Podatki i opłaty lokalne 2026: nowe maksymalne stawki. Ministerstwo ogłasza zmiany, porównujemy z 2025 rokiem

Znamy już owe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2026 roku. Wzrosty dotyczą m.in. opłat targowych, uzdrowiskowych i reklamowych. Sprawdzamy, jak zmieniły się limity w porównaniu z 2025 rokiem i co mogą z nimi zrobić samorządy.

Minister Finansów i Gospodarki ogłosił nowe górne granice stawek opłat lokalnych na rok 2026. Dokument datowany na 1 sierpnia 2025 roku został wydany na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707). Obwieszczenie to, jak co roku, ustala maksymalne wartości opłat, których samorządy nie mogą przekroczyć, nawet jeśli wprowadzą je uchwałą lokalną. Zmienione stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Ustawa przewiduje, że:

„Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w następnym roku podatkowym.”

Gmina może ustalić wysokość opłat, ale tylko w granicach prawa

Mimo że gminy mają autonomię w zakresie określania lokalnych opłat, nie mogą one ustalać stawek wyższych niż wskazane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Granice te mają na celu ochronę mieszkańców przed nadmiernym fiskalizmem oraz zapewnienie jednolitych ram prawnych dla całego kraju. Górna granica nie oznacza obowiązkowej opłaty, a jedynie maksymalny pułap, którego samorząd nie może przekroczyć.

Na mocy art. 19 ustawy, rada gminy określa zasady ustalania, poboru i terminy płatności opłat, a także ich wysokość – z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć wartości podanych w obwieszczeniu. Gmina może też zrezygnować z danego rodzaju opłaty, zastosować zwolnienia, a także różnicować stawki w zależności od lokalizacji, typu działalności lub innych kryteriów.

Porównanie stawek z lat 2025 i 2026 – ile zapłacimy więcej?

W nowym obwieszczeniu stawki zostały nieznacznie podniesione w stosunku do roku 2025. Poniżej przedstawiamy wybrane wartości w zestawieniu z poprzednim rokiem.

W 2025 roku opłata targowa mogła wynieść maksymalnie 1126,00 zł dziennie, natomiast w 2026 roku wzrosła do 1176,67 zł, co oznacza wzrost o około 4,5%. Opłata miejscowa (dla turystów) w 2025 roku wynosiła 3,31 zł dziennie, a od 2026 roku – 3,46 zł dziennie. W przypadku miejscowości posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej stawka ta wzrosła z 4,67 zł do 4,89 zł. Również opłata uzdrowiskowa, dotycząca stricte uzdrowisk, została podniesiona – z 6,38 zł do 6,67 zł dziennie.

Podwyżka dotknęła także właścicieli psów. Opłata od posiadania psa, która w 2025 roku mogła wynosić maksymalnie 178,26 zł rocznie, w roku 2026 wzrasta do 186,29 zł. Jest to jedna z najbardziej dyskutowanych opłat lokalnych, ponieważ nie każda gmina ją stosuje.

Zmiany nie ominęły również opłaty reklamowej. Jej część stała wzrosła z 3,72 zł do 3,89 zł dziennie, natomiast część zmienna, liczona za każdy metr kwadratowy tablicy lub urządzenia reklamowego, z 0,34 zł do 0,36 zł dziennie.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2026 roku – zestawienie

Dla ułatwienia przedstawiamy pełną listę górnych granic opłat lokalnych na 2026 rok:

Opłata targowa : 1176,67 zł dziennie

: 1176,67 zł dziennie Opłata miejscowa : 3,46 zł dziennie

: 3,46 zł dziennie Opłata miejscowa w obszarze ochrony uzdrowiskowej : 4,89 zł dziennie

: 4,89 zł dziennie Opłata uzdrowiskowa : 6,67 zł dziennie

: 6,67 zł dziennie Opłata od posiadania psa : 186,29 zł rocznie

: 186,29 zł rocznie Część stała opłaty reklamowej : 3,89 zł dziennie

: 3,89 zł dziennie Część zmienna opłaty reklamowej: 0,36 zł/m² dziennie

Wzrosty te są spójne z ogólnym wskaźnikiem inflacji i mają na celu aktualizację wartości maksymalnych w ujęciu realnym. Nie oznacza to jednak automatycznego wzrostu opłat dla wszystkich mieszkańców – ostateczna decyzja należy do rady gminy.

Rola rady gminy: kto naprawdę ustala wysokość opłat?

W myśl art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to rada gminy w drodze uchwały decyduje o rzeczywistej wysokości opłat obowiązujących na danym terenie. Może przy tym zróżnicować ich wartość, wprowadzić ulgi, a nawet całkowicie zrezygnować z niektórych opłat. Przepis ten daje samorządom szerokie pole manewru, ale równocześnie nakłada na nie obowiązek działania w granicach określonych przez ministra finansów.

Rada gminy może również zarządzić pobór opłat przez inkasentów, wskazać, kto nimi będzie i jaką otrzyma prowizję. Ma także prawo określić wzory formularzy i deklaracji, które muszą składać podmioty zobowiązane do uiszczania np. opłaty reklamowej. Taka elastyczność sprawia, że w praktyce wysokość opłat lokalnych może znacznie się różnić nawet między sąsiednimi gminami.

Co te zmiany oznaczają dla mieszkańców i przedsiębiorców?

Dla mieszkańców zmiany w maksymalnych stawkach mogą przełożyć się na niewielki wzrost kosztów codziennego życia – zwłaszcza w gminach, które decydują się na stosowanie stawek bliskich maksymalnym. Najbardziej odczuwalne będą one dla turystów oraz właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale krótkoterminowo, ponieważ opłaty miejscowe i uzdrowiskowe są często przerzucane na gości.

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność na targowiskach lub korzystający z reklam zewnętrznych powinni spodziewać się podwyżek, jeśli lokalna rada gminy dostosuje stawki do nowych progów. Choć wzrosty nie są duże, mają one skumulowany wpływ na koszty operacyjne, zwłaszcza w branżach o niskiej marży.

Nie ignoruj lokalnych uchwał w sprawie podatków i opłat

Zmiany w maksymalnych stawkach opłat lokalnych w 2026 roku są umiarkowane, ale systematyczne. Ich głównym celem jest korekta wartości w związku z inflacją, co stanowi element stabilności fiskalnej systemu samorządowego. Kluczowe jest jednak to, że to nie minister ustala konkretne stawki, ale każda rada gminy z osobna. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy dwóch gmin oddalonych o kilka kilometrów mogą płacić zupełnie inne kwoty z tytułu tych samych opłat.

Dla podatników – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców – oznacza to konieczność monitorowania lokalnych uchwał, które zostaną podjęte jesienią 2025 roku. Wysokość opłat za psa, reklamę, czy pobyt turystyczny w 2026 roku nie zależy wyłącznie od przepisów ogólnokrajowych, ale przede wszystkim od decyzji samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 - (Monitor Polski - rok 2025 poz. 726).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 707).