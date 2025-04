Już ostatni dzwonek na rozliczenie PIT: Co grozi za spóźnienie? Czy opłaca się nic nie robić?

Zbliża się ostateczny termin rozliczenia PIT za 2024 rok – podatnicy mają czas tylko do 30 kwietnia. Choć część osób liczy na to, że „samo się rozliczy”, brak działania może mieć poważne konsekwencje: od kar finansowych, przez odsetki, aż po odpowiedzialność karno-skarbową. Czy naprawdę warto ryzykować i czekać? Sprawdzamy, co grozi za spóźnienie i jak szybko naprawić ewentualne błędy.