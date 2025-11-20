REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Pilny komunikat ZUS. Czas tylko do 30 listopada na złożenie wniosku o to świadczenie. Potem pieniądze przepadną

Pilny komunikat ZUS. Czas tylko do 30 listopada na złożenie wniosku o to świadczenie. Potem pieniądze przepadną

20 listopada 2025, 07:49
Maja Retman
Maja Retman
Pilny komunikat ZUS. Został tylko miesiąc na złożenie wniosku o to świadczenie. Potem pieniądze przepadną
Pilny komunikat ZUS. Został tylko miesiąc na złożenie wniosku o to świadczenie. Potem pieniądze przepadną
Już blisko trzy miesiące minęło od pierwszego dzwonka, a tymczasem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nadal do wzięcia są pieniądze na szkolne wyprawki. Są rodzice, którzy świadczenie przegapili? Jeśli tak, to 300 plus jest do wzięcia tylko do końca listopada. Potem pieniądze przepadną.

Wedle danych ZUS, w całym kraju złożone formularze obejmowały ponad 4,78 mln dzieci, a suma wypłaconych środków wynosi 1,380 mld zł. Nadal jednak niektórzy są rodzice po pieniądze się nie zgłosili.

To świadczenie nie jest przyznawane z urzędu

Powód? Część rodziców jest przekonanych, że nabór zakończył się pierwszego dnia września. Inni odkładają formalności „na potem”. Tymczasem zegar bije. O 300 plus, można się starać tylko do końca listopada. Potem pieniądze przepadną bezpowrotnie. Dofinasowanie do szkolonej wyprawki nie jest przyznawane z urzędu. Trzeba się o nie upomnieć samemu.

Według danych GUS przeciętna rodzina wydała w tym roku na szkolną wyprawkę około 620 złotych. Zatem państwowe 300 zł pokrywa mniej więcej połowę kosztów – choć w wielu domach to właśnie ta połowa decyduje, czy dziecko dostanie lepszy plecak, czy tańszy zamiennik z bazaru.

Co ważne, świadczenie nie podlega podatkowi ani zajęciu komorniczemu. Cała kwota trafia więc bezpośrednio na konto rodzica, o ile oczywiście ten przypomni sobie o formalnościach.

Komu należy się 300 plus

Pieniądze przysługują raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami – przypomina ZUS. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówek ani studentów. Świadczenie przysługuje również uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych i policealnych, nawet jeśli ukończyli 20 lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego, gdyż wiek dziecka liczony jest rocznikowo.

300 plus. Wnioski można składać tylko do 30 listopada

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Konieczne jest zatem posiadanie własnego profilu na portalu. Można go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

ZUS apeluje o to, żeby dokładnie sprawdzać dane wpisywane we wniosku, szczególnie te dotyczące numeru konta, na które pieniądze zostaną przelane. To, jak się okazuję, jeden z najczęstszych błędów.

Te dzieci 300 plus już nie dostaną

Rząd zabrał się za przykręcenie kurka z pieniędzmi dla Ukraińców. On nowego roku szkolnego Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkołach należących do polskiego systemu oświaty.

Źródło: INFOR
