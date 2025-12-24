Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?

Inflacja hamuje, a ceny rosną?

Czym przywita nas nowy, 2026 rok? Jak wynika z danych GUS inflacja na dobre wyhamowała i w listopadzie 2025 roku wyniosła 2,5% w ujęciu rok do roku. Jednak czy odczuwamy to w naszych portfelach? Zapewne po organizacji świąt Bożego Narodzenia 2025 będzie można mieć co do tego wątpliwości. Ceny są wysokie i wbrew wskaźnikom ZUS wiele osób ma wrażenie, że ciągle rosną. To dlatego niezmiernie istotne znaczenie w domowych budżetach mają te pozycje wydatkowe, które można zminimalizować, czy wręcz zredukować. Jedną z nich są wydatki na zdrowie, które można spróbować zastąpić świadczeniami realizowanymi w ramach NFZ. Czy jest to pozycja bezkosztowa? Oczywiście nie, bo dostęp do tych świadczeń ściśle wiąże się ze składką zdrowotną, którą ubezpieczeni opłacają co miesiąc w ramach obowiązkowych ubezpieczeń, jednak skorzystanie z pomocy medycznej w ramach świadczeń finansowanych w jej ramach pozwala na bieżąco uniknąć dodatkowego obciążania domowego budżetu wydatkami na zakup usług na rynku prywatnym.

Istotną pozycją w domowych budżetach, szczególnie w tych gospodarstwach, w których są dzieci, są koszty ponoszone na opiekę stomatologiczną. Koszty usług w gabinetach rosną, a zakres usług się poszerza. To dobrze, bo dzięki temu na uzyskanie pomocy mogą liczyć pacjenci, którym jeszcze jakiś czas temu pomóc się nie dało. Jednak nowości kosztują. Ma to związek nie tylko z kosztami materiałów i narzędzi oraz koniecznością ciągłego kształcenia się przez lekarzy, ale również np. cenami prądu, które jak wiadomo, ciągle rosną. W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, że kończy się wsparcie państwa dla gospodarstw domowych w zakresie cen prądu i na pomoc będą mogli liczyć już tylko ci, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której nie tylko trzeba będzie więcej płacić za prąd, ale zapewne wzrosną również ceny usług, których świadczenie silnie łączy się z koniecznością korzystania z energii elektrycznej, a więc z dużym prawdopodobieństwem również usługi stomatologiczne. Warto więc przypomnieć sobie, na co pacjenci mogą liczyć w ramach usług zapewnianych przez NFZ.

Usługi dostępne dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną

Aby udać się na wizytę do stomatologa nie trzeba mieć skierowania, a bezpłatna opieka przysługuje każdej osobie, która ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Trzeba jednak poszukać stomatologa, który podpisał umowę z NFZ. W jego gabinecie można liczyć między innymi na profilaktykę próchnicy. Co to oznacza? Chodzi o możliwość wykonania badanie stomatologicznego wraz z instruktażem higieny jamy ustnej (raz w roku), kontrolne badanie stomatologiczne (trzy razy w roku), usunięcie kamienia nazębnego tzw. skaling (raz w roku).



W przypadku konieczności przeprowadzenia leczenia warto pamiętać, że wszystkie rodzaje znieczulenia u dentysty z kontraktem z NFZ są bezpłatne. Chodzi zarówno o znieczulenie powierzchniowe (w postaci żelu lub sprayu), nasiękowe (płytkie nakłucie w okolicę zęba), jak i przewodowe (efektem może być m.in. drętwienie warg, brody, języka). Oznacza to, że do żadnego zabiegu stomatologicznego czy chirurgicznego nie trzeba dodatkowo dopłacać za znieczulenie. Dodatkowo, osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, po kwalifikacji lekarskiej, przysługuje leczenie w znieczuleniu ogólnym.



Jakie jeszcze usługi można wykonać w ramach opłacanej składki zdrowotnej? Między innymi leczenie dziąseł i paradontozy. W tym zakresie można wykonać płukanie kieszonek dziąsłowych, zaaplikować leki, wyleczyć zmiany i choroby błony śluzowej zarówno mechanicznie, jak i farmakologicznie, wykonać kiretaż zamknięty i zrobić plastykę wędzidełek.

Dla kogo 600 plus na dentystę?

Szczególne świadczenia stomatologiczne przysługują kobietom w ciąży i połogu, które obok już wskazanych zabiegów mają również prawo do: czasowego wypełnienia kanału zębów, wypełnienia stałego kanału zębów, usunięcia żywej miazgi, usunięcia martwej miazgi zęba, leczenia kanałowego zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów, leczenia kanałowego zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 i 2 kanałów zęba, usunięcia złogów nazębnych - raz na 6 miesięcy, badań kontrolnych - raz na 3 miesiące.



Adresy gabinetów stomatologicznych, które podpisały umowę z NFZ można znaleźć m.in. w wyszukiwarce Gdzie się leczyć. Warto pamiętać, że pacjent, który zgłasza się do stomatologa z bólem zęba, pomoc powinien otrzymać już tego samego dnia. Z kolei w przypadku nagłego bólu zęba można skorzystać z dyżuru stomatologicznego.



Gdyby odnieść zakres usług oferowanych w ramach opłacanej składki zdrowotnej do cen usług na rynku prywatnym, okazałoby się, że decydując się na wykonanie podstawowych usług w ramach NFZ można zaoszczędzić ponad 600 złotych korzystając trzy razy w roku z możliwości wykonania przeglądu jamy ustnej (od 80 do 100 zł), wykonując raz w roku skaling, czyli usuwanie kamienia nazębnego (od 150 do 250 zł) oraz korzystając z możliwości wykonania pantomogramu (od 80 do 200 zł).

