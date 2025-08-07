REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Podatek od Big Techów coraz bliżej. Resort cyfryzacji nie odpuszcza i szykuje nowe regulacje, które uderzą w Google, Meta czy Amazon

Podatek od Big Techów coraz bliżej. Resort cyfryzacji nie odpuszcza i szykuje nowe regulacje, które uderzą w Google, Meta czy Amazon

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 15:19
Adam Kuchta
Podatek od Big Techów coraz bliżej. Resort cyfryzacji nie odpuszcza i szykuje nowe regulacje, które uderzą w Google, Meta czy Amazon
Podatek od Big Techów coraz bliżej. Resort cyfryzacji nie odpuszcza i szykuje nowe regulacje, które uderzą w Google, Meta czy Amazon
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Resort cyfryzacji zapowiada przełom w opodatkowaniu gigantów technologicznych. Już za dwa tygodnie poznamy koncepcję podatku cyfrowego, który ma objąć takie firmy jak Google, Meta czy Amazon. Minister Krzysztof Gawkowski podkreśla: „Big Techy muszą płacić sprawiedliwie”.

rozwiń >

Wielki ruch wobec gigantów cyfrowych – Polska szykuje przełomowy podatek

REKLAMA

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił, że już za dwa tygodnie przedstawiona zostanie oficjalna koncepcja podatku cyfrowego od największych firm technologicznych, znanych jako Big Techy. To przełomowa wiadomość, która może znacząco wpłynąć na kształt cyfrowej gospodarki w Polsce i Europie. Jak zaznaczył Gawkowski w rozmowie z Polsat News, gotowy projekt ustawy może ujrzeć światło dzienne jeszcze przed końcem 2025 roku.

REKLAMA

Deklaracja ta oznacza, że Polska może jako jeden z pierwszych krajów w regionie podjąć rzeczywiste działania legislacyjne przeciwko monopolistycznym praktykom globalnych gigantów technologicznych. Minister cyfryzacji nie pozostawia wątpliwości – czas, aby Big Techy zaczęły płacić sprawiedliwe podatki, tak jak wszystkie inne firmy działające w naszym kraju.

Podatek cyfrowy to danina równości – Gawkowski stawia sprawę jasno

Jestem przekonany, że podatek cyfrowy w Polsce to podatek równościowy – stwierdził zdecydowanie Gawkowski. – Big techy mają obowiązek płacić, tak jak polskie firmy, na polską gospodarkę – dodał.

Słowa wicepremiera nie pozostawiają złudzeń – rząd chce wyrównać szanse na rynku i sprawić, by potężne korporacje takie jak Google, Amazon, Meta czy Apple nie korzystały z luk prawnych umożliwiających unikanie opodatkowania w krajach, z których czerpią ogromne zyski. To także odpowiedź na oczekiwania społeczne i ekonomiczne – opinia publiczna od dawna domaga się sprawiedliwego opodatkowania gigantów cyfrowych, którzy generują miliardy przychodów, niekoniecznie partycypując w kosztach utrzymania infrastruktury czy rozwoju lokalnego rynku.

Czy Polska ryzykuje wojnę handlową z USA? Gawkowski: Nie ma takiego zagrożenia

REKLAMA

W kontekście możliwych międzynarodowych reperkusji, Gawkowski uspokaja – wprowadzenie podatku cyfrowego w Polsce nie oznacza wojny handlowej z USA. To istotne, zwłaszcza że w przeszłości podobne działania, jak w przypadku Francji, spotykały się z ostrą reakcją ze strony amerykańskiej administracji, w tym prezydenta Donalda Trumpa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Uważam, że to, co robi dzisiaj Unia Europejska, chowając głowę i mówiąc „nie będziemy już podnosić sprawy podatku cyfrowego” jest złe – podkreślił Gawkowski. Jego słowa jasno wskazują na potrzebę niezależnych działań państw członkowskich UE wobec bierności Brukseli.

Unia wycofuje się z planu podatku cyfrowego – Polska idzie swoją drogą

W pierwszej połowie lipca portal „Politico” poinformował, że Komisja Europejska rezygnuje z planów nałożenia podatku cyfrowego na największe globalne firmy. W praktyce oznacza to, że temat ten zniknął z agendy na najbliższą, siedmioletnią perspektywę budżetową UE. To kontrowersyjna decyzja, która zdaniem wielu ekspertów uderza w suwerenność fiskalną krajów członkowskich i umacnia dominację Big Techów w Europie.

W przeciwieństwie do Brukseli, Polska decyduje się na działanie. To sygnał dla reszty kontynentu, że regulacja cyfrowych gigantów nie musi czekać na zgodę Unii Europejskiej, i że każde państwo może samodzielnie decydować o swojej polityce podatkowej.

USA grozi odwetem, ale Polska nie zamierza się cofać

Już w marcu 2025 r., kiedy Krzysztof Gawkowski po raz pierwszy wspomniał o planach wprowadzenia podatku cyfrowego, Tom Rose – nominowany przez Donalda Trumpa na ambasadora USA w Polsce – zagroził odwetem. W serwisie X napisał, że administracja Trumpa odpowie na wprowadzenie podatku cyfrowego represjami handlowymi.

Jednak mimo gróźb, Polska nie wycofuje się z projektu. Gawkowski już w lipcu informował, że resort cyfryzacji kończy analizy dotyczące daniny, a prace legislacyjne nie są zawieszone. To wyraźny sygnał, że rząd traktuje sprawę poważnie i nie zamierza ulegać presji zewnętrznej.

Ministerstwo Finansów nie bierze udziału – kto kształtuje politykę podatkową?

Choć temat podatku cyfrowego należy do kompetencji fiskalnych, Ministerstwo Finansów oficjalnie nie prowadzi prac nad wprowadzeniem daniny od Big Techów. Minister Andrzej Domański już w marcu zaznaczył, że politykę podatkową prowadzi jego resort. Jednak w praktyce to Ministerstwo Cyfryzacji, kierowane przez Gawkowskiego, aktywnie przygotowuje założenia projektu.

To pokazuje pewne napięcie kompetencyjne między resortami, ale także determinację Gawkowskiego, by doprowadzić do wprowadzenia podatku cyfrowego mimo biurokratycznych barier.

Francja dała przykład – 3-procentowy podatek działa od 2019 roku

Warto przypomnieć, że Francja była pionierem, wprowadzając w 2019 r. 3-procentowy podatek cyfrowy od największych firm technologicznych. Skonstruowany został tak, aby nie dotykać krajowych przedsiębiorstw. Obowiązek płacenia daniny pojawia się przy globalnym przychodzie powyżej 750 mln euro, z czego minimum 25 mln musi pochodzić z Francji.

Reakcja USA? Prezydent Donald Trump nazwał ten podatek „głupotą” Emmanuela Macrona i zagroził wprowadzeniem ceł na francuskie wina. Mimo to, Francja nie wycofała się z daniny i zyskała nowe źródło dochodów budżetowych, a zarazem podniosła prestiż polityczny w zakresie suwerenności cyfrowej.

Polecamy: Komplet podatki 2025

Polacy oczekują współpracy, nie wojny – Gawkowski o roli nowego prezydenta

Na marginesie dyskusji o podatku cyfrowym, Krzysztof Gawkowski odniósł się do zaprzysiężenia nowego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Wyraził nadzieję na konstruktywną współpracę między rządem a głową państwa, wskazując, że Polacy głosowali na porozumienie, nie na „polsko-polską wojnę”.

W środę 6 sierpnia Karol Nawrocki – dotychczasowy prezes IPN – został formalnie zaprzysiężony jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przejmując urząd po Andrzeju Dudzie. W nowej konfiguracji politycznej kluczowe będzie, czy prezydent wesprze inicjatywy takie jak podatek cyfrowy, czy stanie w opozycji do działań rządu.

Podatek cyfrowy w Polsce – co dalej?

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych tygodni temat podatku cyfrowego stanie się jednym z najgorętszych tematów politycznych i gospodarczych w Polsce. Decyzje podejmowane teraz mogą mieć długofalowe skutki – zarówno dla budżetu państwa, jak i dla przyszłości rynku cyfrowego.

Czy Polska stanie się liderem cyfrowej suwerenności w Europie? Czy Big Techy w końcu zaczną płacić sprawiedliwe podatki? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Jedno jest pewne – koncepcja podatku cyfrowego to temat, który warto śledzić z uwagą, bo jego wpływ może sięgać znacznie dalej niż granice naszego kraju.

Zobacz również:
Powiązane
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum!
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum!
Renta wdowia miała pomóc, a wywołała gniew. Seniorzy mówią o niesprawiedliwości
Renta wdowia miała pomóc, a wywołała gniew. Seniorzy mówią o niesprawiedliwości
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od Big Techów coraz bliżej. Resort cyfryzacji nie odpuszcza i szykuje nowe regulacje, które uderzą w Google, Meta czy Amazon
07 sie 2025

Resort cyfryzacji zapowiada przełom w opodatkowaniu gigantów technologicznych. Już za dwa tygodnie poznamy koncepcję podatku cyfrowego, który ma objąć takie firmy jak Google, Meta czy Amazon. Minister Krzysztof Gawkowski podkreśla: „Big Techy muszą płacić sprawiedliwie”.
Zmiany nie tylko w wynagrodzeniach ale i w benefitach na skutek regulacji UE. Sprawdź co powinieneś wiedzieć
07 sie 2025

Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń wprowadza nową definicję wynagrodzenia. Na jej mocy pracodawcy będą zobowiązani do prezentowania wynagrodzenia na nowych zasadach, uwzględniających nie tylko świadczenia pieniężne, ale także wartość benefitów i dodatków rzeczowych. Wartość benefitów zależnych od piastowanego stanowiska stanie się także elementem raportowania luki płacowej.
Jak liderzy finansowi mogą budować odporność biznesową w czasach niepewności?
07 sie 2025

Niepewność stała się trwałym elementem globalnego krajobrazu biznesowego. Od napięć geopolitycznych, przez zmienność inflacyjną, po skokowy rozwój technologii – dziś pytaniem nie jest już, czy pojawią się ryzyka, ale kiedy i jak bardzo wpłyną one na organizację. W takim świecie dyrektor finansowy (CFO) musi pełnić rolę strategicznego radaru – nie tylko reagować, ale przewidywać i przekształcać ryzyko w przewagę konkurencyjną. Przedstawiamy pięć praktyk budujących odporność biznesową.
Projekt ustawy dla frankowiczów 2025. Jakie zmiany w sporach z bankami?
07 sie 2025

Projekt ustawy z 30 czerwca 2025 r. dotyczący spraw frankowych to dokument, który może radykalnie zmienić krajobraz procesów dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Regulacja przedstawia rozwiązania procesowe i materialne, które mają wspierać konsumentów, ale także – co mniej zauważalne –usystematyzować obecność spraw frankowych w przestrzeni prawnej.

REKLAMA

Emerytura bez lat pracy. Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Czy jest to możliwe?
07 sie 2025

Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Zazwyczaj prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wymaganego wieku i udokumentowaniu odpowiedniego stażu pracy, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość uzyskania takiej emerytury. Kto może liczyć na emeryturę bez lat pracy i jakie kryteria musi spełnić? Oto szczegóły.

Ministerstwo Finansów chce zakończyć nadużycia z przedawnieniem podatków. Nowe zasady już w 2026 roku
07 sie 2025

W nowej wersji projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów chce zlikwidować możliwość zawieszania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego. O szczegółach zmian mówi wiceminister finansów Jarosław Neneman.
Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]
07 sie 2025

„Nie będę podejmował decyzji w zgodzie z podziałami politycznymi, będę podejmował decyzje wbrew podziałom politycznym, a w zgodzie z interesem państwa polskiego” – zadeklarował Karol Nawrocki tuż po zaprzysiężeniu. Brzmi dobrze, ale co to oznacza w praktyce?
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?
07 sie 2025

Rząd szykuje nowy program wsparcia dla seniorów w związku z rosnącymi kosztami energii. Osoby po 60. i 65. roku życia mają otrzymać specjalne dofinansowanie do rachunków za prąd i ogrzewanie. Dla wielu gospodarstw domowych to realna pomoc, która ma złagodzić skutki planowanych zmian unijnych i wzrostu cen energii.

REKLAMA

Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane
07 sie 2025

Znamy już nowe górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok. Większość limitów wzrosła o około 4,5% względem 2025 r. Sprawdź szczegółowe porównanie stawek, terminy płatności oraz zasady ustalania stawek przez gminy. To ważne dla przedsiębiorców i samorządów.
Podatki i opłaty lokalne 2026: nowe maksymalne stawki. Ministerstwo ogłasza zmiany, porównujemy z 2025 rokiem
07 sie 2025

Znamy już owe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2026 roku. Wzrosty dotyczą m.in. opłat targowych, uzdrowiskowych i reklamowych. Sprawdzamy, jak zmieniły się limity w porównaniu z 2025 rokiem i co mogą z nimi zrobić samorządy.

REKLAMA