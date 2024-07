Fiskus bierze się za samozatrudnionych. Pod lupą skarbówki zamiana etatów na działalność gospodarczą

Czujność skarbówki obudziła jedna ze spółek składających wniosek o wydatnie opinii zabezpieczającej. Miała się ona odnosić do zamiany etatów na umowy o współpracy, tak zwane B2B. Odmawiając wydania takiej opinii Szef KAS zawyrokował, że to próba unikania opodatkowania.

Za unikanie opodatkowania grozi nie tylko postępowanie na podstawie ordynacji podatkowej – kara plus zaległy podatek z odsetkami, ale i postępowanie karno-skarbowe, gdzie poza wysokimi grzywnami grozi ograniczenie a nawet pozbawienie wolności.

Zamiana umów o pracę na biznesowe: to próba obejścia podatków

Jak komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy w epity.pl, ze zdecydowaną reakcją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej spotkał się wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej dla spółki w sprawie zmiany formy zatrudnienia jej pracowników.

We wskazanym dokumencie spółka akcyjna wyjaśniła, że zamierza założyć spółkę zależną, w której będzie posiadać 100 proc. udziałów.

Następnie planowane jest, aby zamienić umowy o pracę podpisane przez pracowników ze spółką matką na umowy o świadczenie usług zawierane już ze spółką zależną w ramach działalności gospodarczych.

Szef KAS odmówił wydania opinii – odmowa wydania opinii zabezpieczającej nr DKP3.8082.10.2023 z 12 czerwca, opublikowana 28 czerwca 2024 r. – podkreślając że celem podatnika w tym przypadku jest unikanie opodatkowania.

Umowa gospodarcza zamiast etatu: nieuzasadniona korzyść podatkowa

Jak wskazuje doradca podatkowy, według organu podatkowego, Spółka nie miałaby obowiązku pobrania podatku jako płatnik, a pracownicy zyskaliby możliwość opodatkowania dochodów stawką podatku liniowego (19 proc.) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (od 2 do 17 proc. przychodów), zamiast dotychczasowego opodatkowania według skali (12 i 32 proc).

Szef KAS uznał, że takie działanie może prowadzić do powstania korzyści podatkowej sprzecznej z intencją ustawodawcy – komentuje Monika Piątkowska.

W przedstawionej we wniosku sytuacji, zdaniem organu podatkowego, działalność podatnika tylko formalnie stanowiłaby pozarolniczą działalność gospodarczą, jednak w gruncie rzeczy pozostawałaby nadal nieformalnym stosunkiem pracy.

Rodzaj umowy generującej dochód: kiedy fiskus ma prawo ją zakwestionować

Jak wyjaśnia Monika Piątkowska, niniejszą odmową wydania opinii zabezpieczającej fiskus przypomniał, że ma prawo kwestionować przejścia pracowników z umowy o pracę na współpracę B2B i będzie z tego prawa korzystać.

Organy podatkowe mogą oceniać, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest prawdziwym przedsiębiorcą. Jeśli fiskus uzna, że podatnik pozostaje dalej faktycznym pracownikiem danej firmy, wówczas zakwestionuje jego rozliczenia jako przedsiębiorcy.

Odmowa wydania opinii może być również zwiastunem, że organy podatkowe baczniej będą przyglądać się przejściom z umowy o pracę na samozatrudnienie, weryfikując, czy sposób działania podmiotów nie był sztuczny, a dana osoba nie pozostaje nadal nieformalnym pracownikiem swojego dawnego pracodawcy. Jest to sygnał dla osób, które współpracują na zasadach B2B ze swoimi byłymi pracodawcami, że w przypadku kontroli kwestia zmiany formy zatrudnienia może być wnikliwie weryfikowana przez skarbówkę – podsumowuje Minika Piątkowska, doradca podatkowy w epity.pl.

