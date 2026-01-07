REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Zmiany w wypłatach pieniędzy z bankomatów. Cena gotówki "od ręki" idzie w górę. Ta podwyżka mocno uderzy nas po kieszeniach

Zmiany w wypłatach pieniędzy z bankomatów. Cena gotówki "od ręki" idzie w górę. Ta podwyżka mocno uderzy nas po kieszeniach

07 stycznia 2026, 08:21
Maja Retman
Maja Retman
To już koniec takich wypłat z bankomatów. Szykuje się kosztowna zmiana, która mocno uderzy w nasze portfele i mocno zaboli
To już koniec takich wypłat z bankomatów. Szykuje się kosztowna zmiana, która mocno uderzy w nasze portfele i mocno zaboli
Gotówka będzie kosztować więcej. I to dosłownie. Banki zapłacą wyższe stawki za wypłaty z „obcych” bankomatów, bo Visa i Mastercard postanowiły podwyższyć swoje prowizje. Formalnie chodzi tylko o rozliczenia między gigantami płatniczymi a bankami. W praktyce, rachunek końcowy i tak tradycyjnie wyląduje w rękach klientów?

Wypłata wypłacie nierówna, czyli jak rosną prowizje

Dotychczas system wydawał się prosty jak konstrukcja bankomatu: Visa od 2010 roku pobierała 1,30 zł za każdą wypłatę – niezależnie od tego, czy klient wyciągał 50 zł czy pół pensji. Mastercard, od 2023 roku stosował stawkę 1,20 zł plus 0,05 proc. wartości transakcji. W przypadku BLIK-a opłata była stała: 1,20 zł.

Ten spokój skończy się w lutym 2026 roku. Obydwaj operatorzy kart podnoszą opłaty i dodają do nich komponent procentowy. Mastercard zażąda 1,20 zł i 0,18 proc. wartości wypłaty, Visa – 1,20 zł i 0,17 proc.

W praktyce oznacza to, że przy wypłacie 1000 zł bank zapłaci już nie 1,70 zł (Mastercard) czy 1,30 zł (Visa), lecz około 3 zł w obu przypadkach – zauważą bankier.pl. Niby niewiele. Ale jeśli takich wypłat wykonują setki tysięcy klientów – robi się z tego całkiem realny biznes.

Jak tłumaczy cytowany przez serwis dr Michał Macierzyński, szef departamentu usług cyfrowych w PKO BP, podwyżki dotyczą głównie wypłat z bankomatów niezależnych operatorów, czyli tych, z których korzystamy najczęściej: Euronetów i Planet Cash.

Według danych NBP ponad 70 proc. bankomatów w Polsce należy właśnie do prywatnych sieci.

Zobacz również:

Gotówka w odwrocie, bankomaty w zaniku

Nie jest to może temat, którym żyje cała Polska, ale branża wie swoje: bankomaty znikają szybciej, niż część osób zdąży zauważyć. Powód? Dwa w jednym. Po pierwsze – liczba wypłat spada. Po drugie – utrzymanie urządzenia kosztuje coraz więcej.

Dziś 95 proc. transakcji kartami odbywa się elektronicznie. To nie tylko zbliżeniówki, ale też smartfony, zegarki, opaski sportowe – cały ten arsenał, który sprawia, że portfel z banknotami wygląda jak rzecz z minionej epoki.

W efekcie banki nie mają sentymentów: urządzenia są demontowane. W 2024 roku liczba bankomatów w Polsce spadła o 5,5 proc. – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

I to wcale nie koniec zmian. Na horyzoncie majaczy unijne prawo, które – jak wszystko wskazuje – gotówki nie lubi z wzajemnością. Od 2027 roku transakcje gotówkowe będą ograniczone do 10 tys. euro, czyli około 43 tys. zł. Każda większa transakcja będzie musiała zostać wykonana przelewem. Bruksela tłumaczy to walką z praniem pieniędzy i finansowaniem przestępczości.

Zobacz również:

A co z prawem do gotówki? Formalnie nikt go nie gwarantuje

W Polsce nie obowiązują regulacje, które nakładałyby na banki obowiązek zapewnienia określonej liczby bankomatów. Instytucje finansowe mogą więc zmniejszać dostęp do gotówki w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn i bez konsultacji z klientami.

To niepokoi Rzecznika Praw Obywatelskich, który od miesięcy alarmuje, że ograniczanie dostępu do gotówki może prowadzić do realnego wykluczenia finansowego. Chodzi głównie o osoby starsze, mieszkańców wsi, ludzi bez internetu, bez smartfonów albo po prostu tych, którzy wolą „namacalny pieniądz”.

Z danych NBP wynika, że około 9 proc. Polaków wciąż nie korzysta z usług bankowych ani płatności online.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Koniec anonimowości. Skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego
07 sty 2026

Rząd właśnie przypieczętował koniec kryptowalutowej anonimowości w Polsce. Przyjęty w grudniu projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DAC8 sprawi, że skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego. Jeśli masz Bitcoina, Ethereum, NFT albo korzystasz z giełd, stakingu czy wypłat na własny portfel – te zmiany dotyczą bezpośrednio Ciebie i mogą mieć bardzo realne konsekwencje podatkowe.
Czy szkoła może ingerować w wygląd uczniów? MEN pracuje nad nowymi przepisami
07 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zagwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Chodzi o wolność od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności ze względu m.in. na wygląd. Strój jednak ma być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Ile podatku od nieruchomości zapłacisz od kontenera? Od 2025 roku przepisy się zmieniły. W 2026 MF wyjaśnił jak prawidłowo je stosować
07 sty 2026

W pierwszych dniach stycznia resort finansów wyjaśnił, jak prawidłowo zapłacić podatek od nieruchomości od obiektów kontenerowych. Problemy zaczęły się od zmiany przepisów i rozbieżnego podejścia organów podatkowych. Kto i ile podatku zapłaci w 2026 roku za kontener?
Publiczny żłobek wyłącznie dla zaszczepionych dzieci. Nowe zasady rekrutacji, które wzbudzają kontrowersje, już obowiązują w tym mieście
07 sty 2026

Chociaż poddawanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnych – co do zasady – nie może nastąpić pod przymusem bezpośrednim, nie oznacza to jednak, że rodzicom, którzy nie wywiązują się z powyższego obowiązku (wobec dziecka, u którego nie występują przeciwwskazania do wykonania szczepienia) – nie grożą żadne konsekwencje. Mogą oni bowiem zostać ukarani grzywnami w łącznej wysokości sięgającej przeszło 50 tys. zł, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a w jednym z miast w Polsce – niezaszczepione dzieci nie będą również przyjmowane do publicznych żłobków.

MEN odpowiada, czy koszt dowozu dzieci do szkoły może być pokryty z dotacji oświatowej
07 sty 2026

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wydatki ponoszone w związku z dowozem dzieci do szkoły mogą być pokryte z dotacji oświatowej. Warunkiem jest jednak ich jednoznaczne powiązanie z realizowanym przez szkołę procesem dydaktyczno-wychowawczym.
Ten bezwzględny obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli domów i mieszkań. Kara za jego niedopełnienie to 5 tysięcy złotych. Wskazali konkretny termin
07 sty 2026

Obowiązki, terminy i sankcje wprowadzają nowe przepisy przeciwpożarowe, które w nadchodzących latach obejmą niemal każdego właściciela domu i mieszkania w Polsce. Chodzi o czujniki dymu oraz tlenku węgla, które staną się koniecznym wyposażeniem lokali ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym. Brak dostosowania się do tych wymogów może mieć poważne konsekwencje.
D. Tusk: nie będzie reformy PIP; przesadna władza urzędników byłaby destrukcyjna dla firm
06 sty 2026

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej 6 stycznia 2025 r. poinformował, że podjął decyzję, aby nie kontynuować prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Zaznaczył, że przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi.
Przestępstwo obrazy uczuć religijnych bez kary więzienia. MS chce zmiany w kodeksie karnym z powodu wyroku ETPCz w sprawie „Rabczewska przeciwko Polsce”
06 sty 2026

W dniu 5 stycznia 2026 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt zmian w Kodeksie karnym, dotyczący usunięcia kary pozbawienia wolności z katalogu kar przewidzianych za przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Jak tłumaczy resort sprawiedliwości, to konsekwencja wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Polska zmierza do wywiązania się z obowiązków wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zmiany przepisów mają nie dopuścić do powtórzenia się podobnych naruszeń jakie wykazano w sprawie „Rabczewska przeciwko Polsce”.

Ferie zimowe 2026 – województwa [TERMINY]
06 sty 2026

Planujesz ferie zimowe w 2026 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii: od 19 stycznia do 1 lutego, 2-15 lutego oraz od 16 lutego do 1 marca 2026 r. Kiedy wypadają dla poszczególnych województw?
Minister ucina dyskusję: Odśnieżanie chodników nadal obowiązkiem właścicieli. "Tak jest od międzywojnia"
06 sty 2026

Miliony Polaków liczyło na zniesienie obowiązku odśnieżania chodników przy ich nieruchomościach. Petycja trafiła do Sejmu, komisja wystosowała dezyderat do rządu. Właśnie poznaliśmy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wnioski? Resort powołuje się na tradycję sięgającą okresu międzywojennego i wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
