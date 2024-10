To już pewne: przedsiębiorcy będą mogli stosować od 2025 roku rozliczenia z fiskusem metodą znaną jako PIT kasowy, ale czy wszyscy

Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku, mają uprościć system podatkowy dla małych przedsiębiorców i poprawę ich płynności finansowej. Jest jednak kilka wyjątków. Oto co trzeba wiedzie, nim zacznie się nowy rok podatkowy.

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza możliwość wyboru kasowego rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, tzw. kasowego PIT.

PIT kasowy 2025: kto skorzysta

Jak wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości oraz kadr i płac w Systim.pl. , kasowy PIT to nowa, dobrowolna forma rozliczeń podatkowych, z której będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

– Dotyczyć to będzie tych, którzy w poprzednim roku podatkowym nie uzyskali więcej niż 1 mln zł przychodu. Nowe rozwiązanie obejmuje również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą – dodaje ekspertka.

PIT kasowy 2025: jakie warunki do spełnienia

Aby skorzystać z kasowego PIT, przedsiębiorcy będą musieli złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 lutego danego roku podatkowego. W przypadku nowych przedsiębiorców termin ten wynosi 20 dni od rozpoczęcia działalności.

Jak podkreśla ekspertka z Systim.pl, główna korzyść wynikająca z nowych przepisów to możliwość płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty od kontrahenta.

– Dotyczy to zarówno przychodów, jak i kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że przedsiębiorcy będą mogli odliczyć koszty dopiero po dokonaniu zapłaty za towar lub usługę – zaznacza Beata Tęgowska.

PIT kasowy 2025: w jakich rozliczeniach ma zastosowanie

Warto jednak zaznaczyć, że kasowy PIT nie obejmie wszystkich transakcji. Będzie dotyczył jedynie transakcji między przedsiębiorcami (B2B), wykluczając sprzedaż konsumentom.

Dodatkowo, nie będzie można go stosować do transakcji z podmiotami powiązanymi, firmami z rajów podatkowych oraz sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych.

Po upływie dwóch lat od wystawienia faktury przedsiębiorcy będą musieli rozpoznać przychód, nawet jeśli nie otrzymali zapłaty od kontrahenta.

Eksperci ds. księgowości podkreślają, że m.in. w takich sytuacjach, korzystanie z nowoczesnych narzędzi do zarządzania firmą może znacząco ułatwić kontrolę dokumentacji księgowej i ułatwić firmom dostosowanie się do nowych przepisów, minimalizując ryzyko przeoczeń i błędów w rozliczeniach.

PIT kasowy 2025: co z ewidencjami podatkowymi

Przy wyborze kasowego rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów prowadzenie ewidencji księgowej w firmie zasadniczo się nie zmieni.

– Kluczowa będzie weryfikacja momentu zapłaty, czy to po stronie przychodów czy kosztów i wykazanie w tym okresie zdarzenia w ewidencji księgowej – zauważa ekspertka Systim.pl.

– W praktyce monitorowanie rozliczeń dla faktur przychodowych nie jest tak skomplikowane, jak rozliczenia po stronie kosztów, zwłaszcza przy prowadzeniu dzielności produkcyjnej. To może nastręczać przedsiębiorcom nieco więcej problemów – ocenia.

– Kasowy PIT to rozwiązanie szczególnie korzystne dla małych przedsiębiorców, którzy dotychczas byli zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego niezależnie od tego, czy otrzymali płatność od kontrahentów. Dzięki nowym przepisom mają oni szansę na lepsze zarządzanie finansami i uniknięcie problemów wynikających z opóźnionych płatności – przekonuje ekspertka Systim.pl.

Wprowadzenie kasowego PIT to krok w stronę uproszczenia systemu podatkowego i wsparcia dla sektora małych przedsiębiorstw. Nowe przepisy są wynikiem szerokich konsultacji i mają na celu stworzenie bardziej przyjaznego otoczenia dla działalności gospodarczej w Polsce.