REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Podatki i opłaty lokalne 2026: nowe maksymalne stawki. Ministerstwo ogłasza zmiany, porównujemy z 2025 rokiem

Podatki i opłaty lokalne 2026: nowe maksymalne stawki. Ministerstwo ogłasza zmiany, porównujemy z 2025 rokiem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 11:56
Adam Kuchta
Podatki i opłaty lokalne 2026: nowe maksymalne stawki. Ministerstwo ogłasza zmiany, porównujemy z 2025 rokiem
Podatki i opłaty lokalne 2026: nowe maksymalne stawki. Ministerstwo ogłasza zmiany, porównujemy z 2025 rokiem
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Znamy już owe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2026 roku. Wzrosty dotyczą m.in. opłat targowych, uzdrowiskowych i reklamowych. Sprawdzamy, jak zmieniły się limity w porównaniu z 2025 rokiem i co mogą z nimi zrobić samorządy.

rozwiń >

REKLAMA

Minister Finansów i Gospodarki ogłosił nowe górne granice stawek opłat lokalnych na rok 2026. Dokument datowany na 1 sierpnia 2025 roku został wydany na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707). Obwieszczenie to, jak co roku, ustala maksymalne wartości opłat, których samorządy nie mogą przekroczyć, nawet jeśli wprowadzą je uchwałą lokalną. Zmienione stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Ustawa przewiduje, że:
„Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w następnym roku podatkowym.”

Gmina może ustalić wysokość opłat, ale tylko w granicach prawa

Mimo że gminy mają autonomię w zakresie określania lokalnych opłat, nie mogą one ustalać stawek wyższych niż wskazane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Granice te mają na celu ochronę mieszkańców przed nadmiernym fiskalizmem oraz zapewnienie jednolitych ram prawnych dla całego kraju. Górna granica nie oznacza obowiązkowej opłaty, a jedynie maksymalny pułap, którego samorząd nie może przekroczyć.

Na mocy art. 19 ustawy, rada gminy określa zasady ustalania, poboru i terminy płatności opłat, a także ich wysokość – z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć wartości podanych w obwieszczeniu. Gmina może też zrezygnować z danego rodzaju opłaty, zastosować zwolnienia, a także różnicować stawki w zależności od lokalizacji, typu działalności lub innych kryteriów.

Porównanie stawek z lat 2025 i 2026 – ile zapłacimy więcej?

W nowym obwieszczeniu stawki zostały nieznacznie podniesione w stosunku do roku 2025. Poniżej przedstawiamy wybrane wartości w zestawieniu z poprzednim rokiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

W 2025 roku opłata targowa mogła wynieść maksymalnie 1126,00 zł dziennie, natomiast w 2026 roku wzrosła do 1176,67 zł, co oznacza wzrost o około 4,5%. Opłata miejscowa (dla turystów) w 2025 roku wynosiła 3,31 zł dziennie, a od 2026 roku – 3,46 zł dziennie. W przypadku miejscowości posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej stawka ta wzrosła z 4,67 zł do 4,89 zł. Również opłata uzdrowiskowa, dotycząca stricte uzdrowisk, została podniesiona – z 6,38 zł do 6,67 zł dziennie.

Podwyżka dotknęła także właścicieli psów. Opłata od posiadania psa, która w 2025 roku mogła wynosić maksymalnie 178,26 zł rocznie, w roku 2026 wzrasta do 186,29 zł. Jest to jedna z najbardziej dyskutowanych opłat lokalnych, ponieważ nie każda gmina ją stosuje.

Zmiany nie ominęły również opłaty reklamowej. Jej część stała wzrosła z 3,72 zł do 3,89 zł dziennie, natomiast część zmienna, liczona za każdy metr kwadratowy tablicy lub urządzenia reklamowego, z 0,34 zł do 0,36 zł dziennie.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2026 roku – zestawienie

Dla ułatwienia przedstawiamy pełną listę górnych granic opłat lokalnych na 2026 rok:

  • Opłata targowa: 1176,67 zł dziennie
  • Opłata miejscowa: 3,46 zł dziennie
  • Opłata miejscowa w obszarze ochrony uzdrowiskowej: 4,89 zł dziennie
  • Opłata uzdrowiskowa: 6,67 zł dziennie
  • Opłata od posiadania psa: 186,29 zł rocznie
  • Część stała opłaty reklamowej: 3,89 zł dziennie
  • Część zmienna opłaty reklamowej: 0,36 zł/m² dziennie

Wzrosty te są spójne z ogólnym wskaźnikiem inflacji i mają na celu aktualizację wartości maksymalnych w ujęciu realnym. Nie oznacza to jednak automatycznego wzrostu opłat dla wszystkich mieszkańców – ostateczna decyzja należy do rady gminy.

Rola rady gminy: kto naprawdę ustala wysokość opłat?

W myśl art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to rada gminy w drodze uchwały decyduje o rzeczywistej wysokości opłat obowiązujących na danym terenie. Może przy tym zróżnicować ich wartość, wprowadzić ulgi, a nawet całkowicie zrezygnować z niektórych opłat. Przepis ten daje samorządom szerokie pole manewru, ale równocześnie nakłada na nie obowiązek działania w granicach określonych przez ministra finansów.

Rada gminy może również zarządzić pobór opłat przez inkasentów, wskazać, kto nimi będzie i jaką otrzyma prowizję. Ma także prawo określić wzory formularzy i deklaracji, które muszą składać podmioty zobowiązane do uiszczania np. opłaty reklamowej. Taka elastyczność sprawia, że w praktyce wysokość opłat lokalnych może znacznie się różnić nawet między sąsiednimi gminami.

Co te zmiany oznaczają dla mieszkańców i przedsiębiorców?

Dla mieszkańców zmiany w maksymalnych stawkach mogą przełożyć się na niewielki wzrost kosztów codziennego życia – zwłaszcza w gminach, które decydują się na stosowanie stawek bliskich maksymalnym. Najbardziej odczuwalne będą one dla turystów oraz właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale krótkoterminowo, ponieważ opłaty miejscowe i uzdrowiskowe są często przerzucane na gości.

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność na targowiskach lub korzystający z reklam zewnętrznych powinni spodziewać się podwyżek, jeśli lokalna rada gminy dostosuje stawki do nowych progów. Choć wzrosty nie są duże, mają one skumulowany wpływ na koszty operacyjne, zwłaszcza w branżach o niskiej marży.

Polecamy: Komplet podatki 2025

Nie ignoruj lokalnych uchwał w sprawie podatków i opłat

Zmiany w maksymalnych stawkach opłat lokalnych w 2026 roku są umiarkowane, ale systematyczne. Ich głównym celem jest korekta wartości w związku z inflacją, co stanowi element stabilności fiskalnej systemu samorządowego. Kluczowe jest jednak to, że to nie minister ustala konkretne stawki, ale każda rada gminy z osobna. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy dwóch gmin oddalonych o kilka kilometrów mogą płacić zupełnie inne kwoty z tytułu tych samych opłat.

Dla podatników – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców – oznacza to konieczność monitorowania lokalnych uchwał, które zostaną podjęte jesienią 2025 roku. Wysokość opłat za psa, reklamę, czy pobyt turystyczny w 2026 roku nie zależy wyłącznie od przepisów ogólnokrajowych, ale przede wszystkim od decyzji samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 - (Monitor Polski - rok 2025 poz. 726).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 707).

Zobacz również:
Powiązane
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum
Renta wdowia miała pomóc, a wywołała gniew. Seniorzy mówią o niesprawiedliwości
Renta wdowia miała pomóc, a wywołała gniew. Seniorzy mówią o niesprawiedliwości
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatki i opłaty lokalne 2026: nowe maksymalne stawki. Ministerstwo ogłasza zmiany, porównujemy z 2025 rokiem
07 sie 2025

Znamy już owe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2026 roku. Wzrosty dotyczą m.in. opłat targowych, uzdrowiskowych i reklamowych. Sprawdzamy, jak zmieniły się limity w porównaniu z 2025 rokiem i co mogą z nimi zrobić samorządy.
Podatek od nieruchomości 2026 – znamy nowe maksymalne stawki. Sprawdź, ile możesz zapłacić!
07 sie 2025

Znamy już maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok. Wyższe limity dotyczą gruntów, budynków oraz budowli. To ważna informacja dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, którzy powinni przygotować się na możliwe podwyżki. Sprawdź szczegóły i zaplanuj swoje wydatki!
Staż pracy do emerytury - co się do niego wlicza? Oto okresy składkowe i nieskładkowe, które wliczają się do stażu pracy do emerytury
07 sie 2025

Co się wlicza do stażu pracy do emerytury? Aby nabyć prawo do emerytury w Polsce, trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny i mieć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem otrzymania minimalnej emerytury jest posiadanie wymaganego stażu pracy. Jak się go oblicza? Co składa się na staż pracy do emerytury? Oto okresy składkowe i nieskładkowe.
Czy lepszym rozwiązaniem jest awansować pracownika wewnętrznie, czy zatrudnić kogoś z zewnątrz?
07 sie 2025

Promować pracownika z wewnątrz organizacji czy zatrudnić specjalistę z rynku – to pytanie, które zadaje sobie wiele firm, zwłaszcza gdy chodzi o obsadzenie stanowiska o strategicznym znaczeniu. Eksperci Gi Group Holding podkreślają, że nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi - decyzja zależy od dostępnych w firmie kompetencji, dynamiki zespołu, celów biznesowych, a także od kosztów, nie tylko finansowych.

REKLAMA

Ulgi tylko dla bogatych? Eksperci krytykują nowe konta inwestycyjne od rządu
07 sie 2025

Nowe Osobiste Konta Inwestycyjne mają zachęcać Polaków do inwestowania. Jednak zdaniem ekspertów to kolejny ukłon w stronę najbogatszych. Fundacja Instrat ostrzega, że rządowy plan to de facto furtka podatkowa dla elit, a nie realna pomoc dla przeciętnych obywateli.
TSUE: Urzędy skarbowe nie mogą automatycznie wykreślać firm z rejestru VAT za zaległości
07 sie 2025

Przełomowy wyrok TSUE potwierdza, że wykreślenie firmy z rejestru VAT za brak zapłaty podatku nie może odbywać się automatycznie. Fiskus musi najpierw zbadać przyczyny zaległości i zachowanie przedsiębiorcy. Orzeczenie może uchronić tysiące firm przed nieproporcjonalnymi sankcjami i nieodwracalnymi stratami.
Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?
07 sie 2025

Większość Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Należy jednak pamiętać, że samo spełnienie kryterium wieku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem emerytury w wysokości minimalnej. Jaką emeryturę z ZUS można dostać po 15 latach pracy? Jaka to kwota? Oto szczegóły.

To wywróci pracę na etacie milionom Polaków. Nadchodzi rewolucyjna zmiana w prawie. Kto na tym straci, kto zyska
07 sie 2025

W określonych przypadkach będzie można pracować, wyjść z domu, żeby zrobić zakupy, a nawet wyjechać za granicę. Tak ma wyglądać chorowanie po nowemu na L4. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szykuje prawdziwy przewrót w zwolnieniach lekarskich. Skąd te rewolucyjne zmiany? W opinii ministerstwa niektóre przepisy regulujące kwestię L4 są niedostosowane do obecnych potrzeb

REKLAMA

Koniec z biciem dzwonów kościelnych o dowolnej porze dnia i nocy, bo – „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”. Senat zajmie się problemem, który dzieli społeczeństwo
07 sie 2025

W dniu 7 sierpnia 2025 r. Senat zajmie się rozpatrzeniem petycji zbiorowej w sprawie ograniczenia używania dzwonów kościelnych. Fundacja Dobre Państwo, która jest jej autorem, postuluje oddanie samorządom władztwa w zakresie określania dopuszczalnych godzin, w których mogą wybrzmiewać dzwony kościelne oraz dopuszczalnego poziomu emitowanego przez nie hałasu. „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”, aktualnie obowiązujące przepisy natomiast – „zezwalają Kościołowi na poszerzenie swych wpływów daleko ponad obszar posiadanych nieruchomości” – przekonuje Fundacja.
Świadczenie rehabilitacyjne 2025 i 2026 r. [Kto może je otrzymać i na jakich zasadach]
06 sie 2025

Świadczenie rehabilitacyjne – kto może je otrzymać i na jakich zasadach? Świadczenie rehabilitacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób ubezpieczonych, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności.

REKLAMA