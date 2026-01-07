Wzrost emerytury jeszcze przed waloryzacją. Komu przysługuje 5116,99 zł?

Na przestrzeni 3 lat to świadczenie wzrosło aż o 1174,18 złotych. Grono osób uprawnionych do jego pobierania jest szczególne. Muszą mieć konkretne osiągnięcia, które nie są dostępne dla każdego. O co chodzi?

Ta emerytura to wyjątkowe świadczenie tylko dla niektórych

W polskim systemie emerytalnym oprócz ogólnych zasadach dotyczących wieku emerytalnego czy sposobu naliczania świadczeń obowiązuje też szereg regulacji szczególnych odnoszących się do wąskiego grona osób spełniających narzucone w przepisach wymagania. Dla jednej z takich grup, za sprawą rządu, od 1 stycznia 2026 roku wzrosła wysokość emerytury. Obecnie wynosi ona aż 5116,99 zł brutto. O jaką grupę uprawnionych osób chodzi w tym przypadku? Są to osoby o szczególnych osiągnięciach, które przyczyniły się do podniesienia rangi Polski na arenie międzynarodowej. Mowa tu o arenie sportowej, a uprawnionych do tego świadczenia jest tylko 597. To medaliści igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, głuchych, zawodów „Przyjaźń 84” oraz olimpiady szachowej. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje im w drodze decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej, emeryturę olimpijską. Aby ją otrzymać, muszą zdobyć co najmniej jeden medal na zawodach wyszczególnionych przez ustawodawcę, ukończyć 40 lat i posiadać obywatelstwo polskie. Prawa do świadczenia pozbawia skazanie za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także ukaranie dyscyplinarne za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze większym niż 24 miesiące lub więcej bez względu na jej jednostkowy wymiar.

Wzrost świadczenia osiągnął poziom 1174,18 złotych

O jakich zawodach mowa we wskazanych przepisach? Jak wynika z art. 36 ustawy o sporcie, chodzi o:

- igrzyska olimpijskie,

- olimpiadę szachową,

- Igrzyska Dobrej Woli,

- zakwalifikowanych na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84”,

- zakwalifikowanych na igrzyska paralimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,

- zakwalifikowanych na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.



Czym był powodowany wzrost kwoty emerytury olimpijskiej? Jest ona ustalana na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej oraz mnożnika kwoty bazowej wynoszącego 1,8. W 2026 r. kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej to 2842,77 zł. To zaś oznacza, że emerytura olimpijska osiąga poziom 5116,99 zł brutto. W 2025 roku wynosiła ona 4967,95 zł brutto miesięcznie, w 2024 roku 4203,04 zł, a w 2023 roku 3942,81 zł. Oznacza to, że od 2023 do 2026 roku wzrost wyniósł aż 1174,18 zł.