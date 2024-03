Wojna, inflacja, pandemia – jak inwestować oszczędności w niepewnych czasach, by nie stracić

Ostatnie lata dalekie są od stabilności. Pandemia, wojna na Ukrainie, inflacja i inne czynniki (np. niepewność geopolityczna) skłaniają inwestorów (a nawet zwykłych ciułaczy chcących zachować choćby realną wartość swoich oszczędności) do poszukiwania bezpiecznych inwestycji. Także Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na bezpieczeństwo lokowania swoich oszczędności. Widoczny jest np. wzrost zainteresowania zakupem kruszców, obligacji skarbowych oraz nieruchomości.

Jak Polacy chronią swoje oszczędności? Jak wybierają inwestycje?

Dokonywany przez Polaków wybór form i rodzajów inwestycji zależy od ich własnych upodobań, celów finansowych oraz poziomu wiedzy i doświadczenia. Wyróżnić można kilka popularnych opcji. Inwestowanie w nieruchomości, czy to mieszkalne czy komercyjne, polega na zakupie takich obiektów jak mieszkania, domy, działki budowlane lub lokale użytkowe, z zamiarem wynajmu lub oczekiwaniem na potencjalny wzrost wartości w przyszłości. Inną popularną formą jest inwestowanie w złoto i inne metale szlachetne, które stanowią zabezpieczenie przed inflacją i ryzykiem związanym z rynkami finansowymi. Lokaty bankowe również cieszą się popularnością jako stosunkowo bezpieczna forma inwestycji, gdzie inwestor deponuje swoje środki w banku na określony okres czasu, a w zamian otrzymuje ustaloną stopę procentową.

- Przede wszystkim, warto zauważyć, że preferencje inwestycyjne Polaków są zróżnicowane i zależą od indywidualnych celów finansowych. Wśród nich wymienić można oszczędzanie na emeryturę, zakup mieszkania oraz gromadzenie kapitału na przyszłość. Istnieją także różnice w podejściu do poziomu ryzyka - niektórzy preferują mniejsze ryzyko i wybierają bezpieczniejsze formy inwestycji, takie jak lokaty bankowe czy obligacje. Natomiast inni, gotowi na większe ryzyko, mogą poszukiwać wyższych zysków na rynkach akcji. Kluczowym czynnikiem determinującym wybór konkretnych instrumentów inwestycyjnych jest również horyzont czasowy. Długość czasu, na jaki inwestor jest gotów zainwestować swoje środki, może mieć istotny wpływ na preferowane produkty inwestycyjne. Dla krótkoterminowych celów inwestycyjnych preferowane mogą być produkty o niskim ryzyku i łatwej dostępności środków, podczas gdy dla celów długoterminowych rozważane są inwestycje o większym potencjale wzrostu, ale także z większym ryzykiem. – podkreśla Szymon Darznik, ekspert

ds. nieruchomości na Cyprze Północnym, właściciel Inwestycjenacyprze.pl.



Warto również uwzględnić znajomość i praktykę inwestycyjną danego inwestora. Osoby z większym doświadczeniem i wiedzą na temat różnych instrumentów finansowych mogą być bardziej skłonne lokować swoje środki w bardziej złożone produkty, na przykład akcje na giełdzie czy instrumenty pochodne. Dodatkowo, popyt na rynku, czyli popularność określonych form inwestycji wśród inwestorów, opinie ekspertów finansowych oraz trendy na rynku mogą również mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne.

Młodzi ludzie dbają o edukację finansową

Młodzi Polacy coraz częściej angażują się w edukację finansową poprzez kursy szkoleniowe i literaturę z zakresu inwestycji, co pozwala im poszerzyć swoją wiedzę i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. Ponadto, obserwuje się wzrost kultury oszczędzania i inwestowania wśród młodych uczestników rynku, co świadczy o ich planowaniu przyszłości finansowej na dłuższą metę.

Wśród młodego pokolenia Polaków można zauważyć kilka istotnych trendów dotyczących inwestycji. Młodzi ludzie coraz bardziej interesują się technologią i innowacjami, co skutkuje większą skłonnością do eksperymentowania z nowymi produktami inwestycyjnymi, takimi jak kryptowaluty czy platformy inwestycyjne. Ponadto, wzrasta zainteresowanie inwestowaniem w akcje, zarówno krajowe, jak

i zagraniczne, z uwagi na potencjał wzrostu firm. Obserwuje się również rosnącą świadomość ekologiczną i społeczną, co skutkuje kierowaniem inwestycji ku firmom i projektom zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje w nieruchomości nadal najpopularniejsze

- Inwestycje w nieruchomości pozostają nadal popularne wśród Polaków z kilku istotnych powodów. Nieruchomości są postrzegane jako stosunkowo stabilna forma inwestycji, co przyciąga inwestorów poszukujących bezpieczeństwa w stosunku do innych instrumentów finansowych, takich jak akcje czy obligacje. Dodatkowo, inwestowanie w nieruchomości może generować regularne dochody z wynajmu, co stanowi atrakcyjną opcję dla wielu inwestorów, umożliwiając stały przepływ gotówki do pokrycia kosztów życia lub reinwestycji. Nieruchomości stanowią również zabezpieczenie przed inflacją, gdyż wzrost ich cen często idzie w parze z inflacją, co chroni wartość pieniądza w dłuższej perspektywie. – dodaje Szymon Darznik.

Dostępność finansowania związana z inwestycjami w nieruchomości jest ułatwiona dzięki korzystnym warunkom finansowania oferowanym przez banki, co ułatwia osobom zainteresowanym zakupem uzyskanie kredytu hipotecznego lub innego rodzaju finansowania. Dodatkową korzyścią inwestowania w nieruchomości jest potencjalny wzrost ich wartości w czasie, co postrzegane jest jako przyszły zysk przy ewentualnej odsprzedaży, oraz możliwość budowy majątku, który może być przekazywany kolejnym pokoleniom.

Coraz więcej Polaków rozważa inwestycje zagraniczne

Jeszcze kilka lat temu Polacy preferowali inwestycje w nieruchomości w Polsce głównie ze względu na stabilność rynku nieruchomości oraz perspektywy wzrostu cen mieszkań. Niskie stopy procentowe oraz atrakcyjne możliwości kredytowe zachęcały do zakupu własnego mieszkania jako formy inwestycji. W obliczu pandemii, która spowodowała niepewność na rynkach oraz ograniczenia w gospodarce, coraz więcej osób zaczęło rozważać inwestycje zagraniczne.

- Wspomniane „czarne łabędzie", takie jak pandemia COVID-19, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe czy wybuchające konflikty zbrojne, skłaniają inwestorów do większej ostrożności i poszukiwania alternatywnych sposobów inwestowania. Wzrost cen mieszkań w Polsce przynosił coraz mniejsze zwroty z inwestycji, a obawy o stabilność geopolityczną, zwłaszcza w kontekście konfliktu między Rosją i Ukrainą, przyczyniły się do zainteresowania inwestycjami zagranicznymi jako alternatywnym sposobem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego oraz zabezpieczenia przyszłości finansowej. Dodatkowo, inwestycje zagraniczne mogą oferować lepsze perspektywy zwrotów w obliczu bardziej stabilnych lub rozwijających się rynków nieruchomości, co staje się atrakcyjną opcją dla coraz większej liczby Polaków, którzy coraz chętniej wybierają inwestycje w nieruchomości właśnie za granicą. Przykładem krajów, które przyciągają inwestorów są Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria, Gruzja i coraz popularniejszy Cypr Północny, gdzie rynek nieruchomości przeżywa w ostatnim czasie rozkwit. - podkreśla Szymon Darznik.