Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy

Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy

03 grudnia 2025, 09:09
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
Nowe unijne przepisy dotyczące psów i kotów zmienią obowiązki właścicieli oraz zasady funkcjonowania hodowli w całej UE. Po raz pierwszy w historii powstaną jednolite regulacje obejmujące czipowanie, rejestrację oraz standardy opieki nad zwierzętami. Celem jest walka z nielegalnymi hodowlami i poprawa dobrostanu milionów czworonogów w UE.

Nowe unijne przepisy zmienią sposób funkcjonowania hodowli psów i kotów oraz nałożą dodatkowe obowiązki na ich właścicieli. Rozporządzenie w sprawie dobrostanu psów i kotów ma być przełomem w walce z nielegalnymi hodowlami. Jak podkreślono, takie regulacje w Unii Europejskiej nie istniały nigdy wcześniej. W dokumentach szczegółowo opisano nowe wymogi, a ich celem jest ograniczenie pseudohodowli, poprawa warunków życia zwierząt oraz wprowadzenie spójnych zasad na terenie całej UE. Już pierwsze oświadczenia Komisji Europejskiej podkreślają istotę zmian, jak podaje Polska Agencja Prasowa: Rozporządzenie w sprawie dobrostanu psów i kotów, którego celem jest walka z nielegalnymi hodowlami, wprowadzi wymóg czipowania wszystkich psów i kotów przed ich sprzedażą lub przekazaniem. Ustanowi obowiązek zapewnienia zwierzętom w hodowlach wody, jedzenia i wyjścia na świeże powietrze.”

Pierwsze w historii przepisy dotyczące dobrostanu psów i kotów. Jednolite reguły we wszystkich państwach członkowskich UE

Komisja Europejska jasno przedstawiła znaczenie nowego aktu prawnego. „Komisja Europejska oświadczyła w środę (26 listopada), że rozporządzenie, którego ostateczny kształt dzień wcześniej uzgodniły kraje członkowskie i Parlament Europejski, ustanowi pierwsze w historii przepisy dotyczące dobrostanu psów i kotów.

To oznacza, że po raz pierwszy na poziomie unijnym będą obowiązywać spójne standardy regulujące zarówno identyfikację zwierząt, jak i warunki ich utrzymania. Państwa, które dotąd nie prowadziły rejestrów psów i kotów, będą zmuszone je utworzyć. Nowe regulacje obejmują również obowiązek oznakowania czworonogów przed jakąkolwiek formą przekazania ich innym osobom. Wskazano, że „nowe rozporządzenie ustanowi jednolite reguły we wszystkich państwach członkowskich. Te kraje, które nie posiadają rejestru psów i kotów ani obowiązku czipowania, będą musiały je wprowadzić. Zanim posiadacz czworonogów zaproponuje ich sprzedaż lub oddanie, będzie musiał zarejestrować je w rejestrze oraz zaczipować. Taki obowiązek ma zostać w Polsce wprowadzony ustawą o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów”.

Walka z nielegalnym handlem zwierzętami w krajach Unii Europejskiej

Jednym z głównych powodów wprowadzenia nowych przepisów jest potrzeba zatrzymania nielegalnego handlu zwierzętami. Komisja Europejska ostrzega, że pseudohodowle stanowią zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i ich przyszłych właścicieli. W unijnym stanowisku zapisano, że „obowiązek rejestrowania wszystkich psów i kotów podlegających wymianie komercyjnej lub niekomercyjnej ma na celu walkę z nielegalnymi, niespełniającymi norm hodowlami. Nielegalny handel według Komisji Europejskiej skutkuje poważnymi problemami ze zdrowiem psów i kotów, a co za tym idzie wpływa na ich właścicieli. KE wskazała też na trzymanie zwierząt w nieodpowiednich warunkach, a także na okaleczanie takich jak przycinanie uszu i obcinanie ogonów szczeniętom.”

Wymóg pełnej identyfikacji ma utrudnić handel „bez papierów”. Natomiast stałe kontrole mają poprawić warunki bytowe zwierząt.

Unijne przepisy wprowadzają także nowe obowiązki dla legalnych hodowców psów i kotów

Regulacje obejmą nie tylko podmioty działające poza prawem, ale również legalnie funkcjonujące hodowle. W rozporządzeniu znalazły się zapisy: Unijne przepisy wprowadzą także obowiązki dla właścicieli hodowli już zalegalizowanych. Będą oni musieli zapewnić, że osoby opiekujące się kotami lub psami właściwie rozumieją ich zachowanie i potrzeby, zwierzęta mają dostęp do wody i jedzenia oraz mogą wychodzić na zewnątrz, a warunki w jakich są przetrzymywane, są odpowiednie.

Te wymagania mają zagwarantować, że także profesjonalne, zarejestrowane hodowle będą działać zgodnie z zasadami dobrostanu zwierząt. „Placówki będą także musiały zapewnić wizyty weterynarzy i nie będą mogły porzucać kotów ani psów” - czytamy w wyjaśnieniach do nowych unijnych przepisów.

Ochrona psów i kotów przed nadmiernym wykorzystaniem w reprodukcji

Istotnym elementem nowych przepisów jest ochrona zwierząt przed nadmiernym wykorzystaniem w reprodukcji. W stanowisku KE podkreślono, że suki i kotki, które miały dwa cesarskie cięcia, nie będą mogły być wykorzystywane do dalszej hodowli. Koty i psy o skrajnych cechach będą wykluczane z hodowli, aby zapobiec przekazywaniu tych cech przyszłym pokoleniom. Nie będą mogły też brać udziału w konkursach i wystawach”. Oznacza to koniec hodowli zwierząt, które przez cechy rasowe cierpią na trwałe problemy zdrowotne lub fizyczne.

Zgodnie z danymi unijnymi skala nowych przepisów obejmie ogromną część mieszkańców Unii Europejskiej. Według szacunków Komisji Europejskiej populacja psów w Unii Europejskiej liczy 70 milionów psów, a kotów – 80 milionów. Prawie co drugi obywatel UE (44 proc.) ma zwierzę w domu. To pokazuje, że zmiany będą miały bezpośredni wpływ na życie milionów ludzi i zwierząt.

Nowe unijne rozporządzenie to historyczny krok w stronę ochrony zwierząt domowych. Regulacje, dość szeroko zakrojone, mają na celu przede wszystkim zapewnienie psom i kotom godnych warunków życia oraz skuteczną walkę z nielegalnymi hodowlami, które od lat stanowią poważny problem w wielu krajach Wspólnoty. Dzięki wprowadzeniu jednolitych zasad Unia Europejska zbliża się do standardów, które mają realnie chronić czworonogi na każdym etapie ich życia.

Źródło: INFOR
