W kryzysie Polacy zaczęli oszczędzać i teraz już im to zostało. Stajemy się przez to bardziej zamożni?

Współczesna rzeczywistość ekonomiczna, rosnące koszty życia i niepewność na rynkach sprawiają, że coraz więcej Polaków zaczyna dostrzegać znaczenie oszczędzania. Jak wskazuje raport Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: oszczędny jak Polak” już 66 proc. Polaków odkłada pieniądze.

Jedna piąta badanych przyznaje, że ich poduszka finansowa pozwoliłaby im się utrzymać do 3 miesięcy bez dochodu.

REKLAMA

Polacy zaczęli oszczędzać

REKLAMA

Polacy zaczęli oszczędzać, a oszczędzanie nie jest jedynie formą akumulowania kapitału – to przede wszystkim narzędzie zapewniające bezpieczeństwo finansowe i psychiczny komfort.

Możliwość odłożenia nawet niewielkiej części dochodu pozwala lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak utrata pracy, nagłe wydatki zdrowotne czy nieprzewidziane awarie. Wzrost kosztów życia, ro-snące stopy procentowe oraz niepewność gospodarcza sprawiły, że coraz więcej osób zaczęło dostrzegać konieczność budowania zaplecza finansowego. Potwierdza to raport „Polaków port-fel własny: oszczędny jak Polak”, z którego wynika, że 66 proc. osób już to robi, a ponad jedna czwarta nie.

– W czasach niepewności ekonomicznej warto dążyć do budowy poduszki finansowej – to inwestycja w spokój, niezależność i przyszłość. Polacy coraz częściej rozumieją, że pieniądze „na czarną godzinę” to nie luksus, ale fundament stabilności w życiu prywatnym i zawodowym – mówi Mariola Kondek-Pasztetnik – Menadżerka ds. Rozwoju Produktów Oszczędnościowych z Santander Consumer Banku.

– Nasze dane pokazują, że najczęściej oszczędzają czterdziestolatkowie – już 72 proc. z nich. Z kolei wśród osób, które nie tworzą poduszki finansowej wyróżniają się pięćdziesięciolatkowie. W tej grupie ponad jedna trzecia badanych zadeklarowała, że nie odkłada pieniędzy – dodaje Mariola Kondek-Pasztetnik.

Zaczęli oszczędzać, by mieć na utrzymanie w czasie braku dochodu

REKLAMA

Zadbanie o poduszkę finansową jest jednym z kluczowych elementów odpowiedzialnego zarządzania budżetem. Zapewnia to czas na spokojne poszukiwanie nowego źródła dochodu w razie utraty pracy, bez konieczności podejmowania pochopnych decyzji pod presją. Ponadto, umożliwia pokrycie nieprzewidzianych wydatków bez ryzyka naruszania długoterminowych inwestycji.

Wpływa także pozytywnie na samopoczucie i stabilność psychiczną – wiedza o tym, że w razie potrzeby można ze swoich oszczędności spokojnie przetrwać kilka miesięcy, zmniejsza stres związany z codziennym funkcjonowaniem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dane Santander Consumer Banku pokazują, że 20 proc. Polaków byłoby w stanie utrzymać się do 3 miesięcy bez dochodu. W tej grupie dominują osoby w wieku 18-29 lat – jedna trzecia z nich ma taki stan finansów. Z kolei 18 proc. deklaruje, że ich oszczędności starczą od 3 do 6 miesięcy.

Wśród nich przodują badani 60+, odpowiedziało tak ponad jedna czwarta. 15 proc. wskazuje na 7-12 miesięcy. Takie fundusze najczęściej posiadają trzydziestolatkowie (21 proc.). A blisko jedna piąta może przeżyć więcej niż 12 miesięcy z odłożonych pieniędzy. Naj-więcej oszczędności posiadają osoby w wieku 50-59 lat – 24 proc. z nich ma finanse na ponad rok. Jednak aż 17 proc. deklaruje, że nie ma na tyle odłożonego budżetu, aby się utrzymać.

Zaczęli oszczędzać: najpopularniejsze produkty oszczędnościowe

Tworzenie poduszki finansowej można realizować na różne sposoby, w zależności od indywidualnych potrzeb, celów oraz możliwości finansowych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają produkty oszczędnościowe, które pozwalają nie tylko gromadzić kapitał, ale również zabezpieczać go przed inflacją czy nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

Raport Santander Consumer Banku pokazuje, że najwięcej Polaków (74 proc.) decyduje się na konto oszczędnościowe. Na drugim miejscu znajdują się lokaty – wskazało na nie 49 proc. ankietowanych. 18 proc. korzysta z obligacji skarbowych. Z kolei na rachunek PPK, rachunek maklerski oraz fundusze inwestycyjne wskazało po 13 proc. badanych. Bardziej nowoczesna forma oszczędzania – kryptowaluty jest wykorzystywana przez 11 proc. respondentów.

Podczas wyboru produktów bankowych najważniejsze dla Polaków jest bezpieczeństwo, czyli pewność, że pieniądze będą bez ryzyka utraty wartości. Odpowiedziało tak 42 proc. badanych. Podobny odsetek (41 proc.) wskazał na wysokie oprocentowanie, które zagwarantuje, że odło-żone finanse będą jak najwięcej zarabiały. Z kolei dla 32 proc. istotna jest dostępność środków, które będą mogli wypłacić w dowolnym momencie. Jedna czwarta odpowiedziała „niskie opłaty i brak ukrytych kosztów”.

Na dalszych miejscach znalazły się okres oszczędzania (14 proc.) oraz brak dodatkowych warunków jak posiadanie ROR czy konieczność wykonania dodatkowych transakcji kartą (13 proc.).– Oszczędzanie to inwestycja w przyszłość – nie tylko tę finansową, ale również emocjonalną. Świadome podejście do finansów osobistych, obejmujące zarówno bieżące zarządzanie budżetem, jak i planowanie długoterminowe, staje się jednym z kluczowych elementów budowania odporności ekonomicznej - podkreśla Mariola Kondek-Pasztetnik.