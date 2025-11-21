REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Niektórzy emeryci i renciści mogą stracić świadczenie, innym ZUS emeryturę albo rentę obniży. Te wielkie zmiany zaczną się w grudniu

Niektórzy emeryci i renciści mogą stracić świadczenie, innym ZUS emeryturę albo rentę obniży. Te wielkie zmiany zaczną się w grudniu

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 listopada 2025, 06:31
Maja Retman
Maja Retman
To ważna informacja dla wszystkich, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę. Od grudnia zmieniają się limity dorabiania, a wraz z nimi zasady, które mogą realnie wpłynąć na wysokość wypłacanego świadczenia. Ci, którzy przekroczą nowe progi, muszą liczyć się z ryzykiem obniżenia emerytury nawet o kilkaset złotych, a w skrajnych przypadkach — z jej czasowym zawieszeniem przez ZUS.

Kto może dorabiać do emerytury i renty?

Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Kogo nie obejmują limity dorabiania?

Limity obowiązują tak zwanych wcześniejszych emerytów i rencistów czyli tych, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego –przypomina ZUS. Chodzi na przykład o nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne czy tych, którzy mają emerytury pomostowe.

Dorabianie do emerytury. Jak często zmieniają się limity

Limity dodatkowego zarobkowania zmieniają się raz na kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju z poprzedniego kwartału. Z kolei przekroczenie pułapu 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia skutkuje zawieszeniem wypłaty emerytury.

Nowe limity obowiązujące od grudnia

Jakie limity obowiązują od grudnia tego roku do końca lutego roku przyszłego? ZUS wylicza je na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS. W trzecim kwartale 2025 roku przeciętne wynagrodzenie osiągnęło wartość 8771,70 zł, co oznacza wzrost o 23 zł w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Dla osób pobierających wcześniejsze emerytury oraz renty oznacza to nieznaczne podwyższenie progów, do których mogą dorabiać bez negatywnych skutków finansowych.

Ile można dorobić bez obniżenia świadczenia?

Pierwszy próg, określany jako poziom bezpieczeństwa, wynosi 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6140,20 zł brutto. Uzyskanie przychodów nieprzekraczających tej kwoty nie wpływa w żaden sposób na wysokość pobieranego świadczenia. Emeryci i renciści mogą więc pracować bez obaw, że ich wypłaty z ZUS zostaną pomniejszone.

Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy miesięczny przychód przekroczy wskazaną granicę. W takim przypadku ZUS dokonuje obniżenia świadczenia, dostosowując jego wysokość do kwoty nadwyżki.

W jakiej sytuacji ZUS zawiesza świadczenie?

Drugi próg, znacznie wyższy od pierwszego, to 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 403,30 zł brutto. Jeśli zarobki osoby pobierającej rentę lub wcześniejszą emeryturę przekroczą tę granicę, ZUS zawiesza wypłatę świadczenia za dany miesiąc w całości.

Zawieszenie wypłaty nie oznacza jednak utraty prawa do świadczenia. Gdy przychody z pracy ponownie spadną poniżej określonego limitu, ZUS automatycznie wznawia wypłaty, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Źródło: INFOR
