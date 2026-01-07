W 2026 roku najniżej wynagradzanym pracownikom przysługuje ponad 14 tys. złotych odprawy. Tym zarabiającym najwięcej nawet ponad 70 tys.

Od pewnego czasu coraz głośniej mówi się o tym, że każdy z nas powinien dysponować dostosowaną do swojej sytuacji poduszką finansową. Jednak jak mają ją sobie zapewnić najsłabiej wynagradzani pracownicy? Jest to trudne i to dlatego w ich przypadku najistotniejsze znaczenie mają przepisy zapewniające im ochronę w razie rozwiązania stosunku pracy.

Zasady rozwiązywania umów o pracę regulują przepisy

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy, pracownikom przysługują określone w przepisach uprawnienia, np. ustawowy okres wypowiedzenia, prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy, czy prawo do odprawy. Z niektórych z nich można skorzystać w każdym przypadku, z innych tylko po spełnieniu określonych warunków. Do tej drugiej grupy należą uprawnienia przysługujące pracownikom w przypadku tzw. zwolnień grupowych, które zostały uregulowane w przepisach ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dotyczy ona przypadków, w których zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

- 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

- 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

- 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.



Jednym z uprawnień, które przewidziano w przepisach tej ustawy jest prawo do odprawy pieniężnej.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Ponad 14 tys. złotych odprawy za rozwiązanie umowy

Jednym z uprawnień przewidzianych w przepisach tej ustawy jest prawo do odprawy. Zasady jej wypłacania zostały uregulowane w art. 8, z którego wynika, że pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.



Wysokość tej odprawy ma jednak górną granicę, której nie może ona przekroczyć – jest nią kwota 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.



Płaca minimalna to od 2026 roku 4806 zł. Oznacza to, że maksymalna granica kwotowa dla odprawy wypłacanej z tytułu zwolnień grupowych również wzrosła i nie wynosi już jak w 2025 roku 69 990 zł, a 72 090 zł.

Biorąc pod uwagę zasady obliczania wysokości odprawy, kwoty te będą oczywiście dotyczyły jedynie najlepiej opłacanych pracowników. Przy założeniu, że pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat, aby osiągnąć taki poziom odprawy wynagrodzenie pracownika musiałoby wynosić miesięcznie 24 030 zł. Natomiast w przypadku najsłabiej wynagradzanych pracowników, w zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy odprawa będzie mogła w 2026 roku wynosić od 4806 zł do 14 418 zł.