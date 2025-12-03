REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Dorabianie do emerytury i renty 2025-2026: wyższe limity od grudnia. Tyle można dorobić bez zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia z ZUS

Dorabianie do emerytury i renty 2025-2026: wyższe limity od grudnia. Tyle można dorobić bez zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia z ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 09:36
Paweł Huczko
Paweł Huczko
limity dorabiania do wcześniejszej emerytury lub renty od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od grudnia 2025 r. Kto i ile może dorobić bez zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia z ZUS?
ZUS

REKLAMA

REKLAMA

Jest to bardzo ważna informacja dla rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od 1 grudnia 2025 r. zmieniają się graniczne kwoty przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń (emerytur i rent) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Limity te będą wyższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Bezpieczny próg przychodu (do którego można zarabiać bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty) wzrośnie o 16,10 zł, do kwoty 6 140,20 zł brutto. A górna granica zwiększy się o 30 zł i wyniesie 11 403,30 zł brutto. Zarobki powyżej tej kwoty w grudniu 2025 r., styczniu i lutym 2026 r. sprawią, że ZUS zawiesi emeryturę lub rentę.

Dorabiać do renty i wcześniejszej emerytury można ale nie za dużo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do rent i wcześniejszych emerytur - co do zasady - można dorabiać, ale obowiązują określone limity przychodów, które zmieniają się co trzy miesiące. Ich wysokość zależy wprost od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał. Tak jak co roku w drugim kwartale płace były niższe niż w pierwszym kwartale, dlatego od 1 września limity dla pracujących świadczeniobiorców również nieco spadły. Uważać powinny szczególnie te osoby, które do tej pory dorabiały w miesiącu kwotę bardzo zbliżoną do dotychczasowego limitu.

- Coraz więcej osób pobierających świadczenia dorabia do swoich emerytur czy rent. Niektórzy z nich, zwłaszcza ci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, muszą szczególnie uważać na graniczne kwoty przychodu. Mówimy tu o 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe limity dorabiania od 1 grudnia 2025 r.

ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę, gdy przychód przekracza 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. kwota ta wynosi 6 140,20 złotych i jest większa o 16,10 zł w porównaniu do poprzednich 3 miesięcy. Miesięczne zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na wysokość wypłacanego świadczenia.

Jeśli przychód jest wyższy od 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać odpowiednio pomniejszone. Ale to pomniejszenie nie może jednak być wyższe od ustalonej maksymalnej kwoty obniżki. Dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi ona 939,61 zł, dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy 704,75 zł oraz dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie 798,72 zł. Wartości te obowiązują do 28 lutego 2026 r. do kolejnej waloryzacji.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia i od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. jest to kwota 11 403,30 złotych. Wartość ta wzrasta o 30 zł w porównaniu do września, października i listopada 2025 r. Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia za dany miesiąc.

- Aby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu 2025 roku, oraz styczniu i lutym 2026 roku nie powinien przekroczyć 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, co odpowiada kwocie 11 403,30 zł brutto - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskiego.

Dotychczasowe limity dorabiania od 1 września do końca listopada 2025 r.

Dotąd (od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r.) limity dotyczące pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów wynosiły: 

Zarobki do 6 124,10 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) nie spowodują w tych miesiącach zmniejszenia emerytury lub renty. Jeśli miesięczny przychód przekroczy 11 373,30 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

Gdy przychód jest wyższy niż 6124,10 zł, ale niższy niż 11 373,30 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi:
939,61 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
798,72 zł – dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto nie musi przestrzegać limitów dorabiania do emerytury lub renty

Co istotne, wysokością dodatkowych przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą dorabiać do świadczeń (emerytur i rent) bez ograniczeń i bez obawy, że ich świadczenie zostanie zmniejszone, czy zawieszone.

Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższył świadczenie do kwoty emerytury minimalnej (1878,91 zł brutto - od 1 marca 2025 r. ). Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to wyrównanie za dany miesiąc nie będzie przysługiwać. To znaczy, że ZUS wypłaci wtedy emeryturę wyłącznie z odprowadzonych składek. W takim przypadku świadczenie za dany okres ZUS wypłaci w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum. 

Niektóre grupy rencistów również mogą pracować i zarabiać bez ograniczeń. Mowa tu o osobach  pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową. Przywilej ten obejmuje także renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń. 

Ponadto bez żadnego ryzyka mogą dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, która jest korzystniejsza finansowo niż emerytura ustalona z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. ZUS wyjaśnia, że w takim przypadku renta rodzinna przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od dodatkowych zarobków.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
ZUS: w I kwartale 2026 r. automatycznie przeliczymy emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu (tzw. emerytury czerwcowe)
03 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.
Nowy obowiązek dla osób korzystających z L4. Na szali wstrzymanie świadczenia
03 gru 2025

Już niedługo zmienią się zasady korzystania ze zwolnień lekarskich. Choć pojawi się wiele ułatwień, jak choćby możliwość pracy w czasie zwolnienia w określonych przypadkach, to jednocześnie na ubezpieczonych zostaną nałożone nowe obowiązki. Na szali będzie wstrzymanie świadczenia.
Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
03 gru 2025

Nowe unijne przepisy dotyczące psów i kotów zmienią obowiązki właścicieli oraz zasady funkcjonowania hodowli w całej UE. Po raz pierwszy w historii powstaną jednolite regulacje obejmujące czipowanie, rejestrację oraz standardy opieki nad zwierzętami. Celem jest walka z nielegalnymi hodowlami i poprawa dobrostanu milionów czworonogów w UE.
Sejm online: Budżet na 2026 r. [Transmisja z 3 grudnia 2025 r.]
03 gru 2025

3 grudnia 2025 r. Sejm proceduje projekt budżetu na 2026 r. Infor.pl zaprasza na transmisję online (od godz. 10.00).

REKLAMA

Karpiowe 2025. Sprawdź, gdzie urzędnicy dostaną nawet 1450 zł!
02 gru 2025

Pracownicy samorządowi w Polsce mogą liczyć na bardzo zróżnicowane świadczenia świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W 2025 roku kwoty „karpiowego” wahają się od zaledwie 90 zł do nawet 1450 zł. Najwyższe dopłaty wypłaci Poznań, ale w kilku dużych miastach – w tym w Krakowie i Lublinie – świątecznych dodatków dla urzędników nie będzie wcale.
Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?
02 gru 2025

Ustawa łańcuchowa wprowadzająca zakaz trzymania psów na uwięzi została zawetowana przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego? Ma zaproponować własny projekt ustawy.
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jest już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
03 gru 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Zniżki dla seniorów. Jak można zaoszczędzić na świątecznych zakupach?
02 gru 2025

Czas przedświątecznych zakupów nie zawsze jest powodem do radości u wielu osób starszych. Gdzie szukać oszczędności? Czy Karta Dużej Rodziny przyda się seniorowi? O jakich jeszcze dokumentach warto pamiętać? Prezentujemy kilka przydatnych przykładów.

REKLAMA

Osoba kierownicza, czy kierownix? Neutralność pod względem płci nazw stanowisk pracowniczych - nowy obowiązek pracodawców od 24 grudnia 2025 r.
03 gru 2025

W dniu 24 grudnia 2025 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Jedną z istotnych zmian jest nałożenie na pracodawców obowiązku, by ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący. Czy to oznacza, że także w codziennej działalności w zakładach pracy (poza procesem rekrutacji) nazwy stanowisk nie powinny wskazywać na konkretną płeć?
Ile razy pracownik musi zachorować, aby pracodawca mógł go zwolnić? Przepisy są jasne, ale nie każdy je rozumie. Można być zaskoczonym
03 gru 2025

Sezon infekcyjny trwa. Pracownicy chorują, a świadomość po pandemii covid wzrosła i zdecydowaniem częściej niż przed laty decydują się na korzystanie ze zwolnień lekarskich. To bez wątpienia dezorganizuje pracę w wielu firmach i pojawia się pytanie, czy osobom, których często nie ma w pracy, można wypowiedzieć umowę?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA