poprawy sytuacji pracowników – czy to pod postacią zwiększenia prawa do informacji, czy też zwiększenia przejrzystości warunków zatrudnienia. Rośnie katalog uprawnień związanych z rodzicielstwem, a rządzący zapowiadają przyjrzenie się sytuacji osób w wieku przedemerytalnym. Z propozycją zmiany mającej poprawić sytuację pracownik wystąpiła też w ostatnim czasie Związkowa Alternatywa. Organizacja zaproponowała wprowadzenie urlopu regeneracyjnego dla wszystkich pracowników, bez względu na wykonywany zawód.

Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków

By zrealizować ten cen do ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy miałyby zostać dodane odpowiednie przepisy przyznające prawo do urlopu regeneracyjnego każdemu pracownikowi, który przepracował w danym zakładzie pracy 7 lat. Urlop miałby być w pełni płatny i przyznawany na wniosek pracownika. Pracodawca nie mógłby odmówić jego udzielenia. Zdaniem związkowców optymalny czas takiego urlopu – taki, który nie zakłóciłby normalnego toku pracy, ale jednocześnie pozwoliłby na odpoczynek i regenerację – to 3 miesiące. Po kolejnych 7 latach pracy pracownik miałby prawo do kolejnego urlopu.

W pewnym stopniu wzorem miałyby być w tym zakresie regulacje obowiązujące obecnie w odniesieniu doi nauczycieli. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w rzeczywistości te dwa rozwiązania miałaby łączyć głównie idea, natomiast co do szczegółów, już na pierwszy rzut oka widać wiele różnic. Przede wszystkim możliwość korzystania z tego urlopu nie byłaby związana z koniecznością przeprowadzania jakiegokolwiek leczenia, z czym mamy do czynienia w przypadku urlopu przysługującego nauczycielom. Inny byłby również czas jego trwania – w przypadku nauczycieli może to być aż rok.

Od kiedy będzie można korzystać?

Warto pamiętać również o tym, że obecnie urlop regeneracyjny przysługuje nie tylko nauczycielom. Choć pod różnymi nazwami, to przysługuje on także sędziom, policjantom, czy prokuratorom. Od kiedy pracownicy mieliby prawo skorzystać z takiego nowego uprawnienia? Niestety na to pytanie nie da się już teraz udzielić odpowiedzi. Trzeba bowiem pamiętać, że choć propozycja padła, to jak na razie omawiane rozwiązanie nie zostało uwzględnione w żadnym z projektów, nad którymi są prowadzone prace legislacyjne. Dalsze losy tej inicjatywy będą więc jak zawsze uzależnione od politycznej woli współpracy w tym zakresie i zdolności wypracowania kompromisu między interesami pracowników a możliwościami finansowymi pracodawców i państwa. I choć wprowadzenie zmian od strony czysto proceduralnej byłoby możliwe jeszcze w 2026 roku, to w tym momencie trudno ocenić, czy taki scenariusz ma szansę powodzenia.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

