Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Prawie 2,3 miliarda złotych od podatników! Rekordowe wsparcie z 1,5 proc. podatku w 2025 roku, Fundacja „Zdążyć z Pomocą” z gigantyczną kwotą na czele

Prawie 2,3 miliarda złotych od podatników! Rekordowe wsparcie z 1,5 proc. podatku w 2025 roku, Fundacja „Zdążyć z Pomocą” z gigantyczną kwotą na czele

30 września 2025, 13:54
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Prawie 2,3 miliarda złotych od podatników! Rekordowe wsparcie z 1,5 proc. podatku w 2025 roku
Shutterstock

Polacy pobili rekord! W rozliczeniach PIT za 2024 rok aż 16,3 mln podatników przekazało organizacjom pożytku publicznego prawie 2,3 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku. Największym beneficjentem po raz kolejny została Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Rekordową sumę przekazali polscy podatnicy w 2025 roku organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5 proc. podatku za rozliczenia PIT za 2024 rok. Największym beneficjentem po raz kolejny okazała się Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Na podium znalazły się także Fundacja Siepomaga oraz Fundacja Avalon. To historyczny moment – nie tylko dla organizacji, ale także dla polskiego społeczeństwa, które w coraz większym stopniu rozumie, że 1,5 proc. podatku może realnie zmieniać świat.

Rekordowe wsparcie z 1,5 proc. podatku – dlaczego rok 2025 zapisze się w historii?

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że w tym roku podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego łącznie 2,3 miliarda złotych, bijąc tym samym wszelkie dotychczasowe rekordy. Dla porównania – w 2024 roku było to o 379 mln zł mniej. Widać wyraźnie, że mechanizm 1,5 proc. podatku staje się w Polsce coraz bardziej popularny.

16,3 mln podatników zdecydowało się wesprzeć OPP, co oznacza wzrost o 1,5 mln w stosunku do poprzedniego roku. To ogromny skok, który pokazuje, że świadomość społeczna rośnie, a Polacy coraz częściej utożsamiają swoje rozliczenia podatkowe z realnym wpływem na życie potrzebujących.

Jak podkreślił szef Krajowej Administracji Skarbowej i wiceminister finansów Marcin Łoboda: „Kolejny raz podatnicy pokazali, że chcą pomagać i wspierać organizacje pożytku publicznego. Mamy coraz większą świadomość, że przekazując 1,5 proc. podatku podczas rozliczania PIT realnie wspieramy cele społeczne, które są dla nas ważne”.

Kto otrzymał najwięcej? Wielkie kwoty dla największych fundacji w Polsce

Dane opublikowane przez MF jasno pokazują, że największe organizacje otrzymują gigantyczne środki, które mogą przełożyć się na dalszy rozwój ich działalności pomocowej. Średnia kwota przekazywanych wpłat wyniosła 140 zł, ale suma robi wrażenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Największe kwoty z rozliczeń podatkowych za 2024 rok trafiły do:

  • Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – ponad 375 mln zł,
  • Fundacji Siepomaga – prawie 199,3 mln zł,
  • Fundacji Avalon – ponad 108,2 mln zł.

To właśnie te trzy organizacje znalazły się na podium. Każda z nich od lat budzi ogromne zaufanie społeczne, co przekłada się na stały napływ wsparcia.

Dzięki takim kwotom mogą finansować kosztowne terapie, operacje, rehabilitacje czy programy społeczne. Dla tysięcy osób w całym kraju, często walczących o życie swoich dzieci, te pieniądze to dosłownie kwestia życia i śmierci.

Jak działa 1,5 proc. podatku i dlaczego zyskuje na popularności?

Mechanizm przekazywania 1,5 proc. podatku został wprowadzony, aby każdy podatnik mógł w prosty sposób wspierać organizacje, które działają dla dobra społecznego. Wystarczy podczas rozliczenia PIT wskazać numer KRS wybranej OPP, a część należnego podatku trafia właśnie tam – bez żadnych dodatkowych kosztów dla podatnika.

Wielu Polaków dopiero w ostatnich latach uświadomiło sobie, że to narzędzie nie jest tylko formalnością, ale realnym wsparciem. Świadczy o tym rosnąca liczba osób korzystających z tej możliwości.

Jak wyjaśniała w komunikacie wiceminister finansów Małgorzata Krok: „Usługa Twój e-PIT, którą oferujemy w e-Urzędzie Skarbowym pozwala łatwo i szybko przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej OPP. Podatnicy rozliczając PIT w naszej usłudze mogą podzielić się swoim podatkiem z organizacją, którą wspierali w poprzednim roku – dane tej organizacji mają podstawione w przygotowanym rozliczeniu, albo inną dowolnie wybraną OPP uprawnioną do otrzymania 1,5 proc. podatku – w usłudze Twój e-PIT można szybko i wygodnie wprowadzić dane takiej OPP”.

Dzięki takim rozwiązaniom bariera technologiczna praktycznie przestała istnieć, a przekazanie wsparcia zajmuje dosłownie kilka minut.

Dlaczego to ważne? Siła społecznej solidarności w liczbach

Wzrost kwot przekazywanych w ramach 1,5 proc. podatku to nie tylko statystyki. To także sygnał, że Polacy coraz mocniej angażują się w sprawy społeczne. Rekordowe 2,3 mld zł pokazuje, że skala solidarności rośnie, a potrzeby są ogromne.

Warto zauważyć, że wśród OPP znajdują się zarówno duże, rozpoznawalne w całej Polsce fundacje, jak i mniejsze, lokalne stowarzyszenia. Dla tych ostatnich nawet kilka tysięcy złotych potrafi być przełomowe i umożliwić realizację projektów, które inaczej nie miałyby szansy na start.

Nie można też zapominać, że 1,5 proc. podatku często trafia do fundacji prowadzących indywidualne subkonta dla chorych dzieci i dorosłych. To właśnie tam, dzięki systematycznemu wsparciu podatników, gromadzone są środki na kosztowne terapie.

Fundacja „Zdążyć z Pomocą” na czele – fenomen, który trwa od lat

To właśnie Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” po raz kolejny znalazła się na pierwszym miejscu w zestawieniu. Kwota ponad 375 mln zł robi ogromne wrażenie i jednocześnie pokazuje skalę zaufania, jakim darzą ją Polacy.

Fundacja od lat zajmuje się pomocą dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Dzięki wsparciu z 1,5 proc. podatku finansuje leczenie, rehabilitację, zakup leków i sprzętu medycznego. Dla wielu rodzin to jedyne źródło nadziei na godne życie i poprawę zdrowia. Fenomen tej organizacji polega na tym, że potrafiła nie tylko zbudować ogromną sieć wsparcia, ale także utrzymać zaufanie społeczne na najwyższym poziomie przez lata.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
