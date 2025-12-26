REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, ważna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!

Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, ważna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 grudnia 2025, 09:54
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Takie wpłaty to nie jest darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów
Takie wpłaty to nie jest darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Anonimowe wsparcie finansowe dla twórców internetowych nie jest darowizną i nie podlega podatkowi od darowizn – tak wynika z najnowszej interpretacji skarbówki, wydanej po serii wyroków sądów administracyjnych. To jest na pewno przełomowe stanowisko fiskusa!

rozwiń >

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która może stać się punktem zwrotnym w opodatkowaniu wsparcia dla twórców internetowych. Sprawa, rozpoczęta jeszcze w grudniu 2022 roku, przeszła przez dwie instancje sądów administracyjnych i zakończyła się wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 marca 2025 r. dopiero wtedy zmuszając fiskusa do zajęcia merytorycznego stanowiska. Efekt? Po raz pierwszy wprost przyznano, że anonimowe datki nie są darowiznami, a więc nie mieszczą się w katalogu ustawy o podatku od spadków i darowizn. To ważna wiadomość zarówno dla twórców, którzy korzystają z serwisów typu Patronite czy BuyCoffee, jak i dla samych darczyńców, którzy chcą wspierać ulubionych autorów bez ryzyka podatkowego.

REKLAMA

REKLAMA

Początek sprawy z anonimowymi wpłatami – bloger, kursy i profil na portalu crowdfundingowym

Spór rozpoczął się, gdy przedsiębiorca – doktor nauk, prowadzący blog edukacyjny, kursy online i działalność gospodarczą – założył profil na portalu crowdfundingowym. Jak opisał we wniosku z 5 grudnia 2022 r., zrobił to „na wyraźną prośbę czytelników i kursantów”, którzy chcieli wyrazić wdzięczność w formie regularnego wsparcia finansowego.

Mechanizm działania był prosty: patroni mogli przekazywać kwoty od 10 zł do 500 zł miesięcznie. W zamian otrzymywali jedynie symboliczne wyrazy wdzięczności – wpisanie na listę patronów, możliwość dołączenia do zamkniętej grupy dyskusyjnej, elektroniczny certyfikat, a w najwyższym progu nawet humorystyczną „czapkę z folii aluminiowej”.

Twórca od początku podkreślał, że nie prowadzi w ten sposób sprzedaży usług czy towarów: „Patroni wspierają mnie nieodpłatnie, kosztem swojego majątku. Wyrazy wdzięczności mają charakter symboliczny i nie stanowią ekwiwalentu wpłat.” Dlatego uznał, że przekazywane kwoty to darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a więc – potencjalnie – podlegające podatkowi od spadków i darowizn. Chciał jednak mieć pewność, jak należy je rozliczać.

REKLAMA

Zobacz również:

Odrzucenie wniosku przez skarbówkę i długa droga przez sądy administracyjne

Początkowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uchylił się od odpowiedzi. W postanowieniu odmówił wydania interpretacji, twierdząc, że wniosek jest niekompletny. Podatnik się nie poddał – złożył zażalenie, a następnie skargę do sądu administracyjnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

29 września 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie organu, wskazując, że sprawa powinna być rozpatrzona merytorycznie. W uzasadnieniu podkreślono, że nawet nietypowe sytuacje podatkowe wymagają stanowiska organów, bo od tego zależy bezpieczeństwo prawne obywateli.

Dyrektor KIS złożył skargę kasacyjną. Jednak 27 marca 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny ją oddalił, a wyrok stał się prawomocny. Tym samym urząd został zmuszony do zajęcia stanowiska w sprawie i wydania interpretacji indywidualnej.

Czy anonimowe datki pieniężne to darowizny?

Najwalniejszym fragmentem interpretacji jest zdanie: „Aby wpłata mogła zostać uznana za darowiznę w celu prawidłowego zgłoszenia do opodatkowania, koniecznym jest, aby darczyńca był możliwy do zidentyfikowania przynajmniej z imienia i nazwiska. Ważne tym samym jest, aby można było przypisać, że dana kwota została przekazana przez ściśle określoną osobę. W przypadku wpłat anonimowych nie można mówić o wskazaniu konkretnego darczyńcy.”

To przełomowe stanowisko. Oznacza bowiem, że anonimowe wpłaty w ogóle nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nie ma bowiem umowy darowizny – a ta, zgodnie z Kodeksem cywilnym, wymaga dwóch stron: darczyńcy i obdarowanego. Jeśli brakuje możliwości identyfikacji darczyńcy, nie można mówić o darowiźnie w sensie prawnym.

Ważne

Nowa interpretacja skarbówki wyznacza więc jasne zasady, które można streści w sposób następujący:

  1. wpłaty od zidentyfikowanych patronów – traktowane są jako darowizny, obowiązuje tu limit kwoty wolnej, a po jego przekroczeniu należy zgłosić darowiznę i zapłacić podatek;
  2. wpłaty anonimowe – nie są darowizną i nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Symboliczne podziękowania – czy to świadczenie wzajemne?

Innym punktem spornym było to, czy certyfikaty, wpisy na listę patronów czy żartobliwe gadżety nie pozbawiają wpłat charakteru darowizny. Podatnik powoływał się na definicję słowa „ekwiwalent” z PWN: „rzecz równa innej wartością”. Podkreślał, że oferowane podziękowania nie mają rynkowej wartości i nie mogą być traktowane jako zapłata.

Skarbówka przyznała mu rację. W interpretacji znalazł się fragment: Symboliczne gesty wdzięczności nie stanowią świadczenia ekwiwalentnego. Są wyrazem moralnego obowiązku wdzięczności, o którym mowa w orzecznictwie.”

Organ powołał się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 27 marca 2018 r. (I ACa 1180/17), w którym stwierdzono: „Nieodpłatne świadczenie darczyńcy, będące jednostronnym aktem jego dobrej woli, rodzi po stronie obdarowanego moralny obowiązek wdzięczności.” Tym samym fiskus uznał, że drobne podziękowania nie pozbawiają wpłat charakteru darowizny, jeśli tylko da się wskazać darczyńcę.

Zobacz również:

Zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie darowizn

Interpretacja przypomina, że ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu. W art. 1 wymieniono m.in. dziedziczenie, zapis, darowiznę, zasiedzenie czy nieodpłatną rentę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił: „Tylko wskazane enumeratywnie tytuły nabycia mogą powodować obowiązek podatkowy. Samo przysporzenie majątkowe nie wystarczy, jeśli nie mieści się w katalogu ustawowym.”

To oznacza, że fiskus nie może „rozciągać” pojęcia darowizny na sytuacje, które nie spełniają jej cywilnoprawnej definicji. I właśnie dlatego anonimowe datki wypadają poza system podatku od spadków i darowizn.

Przykład

Załóżmy, że jeden patron wpłaca twórcy 100 zł miesięcznie przez 3 lata. Łączna kwota to 3600 zł. Mieści się ona w limicie zwolnienia, 5733 zł w III grupie podatkowej, więc nie trzeba zgłaszać darowizny ani płacić podatku.

Jeśli jednak patron wpłacałby 200 zł miesięcznie przez 3 lata, uzbierałoby się 7200 zł. Po przekroczeniu kwoty wolnej należy zgłosić darowiznę fiskusowi i zapłacić podatek od nadwyżki ponad 5733 zł.

Nowa linia interpretacyjna skarbówki - co to oznacza?

Interpretacja Dyrektora KIS jest efektem nacisku sądów administracyjnych, które zmusiły organ do rozstrzygnięcia sprawy. Pokazuje też, że fiskus zaczyna rozumieć specyfikę finansowania w internecie – gdzie granica między darowizną, wsparciem symbolicznym a działalnością gospodarczą bywa płynna. Można się spodziewać, że w ślad za tą interpretacją pojawią się kolejne pytania i spory, zwłaszcza dotyczące relacji między darowiznami a działalnością gospodarczą. Ale kierunek jest jasny: anonimowość wyłącza podatek od darowizn.

Interpretacja to przełom w podejściu skarbówki do wsparcia dla twórców internetowych. Po raz pierwszy wprost przyznano, że anonimowe datki nie są darowizną i nie podlegają podatkowi. Jednocześnie potwierdzono, że zidentyfikowane wpłaty mogą być darowiznami, ale ich rozliczanie ogranicza się do kwoty wolnej i pięcioletniego terminu przedawnienia.

To decyzja, która dotyczy tysięcy twórców korzystających z Patronite, BuyCoffee czy podobnych platform. Daje im więcej pewności prawnej, ale nakłada też odpowiedzialność – tam, gdzie darczyńca jest znany, trzeba pamiętać o obowiązkach podatkowych.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Kwoty wolne i skala podatku od darowizn w 2025 roku

Przypomnijmy na koniec, że zasady rozliczania darowizn są ściśle określone w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Kluczowe znaczenie mają kwoty wolne od podatku, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Aktualnie wynoszą one:

  • 36 120 zł – dla osób z I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł – dla osób z II grupy podatkowej,
  • 5 733 zł – dla osób z III grupy podatkowej.

Po przekroczeniu tych limitów należy zgłosić darowiznę i rozliczyć podatek według aktualnej skali podatkowej. Skala ta została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1226):

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

11 833

3%

11 833

23 665

355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

11 833

7%

11 833

23 665

828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

11 833

12%

11 833

23 665

1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 655

 

3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Podstawa prawna

Pismo z dnia 9 września 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.172.2022.12.BD Skutki podatkowe wpłat od patronów na portalu crowdfundingowym

Zobacz również:
Powiązane
Nowe świadczenie dla seniorów od 2026 roku: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni miesięczny dochód
Nowe świadczenie dla seniorów od 2026 roku: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni miesięczny dochód
Darowizna dla dziecka: Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden ważny warunek
Darowizna dla dziecka: Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden ważny warunek
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jest już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jest już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – kto może otrzymać świadczenie? Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.
26 gru 2025

Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech, nawet jeżeli mieszkają na stałe w Polsce – jeżeli spełniają określone warunki – mogą pobierać w Niemczech zasiłek rodzinny na dzieci (tzw. Kindergeld). Świadczenie to, przysługuje niezależnie od dochodu i można je uzyskać (choć wówczas w niepełnej wysokości) również w przypadku pobierania w Polsce jego odpowiednika, tj. „800 plus”. Od 1 stycznia 2026 r. kwota Kindergeld została podwyższona.
Będzie nowy podatek od nieruchomości, Sankcyjna stawka od pustostanów ma obniżyć ceny mieszkań, ale czy obniży
26 gru 2025

Nawet 30-krotnie większy podatek od nieruchomości mogą zapłacić przedsiębiorcy, w tym deweloperzy, posiadający puste lokale. Podstawą do takich działań są obowiązujące obecnie zasady naliczania podatku od nieruchomości, które różnicują stawki w zależności od sposobu użytkowania lokalu.
Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
26 gru 2025

Koniec swobody w zarabianiu w sieci bez oglądania się na urząd skarbowy. Skarbówka systemowo bierze się za tych, którzy regularnie sprzedają w internecie lub zarabiają na transmisjach na żywo, a dotąd nie dzielili się zyskami z fiskusem. Pod lupą znaleźli się zarówno użytkownicy popularnych platform sprzedażowych, jak i streamerzy żyjący z darowizn od widzów. Dla jednych i drugich oznacza to jedno: jeśli dochody z internetu nie są rozliczane, trzeba przygotować się na wezwanie do zapłaty podatku.
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - styczeń 2026 r. - jakie oprocentowanie oferuje Ministerstwo Finansów
26 gru 2025

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 r. - oprocentowanie nowych emisji w styczniu 2026 r. nie ulegnie zmianie. Ministerstwo Finansów pozostawiło tym razem opłacalność tych obligacji bez zmian na kolejny miesiąc.

REKLAMA

1700 złotych miesięcznie zastąpi 800 plus i 300 plus. Ma być przyznawane bez względu na wiek i wysokość dochodu
25 gru 2025

Co dzieje się sprawie pomysłu wprowadzenia dochodu podstawowego dla każdego? Choć o tym pomyśle dużo się mówiło w kontekście KPO, to jednak w ostatnim czasie temat zdecydowanie ucichł. Czy trzeba się obawiać likwidacji 800 plus i 300 plus?
Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych od 1 stycznia 2026 r.: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
26 gru 2025

1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa, na podstawie której ZUS dokona przeliczenia wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 (tzw. emerytur czerwcowych) oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019, z tego względu, że emerytury te zostały przyznane uprawnionym na poziomie niższym niż osobom, które wnioskowały o emeryturę w innych miesiącach roku. Ustawa ta uwzględnia korzystne dla emerytów i rencistów przepisy, na podstawie których otrzymają oni podwyżkę świadczeń bieżących, ale nie przewiduje rekompensaty za nawet 7 lat wypłaty zaniżonych świadczeń, ani nawet zapowiadanego przez MRPiPS – wyrównania za okres od 1 lipca 2025 r. do dnia, w którym zostanie ustalone świadczenie w nowej wysokości.
Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od nowego roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już wyliczenia
26 gru 2025

Ci, którzy utrzymują się z minimalnego wynagrodzenia, z ulgą patrzą na podwyżkę, jaka czeka ich od nowego roku. Tyle że – jak to zwykle bywa – medal ma dwie strony. Wzrost najniższej krajowej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, bo uruchamia efekt domina. To nie tylko wyższe koszty zatrudnienia. Wraz z minimalną pensją rosną też inne wskaźniki – od składek ZUS po odprawy i odszkodowania.
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
24 gru 2025

Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?

REKLAMA

Rejonizacja dla edukacji domowej? Czy może koniec edukacji domowej dla wszystkich dzieci? Wiceprezydent Warszawy: postulujemy
24 gru 2025

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska: Dziś do edukacji domowej może trafić każde dziecko. To ma i w dłuższej perspektywie będzie mieć poważne konsekwencje. Wiceprezydent udzieliła wywiadu dla Serwisu Samorządowego PAP.
Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
24 gru 2025

W listopadzie 2025 r. wskaźnik inflacji rok do roku wyniósł 2,5%. Jednak czy domowe budżety to odczuwają? Warto pamiętać o tym, że można dbać o nie na różne sposoby. Jednym z nich jest korzystanie z usług oferowanych przez NFZ w ramach opłacanej składki zdrowotnej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA