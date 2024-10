28 tys. zł znów do wzięcia. Dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 6.0 jest możliwe bo zwiększono budżet, ale czy pieniędzy wystarczy dla wszystkich

Rząd zwiększył budżet programu Mój Prąd z 400 mln zł do 1,25 miliarda zł. Wstrzymane w niewiele w dwa tygodnie po starcie dofinansowanie paneli fotowoltaicznych znów więc ruszyło. Ale ilość chętnych wskazuje na to, że dodatkowe pieniądze też wyczerpią się szybko. Trzeba więc składać wnioski, bo działa zasada kto pierwszy ten lepszy.

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii elektrycznej, magazynu ciepła pokryje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 28 tysięcy złotych.

Mój Prąd 6.0: czy można jeszcze dostać dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych - ile

Budżet szóstej edycji programu „Mój Prąd” wynosił początkowo 400 mln zł, finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Nabór wniosków prowadzony jest od 2 września do 20 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków.

Na szczęście ten drugi warunek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiesił - budżet się wyczerpał, ale wnioski można było składać. Kto pierwszy ten lepszy - pieniądze będą wypłacane gdy tylko pojawią się znów w budżecie.

Teraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęło decyzję o zwiększeniu budżetu programu Mój Prąd 6.0 z 400 mln do 1,25 miliarda złotych.

Szósty nabór wniosków w programie Mój Prąd wystartował 2 września 2024 r. Do 9 października 2024 r. złożono 49 tys. wniosków, z czego 18,4 tys. wniosków na ponad 262 mln zł dotyczy dofinansowania magazynów energii elektrycznej. W związku z dużym zainteresowaniem programem Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęło decyzję o zwiększeniu budżetu.

Założenia programu przewidują dofinansowanie:

do mikroinstalacji fotowoltaicznych w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – 6 tys. zł;

do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania;

a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh - do 16 tys. zł.

Szósty nabór wniosków w programie Mój Prąd, z budżetem do 400 mln zł, wystartował 2 września 2024 r. o godz. 9.00. Do 13 września (godz. 11:30) przyjęto 36 901 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 445 mln zł, w tym prawie 14 tys. wniosków na ok. 200 mln zł dotyczy dofinansowania magazynów energii elektrycznej.

Mój Prąd 6.0: co z wnioskami teraz gdy skończyły się już pieniądze na dopłaty

O wsparcie wciąż mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing.

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od dnia 1 sierpnia 2024 r. obowiązkowy jest montaż magazynu energii lub/i magazynu ciepła.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne bez dodatkowego zakresu inwestycji w postaci magazynów energii wynosi 6 tys. zł. Takie dofinansowanie będzie wypłacane tylko dla instalacji zgłoszonych do przyłączania do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca 2024 r. Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych w przypadku inwestycji także w magazyn energii wynosi do 7 tys. zł.

Mój prąd 6.0: czy magazyn ciepła lub energii jest obowiązkowy

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW.

Dofinansowanie do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 wynosi do 5 tys. zł., a do magazynu energii elektrycznej do 16 tys. zł. Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić minimum 2 kWh.

Dofinansowanie Mój Prąd 6.0: najpierw wniosek, potem instalacja

Czy można złożyć wniosek do programu MP6 nie posiadając mikroinstalacji fotowoltaicznej, by dopiero z otrzymanych pieniędzy finansować inwestycję?

Niestety, nie można, gdyż warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie mikroinstalacji PV zamontowanej, opłaconej i uruchomionej zgodnie z okresem kwalifikowalności kosztów – tj. od 01.01.2021 r. oraz rozliczanej w systemie net-billing.

Jeśli posiadamy instalację PV, na którą już otrzymaliśmy dofinansowanie i rozliczamy się w systemie net-billing wówczas możemy złożyć wniosek rozszerzony na dodatkowe elementy tj. magazyn energii elektrycznej i/lub magazyn ciepła.

Natomiast pod pewnymi warunkami można zgłosić do dofinansowania rozbudowę instalacji.

Jeśli rozbudowa instalacji PV nastąpiła przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zgłoszenie instalacji PV na całkowitą zainstalowaną moc (zgodnie z zakresem mocy przewidzianym w programie).

Należy przedstawić wszystkie faktury/paragony imienne na zakup i montaż urządzeń, potwierdzenia zapłaty, zaświadczenie OSD na moc przed rozbudową oraz nowe zaświadczenie OSD bądź dokument wydany przez OSD wskazujący aktualną moc instalacji PV.

Pieniądze z programu Mój Prąd 6.0: dwa wnioski zamiast jednego?

Przy zachowaniu pewnych warunków można też złożyć wniosek podstawowy na mikroinstalację PV – np. już teraz, natychmiast – a następnie wniosek rozszerzony na urządzenie dodatkowe.

Możliwe to jest pod warunkiem, że instalacja PV została zgłoszona do przyłączenia do sieci do dnia 31.07.2024 r. i spełnia okres kwalifikowalności od 01.01.2021 r oraz rozlicza się w systemie net billing.

Co do zasady wnioskodawcy, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej po 01.08.2024, obligatoryjnie muszą zgłosić przynajmniej jeden z dodatkowych elementów: magazyn energii lub magazyn ciepła. W późniejszym czasie możliwe jest zgłoszenie kolejnego z wyżej wymienionych urządzeń.

Wniosek na dodatkowe elementy mogą złożyć beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie do instalacji PV w ramach naboru 4 ,5 lub 6 – w tym ostatnim przypadku, pod warunkiem trwania jeszcze naboru wniosków. Przy czym beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach naboru 3, mogą ubiegać się o dofinansowanie do elementów dodatkowych pod warunkiem, że zmienią system rozliczania na wartościowy net billing.

Na koniec warto dodać, że elementy dodatkowe w ramach konkursu Mój Prąd 6.0 mogą także zgłosić beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej z innych środków publicznych pod warunkiem, że rozliczają się w systemie net billing lub zmienili stary system net metering na net billing.