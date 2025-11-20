REKLAMA

Osoby niepełnosprawne wprost pytają PZON i WZON: Dlaczego nam to robicie?

Osoby niepełnosprawne wprost pytają PZON i WZON: Dlaczego nam to robicie?

20 listopada 2025, 15:16
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Osoby niepełnosprawne wprost pytają PZON i WZON: Dlaczego nam to robicie?
Osoby niepełnosprawne wprost pytają PZON i WZON: Dlaczego nam to robicie?
PZON: Przez 3 lata niepełnosprawności świadczenie pielęgnacyjne. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenie o niepełnosprawności zmienia się. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienionym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał za okres 2022 r. - 2025 r. pkt 7 i 8. Dziś otrzymuje tylko pkt 8. W przypadku osób pełnoletnich następuje zmiana stopnia znacznego na umiarkowany.

W PZON coraz trudniej zdobyć orzeczenie dla świadczenia pielęgnacyjnego (z pkt 7 i 8) [List czytelnika]

Dzień dobry,

Poczułam potrzebę napisania po przeczytaniu artykułu: W PZON trudniej zdobyć orzeczenie dla świadczenia pielęgnacyjnego (z pkt 7 i 8) [List czytelnika], ponieważ mój syn jest obecnie dowodem na te praktyki. Sądzimy się o stopień wyższy niż ostatnio orzeczono (zdegradowano). Jest pełnoletni i do tej pory przez wiele lat miał stopień znaczny, a ja byłam na świadczeniu pielęgnacyjnym. Stan zdrowia się nie zmienił. Pogorszył.

Teraz przy Zespole Aspergera bada się, jak dziecko/osoba dorosła przy nim funkcjonuje. Jestem przekonana, iż jest to wynik płatnych, łatwo dostępnych diagnoz. Lecz w naszym przypadku jest to nie fair, bo od ponad 10 lat opiekowałam się synem w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Syn ma niepełnosprawność sprzężoną. Cierpi również na niedoczynność przysadki mózgowej i wysoką krótkowzroczność. Do tego jest pod opieką psychologa ze względu na fobię społeczną.

Już odwołaliśmy się z PZON, WZON i w tej chwili sądzimy się od marca tego roku. Jesteśmy bez świadczenia pielęgnacyjnego i bez pracy. Sprawa się ciągnie. Ostatnie otrzymane pismo z Sądu to o nieprzyznaniu pełnomocnika, gdyż... "syn rozumie postępowanie sądowe, nie jest niezaradny i potrafi bronić swoich interesów". A pisma formułuję ja i korzystam z bezpłatnych porad prawnych. Trudna ta droga.

Pozdrawiam

Matka

Inne listy matek w tej sprawie:

W PZON pod górkę dla świadczeń pielęgnacyjnych (z pkt 7 i 8) [List czytelnika]

Komisje lekarskie obniżają stopień znaczny do umiarkowanego. Zabranie pkt 7 i 8 w orzeczeniu

Zobacz również:

Moje dziecko niepełnosprawne "uzdrowiono" na komisji PZON

Przykład nr 1 uzdrowienia

Przykład

Jestem mamą 16-latka z autyzmem którego PZON "uzdrowił" na jednej komisji. Tym samym pozbawił mnie świadczenia pielęgnacyjnego dzięki któremu mogłam opiekować się synem 24 godziny na dobę. Lekarz orzecznik (swoją droga internista), który nie wie na czym polega autyzm, uznał że syn ma niepełnosprawność umiarkowana i tym samym może podjąć zatrudnienie mimo, że to fikcja. Wszystkie dokumenty które złożyłam na komisję potwierdzają że syn jest niesamodzielny co zresztą wynikało również z orzeczenia jakie uzyskiwał dotąd. Teraz nagle cud się stał i syn ozdrowiaŁ. Jestem załamana nie mam z czego żyć i z kim zostawić chorego syna. Mieszkam w małym mieście, gdzie zarobki to minimalna krajowa. Jak pójdę do pracy z kim zostanie dziecko......?

Przykład nr 2 uzdrowienia

Przykład

"Dzień dobry,

po przeczytaniu Państwa artykułu dotyczącego cudownego uzdrowienia dziecka chorego na autyzm, muszę zareagować, ponieważ mnie mojej córki dotyczy ta sama sytuacja. Córka od dzieciństwa choruje na Zespół Aspergera i Chorobę Afektywną Dwubiegunową. Orzeczenia były wydawane w sposób czasowy ale jednoznacznie wskazywano wymóg opieki i przyznawano pkt 7 i 8. W tym roku córka skończyła 16 lat i raptownie wszystko odebrano uznano ją za zdrową nie wymagającą opieki ponieważ skończyła 16 lat i tylko to podano w uzasadnieniu. Życie z tymi chorobami to rollercoaster i to powie każdy, którego członek rodziny choruje ,te osoby dzieci wymagają na co dzień opieki , zachowania są różne, nie przewidywalne . W przypadku mojej córki w przeciągu ostatnich miesięcy praktycznie doszło do porzucenia szkoły, ma nieprzewidywalne zachowania wpada w manię i depresję na przemian ,ma orzeczenie o nauce indywidualnej z uwagi na stan zdrowia, koszty leczenia sięgają miesięcznie średnio 1 tysiąca zł. Podobnie jak poprzednia matka zapytam: z kim mam zostawić chora córkę, kto dopilnuje leków, których nie kiedy nie chce brać, kto weźmie odpowiedzialność za to żeby nie zrobiła sobie czy komuś krzywdy? Na dzień dzisiejszy moja sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądzie, moja rodzina pozostała praktycznie bez środków do życia, leczenie pochłania praktycznie cały nasz niewielki budżet czyli alimenty i 800plus.Pomimo wykształcenia nie mogę wrócić do pracy z uwagi na stan zdrowia córki który absolutnie nie jest stabilny i nigdy nie będzie tego się nie uleczy. Decyzje PCPR i WZON są bardzo krzywdzące. Walka trwa w nieskończoność. Każdy z decydentów, kto chociaż przez tydzień podjąłby się takiej opieki myślę, że natychmiast i bez żadnych obiekcji przyznał by rację, że w tych przypadkach nie ma możliwości pozostawienia chorującej osoby samej a wręcz przyznał by 10 takich punktów i stopień znaczy dożywotnio. Mam nadzieję każdego dnia, że nasza sprawa i również podobne przypadki których nie brakuje rozstrzygnie się pomyślnie i zapewni w końcu spokój. My rodzice chorujących dzieci pomimo zabrania świadczenia i tak nie możemy wrócić do pracy, a musimy żyć wykupować leki, jeździć do lekarza, sprawować opiekę, podawać leki, nasze dzieci nigdy nie wyzdrowieją."

PZON zabrał niepełnosprawnemu dziecku nie tylko punkt 7, ale i punkt 8

Orzeczenie

Inne

Bez punktów 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności nie ma świadczenia pielęgnacyjnego dla dziecka z niepełnosprawnością

  • Punkt 7 orzeczenia - konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji dziecka (adnotacja „Nie wymaga” - tak jak na zdjęciu - wyklucza świadczenie pielęgnacyjne ).
  • Punkt 8 orzeczenia o niepełnosprawność - konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (adnotacja „Nie dotyczy” - tak jak na zdjęciu - wyklucza świadczenie pielęgnacyjne).
Zobacz również:

Dodatkowy problem jest taki, że nowe wytyczne dla komisji orzekających przygotowane przez min. Krasonia nie dotyczą Aspergera i autyzmu

Nowe wytyczne są podstawą wskazującą na automatyczne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności stałego, o ile niepełnosprawna osoba (przede wszystkim dziecko) ma jedną z chorób genetycznych z wykazu przygotowanego przez min. Ł. Krasonia. W piśmie czytamy:

W odniesieniu do osób, które ukończyły 16 roku życia i cierpią na choroby, które z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej nie rokują wyleczenia oraz dodatkowo - pomimo stosowanych form terapii i rehabilitacji - nie rokują progresji w funkcjonowaniu, komunikowaniu się i nabywaniu umiejętności społecznych, zasadne jest wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na stałe.

W przypadku kwalifikacji do stopnia niepełnosprawności osoby cierpiącej na jedną z chorób wymienionych w załączniku A lub załączniku B do niniejszego pisma, w sytuacji spełnienia przez tę osobę kryteriów kwalifikacji do określonego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno być wydawane na stałe.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Krasoń

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu

We wspomnianych załącznikach A i B nie ma wymienionego zespołu Aspergera (ani autyzmu) - w efekcie coraz więcej osób informuje o odebraniu im statusu osoby niepełnosprawnej w związku z tymi chorobami.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

PZON: Obniżenie ze stopnia umiarkowanego na stopień lekki. Komisje mają premie za obniżanie stopnia niepełnosprawności? Uzdrawiają? [List]
PZON: Obniżenie ze stopnia umiarkowanego na stopień lekki. Komisje mają premie za obniżanie stopnia niepełnosprawności? Uzdrawiają? [List]
Świadczenie wspierające obniżone czterema tabelami. Zamiast 4134 zł 1128 zł. Najczęściej 0 zł
Świadczenie wspierające obniżone czterema tabelami. Zamiast 4134 zł 1128 zł. Najczęściej 0 zł
Osoby niepełnosprawne: WZON sztucznie obniżyły nam świadczenie wspierające. Wbrew ustawie i rozporządzeniu [List]
Osoby niepełnosprawne: WZON sztucznie obniżyły nam świadczenie wspierające. Wbrew ustawie i rozporządzeniu [List]
