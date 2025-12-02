REKLAMA

Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?

Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?

02 grudnia 2025, 18:08
[Data aktualizacji 02 grudnia 2025, 18:32]
Ustawa łańcuchowa wprowadzająca zakaz trzymania psów na uwięzi została zawetowana przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego? Ma zaproponować własny projekt ustawy.

Ustawa łańcuchowa zawetowana

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która oprócz zakazu trzymania psów na uwięzi wprowadzała również wymogi dotyczące kojców, w których są one utrzymywane. Regulacje te dotyczyły m.in. wielkości kojców czy ich konstrukcji. W nagraniu zamieszczonym na profilu Kancelarii Prezydenta na X, Nawrocki podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - ustawa była źle napisana.

Dlaczego prezydent wetuje ustawę łańcuchową?

- Zamiast rozwiązywać problemy tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - podkreślił. Zaznaczył, że teza, że polska wieś źle traktuje zwierzęta to krzywdzący stereotyp. - Dlatego nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu - dodał.

Projekt prezydencki ustawy łańcuchowej

Prezydent podkreślił, że dobrostan zwierząt jest ważny, a on sam zawsze dbał o zwierzęta, które były i są obecne w jego domu. - Dlatego składam do Sejmu prezydencki projekt ustawy, który pozwoli spuścić psy z łańcuchów - zapowiedział. Podkreślił, że prezydencki projekt realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców. Zaznaczył, że jest możliwość, aby tę inicjatywę sprawnie przeprowadzić przez parlament, a przepisy weszły w życie w podobnym czasie, jaki zakładała zawetowana nowelizacja, czyli 12 miesięcy.

Zakaz trzymania zwierząt na uwięzi - obecne przepisy

Obecnie obowiązujące przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Definicja kojca dla zwierząt

Zawetowane przepisy wprowadzały definicję kojca – miejsca, gdzie utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nieuwiązany pies nie może samodzielnie wyjść, znajdującego się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie.

Właściciel utrzymujący psa w kojcu musiałby zapewnić mu kojec utwardzony i zadaszony w większej części, o powierzchni nie mniejszej niż 10 mkw. w przypadku psa o masie ciała poniżej 20 kg, 15 mkw. dla psa o masie ciała od 20 do 30 kg i 20 mkw. dla psa o masie ciała powyżej 30 kg. Ponadto kojec miał być powiększany wraz z liczbą przebywających w nim psów.

Regulacje zakładały, że kojec miał mieć wysokość nie mniejszą niż 1,7 m oraz trwałą i stabilną konstrukcję, ze stałym dostępem do światła dziennego, z ogrodzeniem, w którym co najmniej dwa boki zawierają prześwity przepuszczające światło i umożliwiające naturalny przepływ powietrza. Ponadto osoba trzymająca psa w kojcu, w nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni miała być zobowiązana do zapewnienia zwierzęciu budy wykonanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącej przed warunkami atmosferycznymi oraz o wielkości dostosowanej do wielkości psa.

Założenia ustawy łańcuchowej

Nowelizacja zakładała również wyłączenia od zakazu trzymania psów na uwięzi - jedynie poza miejscem stałego bytowania psa. Możliwe byłoby m.in. prowadzenie na smyczy lub uwiązanie psa na czas spaceru, transportu czy też krótkotrwale w określonych warunkach wskazanych przez właściciela – w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia (np. na czas zakupów).

Z regulacji w sprawie kojców miały zostać wyłączone psy wykorzystywane do celów specjalnych oraz psy utrzymywane w schroniskach dla zwierząt.

Założenia ustawy łańcuchowej autorstwa Prezydenta

Jak czytamy na stronie internetowej Ustawa przekazana przez Prezydenta do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, zawiera regulację, która wprowadza zakaz utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi, ale tylko wyłącznie w stosunku do psów, pomijając inne zwierzęta domowe w rozumieniu nowelizowanej ustawy. Tym samym zaproponowane w tej ustawie rozwiązania, gdyby weszły w życie skutkowałyby pozbawieniem zwierząt domowych innych niż psy dotychczasowej ochrony wnikającej z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Zawetowana ustawa budzi wątpliwości nie tylko natury merytorycznej ale i praktycznej.

Ustawa prezydencka »

Uzasadnienie »

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: PAP
