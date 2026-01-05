REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Oddawanie krwi kluczem do wcześniejszej emerytury? Resort zdrowia popiera zmiany w przepisach

Oddawanie krwi kluczem do wcześniejszej emerytury? Resort zdrowia popiera zmiany w przepisach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 stycznia 2026, 07:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Pobieranie krwi / Oddawanie krwi
Oddawanie krwi kluczem do wcześniejszej emerytury? Resort zdrowia popiera zmiany w przepisach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Resort rodziny wyraził poparcie dla inicjatywy umożliwiającej krwiodawcom szybsze zakończenie aktywności zawodowej. Według zapowiedzi ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, trwają prace nad odpowiednią nowelizacją. Należy jednak podkreślić, że planowane udogodnienia będą miały charakter selektywny i zostaną ograniczone do wybranego sektora zawodowego. Jakiego? Oto szczegóły.

Wpływ dni wolnych za krwiodawstwo na staż emerytalny górników

Od czasów pandemii COVID-19 krwiodawcy w Polsce korzystają z przywileju w postaci dwóch dni wolnych od wykonywania obowiązków zawodowych za każdą donację. Choć w sensie prawnym czas ten traktuje się jako okres roboczy, za który przysługuje wynagrodzenie, to w praktyce nie wiąże się on z faktycznym świadczeniem pracy. Ta subtelna różnica generuje poważne konsekwencje dla pracowników sektora wydobywczego. Jak zauważa dziennik Fakt, obecne regulacje sprawiają, że dni wolne uzyskane przez górników za oddanie krwi nie są uwzględniane w ich stażu pracy pod ziemią. Jest to o tyle istotne, że właśnie od tego konkretnego stażu uzależnione są uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

REKLAMA

REKLAMA

Problematyczna luka w przepisach dotycząca stażu pracy pod ziemią

Aktualna konstrukcja prawna budzi sprzeciw parlamentarzystów Lewicy, którzy wskazują na rażącą niesprawiedliwość. W obecnym stanie rzeczy górnicy, którzy decydują się na ratowanie życia poprzez krwiodawstwo, paradoksalnie oddalają w czasie moment zakończenia swojej aktywności zawodowej. Aby wypracować wymagany ustawowo staż, muszą oni nadrabiać dni spędzone w punktach krwiodawstwa poprzez dłuższą pracę w kopalni. Taka sytuacja stawia pracowników przed trudnym wyborem między działalnością prospołeczną a własnym interesem emerytalnym.

Projekt nowelizacji ustawy i nowe przywileje dla krwiodawców w górnictwie

W odpowiedzi na te trudności do Sejmu wpłynął projekt przygotowany przez grupę posłów, który ma na celu naprawienie tej luki. Nowe przepisy zakładają, że dni wolne otrzymane za oddanie krwi będą traktowane na równi z czasem przepracowanym pod ziemią i wliczane do wymaganych 25 lat stażu górniczego. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoliłoby górnikom-krwiodawcom na uzyskanie świadczeń emerytalnych bez konieczności odpracowywania czasu poświęconego na donacje. Zmiana ta ma nie tylko ułatwić dostęp do wcześniejszych emerytur, ale również stanowić realną zachętę do wspierania publicznej służby zdrowia.

Wzmocnienie prestiżu honorowego krwiodawstwa w sektorze wydobywczym

Autorzy inicjatywy ustawodawczej argumentują w uzasadnieniu, że reforma ma służyć przede wszystkim podniesieniu rangi honorowego krwiodawstwa w społeczeństwie. Uznanie donacji za element stażu pracy jest formą nobilitacji postawy, która stanowi kluczowy filar systemu ochrony zdrowia. Projektodawcy liczą na to, że usunięcie barier emerytalnych przyczyni się do wzrostu liczby dawców wśród pracowników kopalń. Statystyki pokazują, że obecnie w tej grupie zawodowej krew oddaje około 3 tysiące osób na 75 tysięcy wszystkich zatrudnionych, co daje duży potencjał do rozwoju tej szlachetnej inicjatywy po wprowadzeniu korzystniejszych przepisów.

REKLAMA

Powiązane
Specjalna wypłata dla seniorek: 1033,07 zł za wychowanie określonej liczby dzieci. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić?
Specjalna wypłata dla seniorek: 1033,07 zł za wychowanie określonej liczby dzieci. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić?
Masz staż pracy sprzed 1999 roku? ZUS może przeliczyć Twoje świadczenie na korzyść
Masz staż pracy sprzed 1999 roku? ZUS może przeliczyć Twoje świadczenie na korzyść
60. urodziny i 40 lat składek. Wyliczamy, na jaką emeryturę z ZUS możesz liczyć
60. urodziny i 40 lat składek. Wyliczamy, na jaką emeryturę z ZUS możesz liczyć
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
05 sty 2026

Dzisiaj 5 stycznia 2026 r. Kiedy po świąteczno-noworocznym maratonie wracamy do pracy, czeka nas jeszcze jeden dzień wolny - 6 stycznia, święto Trzech Króli. Dla wielu Polaków to przedłużenie okresu (takie przerywane wolne), w którym trudno wrócić do normalnego rytmu pracy. Ale ta sytuacja może ulec zmianie - proponuje się wolny dzień 2 maja zamiast 6 stycznia. Optymiści pomysłu podkreślają, że lepiej mieć długą majówkę - niż tyle dni wolnych: 24-27 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia - w zasadzie w krótkich odstępach. W maju jest cieplej i przyjemniej - podkreślają - szczególnie teraz- w obliczu fatalnych warunków pogodowych i drogowych w części Polski.
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
05 sty 2026

W 2026 roku ruszył zupełnie nowy, kompleksowy program skierowany do osób starszych – „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. To pierwsza tak szeroko zakrojona i długoterminowa inicjatywa rządu, która ma realnie poprawić jakość życia seniorów w Polsce. Program został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów i zapowiada prawdziwą rewolucję w polityce senioralnej. Dotychczasowy program Senior+ przestał obowiązywać - co spotyka się z rozgoryczeniem seniorów, ale inna grupa podkreśla zadowolenie z nowej uchwały rządu.
Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.?
04 sty 2026

W 2025 roku, a dokładnie 31 grudnia 2025 r., wygasł dotychczasowy program wieloletni „Senior+”, w ramach którego powstało kilkaset Klubów Senior+ i Dziennych Domów Senior+. Po 31 grudnia 2025 roku nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na nowe placówki w dotychczasowej formule. Wiele gmin i organizacji senioralnych z niepokojem pyta: co dalej? Odpowiedzią rządu ma być nowy program, ale jego ostateczny kształt wciąż budzi bardzo dużo pytań i emocji.
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno – brak zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
04 sty 2026

Darowizna w gotówce od członka najbliższej rodziny może skończyć się podatkiem. Skarbówka w najnowszej interpretacji jasno wskazała, że wpłata pieniędzy (otrzymanych „do ręki” od ojca) na własne konto przez obdarowanego nie wystarczy do zwolnienia z podatku – liczy się przelew lub przekaz od darczyńcy.

REKLAMA

Nowe świadczenie: 1200 zł dodatku za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Rząd przedstawia założenia programu
04 sty 2026

Przez lata pozostawali poza systemem, choć wykonywali jedną z najtrudniejszych ról społecznych. Poświęcali swój czas, często rezygnowali z kariery zawodowej. Teraz rząd zapowiada zmiany, które mogą istotnie wpłynąć na sytuację tej grupy. Rząd proponuje nowe rozwiązanie, które ma wynagrodzić lata niesprawiedliwego traktowania przez ZUS. Sprawdzamy, czego dokładnie dotyczą zapowiedzi, kogo mogą objąć i kiedy mogą przełożyć się na realne wsparcie.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
04 sty 2026

Dla wielu osób z chorobami przewlekłymi każda kolejna komisja orzekająca o niepełnosprawności to ogromny stres i poczucie absurdu. Choroba się nie zmienia, a decyzja znów jest tylko na rok albo dwa. Tymczasem polskie prawo dopuszcza możliwość uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, czyli bezterminowego. Nie decyduje jednak sama diagnoza. Najważniejsze są rokowania medyczne oraz trwałość naruszenia sprawności organizmu. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie na stałe, w jakich przypadkach zapadają takie decyzje najczęściej i jak wygląda procedura krok po kroku.
Ważny komunikat RCB dla wszystkich właścicieli domów i zarządców nieruchomości – niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnym niebezpieczeństwem i odpowiedzialnością karną
04 sty 2026

W związku występującymi w ostatnich dniach intensywnymi opadami śniegu w wielu częściach kraju – RCB wydało komunikat, w którym przypomina o ważnym obowiązku wszystkich właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości. Nie wszyscy o tym pamiętają, a niezastosowanie się do zaleceń stwarza poważne zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz budynku, jak i jego otoczeniu oraz może skutkować odpowiedzialnością karną.
Nowości w podatkach 2026: zmiany w systemie ROP, stawkach akcyzy i nowe regulacje klimatyczne
04 sty 2026

Rok 2026 może przynieść bezprecedensową kumulację obciążeń fiskalnych dla Polaków. Eksperci ostrzegają przed nowymi parapodatkami związanymi z gospodarką odpadami, drastycznymi podwyżkami akcyzy oraz unijnymi opłatami klimatycznymi, które przełożą się na wyższe ceny papierosów, energii, sprzętu AGD i samochodów. Część kosztów narzucanych przez Brukselę finalnie zapłacą konsumenci.

REKLAMA

Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
04 sty 2026

Kolejki, papierowe formularze i nerwowe sprawdzanie godzin otwarcia urzędu powoli odchodzą do lamusa. Ministerstwo finansów konsekwentnie przenosi sprawy podatkowe do internetu, a teraz także do smartfonów. Blisko rok temu udostępniono mobilną aplikację e-Urząd Skarbowy. Początkowo mogły z niej korzystać wyłącznie osoby fizyczne. Niedawno dostęp zyskały również organizacje – w tym spółki, fundacje oraz stowarzyszenia.
Kiedy zalegający na dachu śnieg zagraża bezpieczeństwu budynku? Wyjaśnia profesor fizyki. Kto ma obowiązek odśnieżać dach, usuwać sople i nawisy śnieżne?
04 sty 2026

Każdego roku zimą dochodzi do uszkodzeń dachów i konstrukcji spowodowanych nadmiernym obciążeniem śniegiem. Decydujące znaczenie mają tu nie same zmiany stanu skupienia śniegu, lecz dopływ dodatkowej masy w postaci kolejnych opadów – tłumaczy fizyk prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA