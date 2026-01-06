Rządowe plany dotyczące abonamentu RTV na 2026 rok. Ile wyniosą opłaty i kogo obejmą?

Wszystko wskazuje na to, że rok 2026 jeszcze nie zamknie na dobre historii abonamentu RTV w Polsce. Mimo zapowiedzi rządu o zniesieniu tej opłaty - prace nad nowymi przepisami zajmą jeszcze ponad rok. Zanim jednak opłata zniknie, użytkowników czekają podwyżki stawek, a osoby zalegające z płatnościami muszą liczyć się z konsekwentną egzekucją długów. Oto szczegóły.

Planowane zmiany w ustawie medialnej i termin zniesienia abonamentu RTV

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało kompleksowy projekt nowelizacji przepisów dotyczących mediów, który przewiduje definitywne zakończenie poboru tradycyjnego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Według założeń resortu, opłata ta ma przestać obowiązywać z dniem 1 stycznia 2027 roku. Harmonogram prac legislacyjnych zakłada, że dokument trafi pod obrady Sejmu w drugim lub trzecim kwartale 2026 roku. Jeżeli proces legislacyjny przebiegnie sprawnie i bez nieprzewidzianych przeszkód, rok 2027 stanie się oficjalną datą uwolnienia obywateli od indywidualnych danin na rzecz mediów publicznych, co obecnie jest wskazywane jako najwcześniejszy realny termin wdrożenia tej reformy.

REKLAMA

REKLAMA

Nowy model finansowania mediów publicznych z budżetu państwa

Miejsce dotychczasowego abonamentu zajmie system stałego finansowania bezpośrednio z budżetu centralnego. Rząd planuje zagwarantować mediom publicznym coroczną dotację, której wysokość nie będzie mogła być niższa niż 2,5 miliarda złotych. Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko zapewnienie stabilności ekonomicznej nadawców, ale również dostosowanie polskiego prawa do unijnych wymogów w zakresie wolności i niezależności mediów. W nowym modelu Minister Finansów będzie przekazywał wyznaczoną kwotę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która następnie dokona podziału środków pomiędzy poszczególne podmioty medialne, opierając się na ściśle określonych w ustawie procedurach.

Stawki abonamentu RTV w 2026 roku oraz przewidywane podwyżki

Mimo zapowiedzi likwidacji opłaty, rok 2026 będzie ostatnim okresem, w którym posiadacze odbiorników będą zobligowani do wnoszenia wpłat. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już w połowie 2025 roku zatwierdziła nowy cennik, który zakłada wzrost stawek. Od początku 2026 roku miesięczny koszt posiadania radia wyniesie 9,50 zł, co przy jednorazowej wpłacie za cały rok daje kwotę 114 zł. Osoby korzystające z telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego zapłacą 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł w skali roku. Utrzymany zostanie system rabatowy pozwalający na obniżenie kosztów o 10 procent przy płatności z góry, a także dotychczasowe zwolnienia dla seniorów powyżej 75. roku życia, osób z niepełnosprawnościami oraz emerytów o niskich dochodach.

Wyższe kary za brak rejestracji odbiornika i egzekucja należności

Wraz ze wzrostem miesięcznych stawek abonamentowych, w 2026 roku automatycznie wzrosną również kary pieniężne za używanie niezarejestrowanych odbiorników, ponieważ stanowią one trzydziestokrotność opłaty miesięcznej. Za brak zgłoszenia radia trzeba będzie zapłacić 285 zł, natomiast w przypadku telewizora kara wzrośnie do 915 zł. Warto zaznaczyć, że wejście w życie nowej ustawy nie spowoduje automatycznego umorzenia dotychczasowych długów. Według danych kontrolnych, zaległości niektórych abonentów sięgają ogromnych kwot, przekraczających nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

REKLAMA

Przedawnienie długów abonamentowych i ograniczenie egzekucji

Istotną zmianą dla osób zadłużonych jest propozycja skrócenia okresu ściągalności zaległości. Projekt nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej zakłada, że stare długi będą mogły być egzekwowane jedynie do 31 grudnia 2028 roku, co znacznie skraca standardowy, pięcioletni termin przedawnienia. Po upływie tej daty wszelkie nieuregulowane należności z tytułu abonamentu RTV staną się tak zwanym roszczeniem naturalnym. Oznacza to, że Poczta Polska utraci prawne narzędzia do przymusowego ściągania tych kwot, choć formalnie nadal będzie mogła wysyłać wezwania do dobrowolnej zapłaty. Decyzja o wygaszeniu tych roszczeń wynika z chęci ostatecznego zamknięcia problematycznego systemu, którego efektywność w ostatnich latach była bardzo niska i wynosiła zaledwie 33 procent, co i tak zmuszało państwo do dofinansowywania mediów z innych źródeł.