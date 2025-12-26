REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - styczeń 2026 r. - jakie oprocentowanie oferuje Ministerstwo Finansów

Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - styczeń 2026 r. - jakie oprocentowanie oferuje Ministerstwo Finansów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 grudnia 2025, 01:32
obligacje - styczeń 2026
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - styczeń 2026 r. - jakie oprocentowanie oferuje Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 r. - oprocentowanie nowych emisji w styczniu 2026 r. nie ulegnie zmianie. Ministerstwo Finansów pozostawiło tym razem opłacalność tych obligacji bez zmian na kolejny miesiąc.

rozwiń >

Oprocentowanie i marże obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Nowe emisje sprzedawane w styczniu 2026 r.

Jak informuje Ministerstwo Finansów w przypadku obligacji nowych emisji sprzedawanych w styczniu 2026 r. oprocentowanie wyniesie:
2,50% dla 3-miesięcznych obligacji stałoprocentowych (bez zmian w porównaniu do emisji z grudnia 2025 r.),
4,25%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym dla 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych (bez zmian w porównaniu do emisji z grudnia 2025 r.),
4,40% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym dla obligacji 2-letnich zmiennoprocentowych (bez zmian w porównaniu do emisji z grudnia 2025 r.).

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie:
1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych jest równe stopie referencyjnej NBP (aktualnie, od 4 grudnia 2025 r. - 4,00%), a
2-letnich obligacji zmiennoprocentowych jest równe stopie referencyjnej NBP (aktualnie, od 4 grudnia 2025 r. - 4,00%) i stałej marży wynoszącej 0,15%.

4,65% dla obligacji 3-letnich stałoprocentowych (bez zmian w porównaniu do emisji z grudnia 2025 r.),

5,00% dla obligacji 4-letnich zmiennoprocentowych opartych o wskaźnik inflacji (bez zmian w porównaniu do emisji z grudnia 2025 r.),
5,60% dla obligacji 10-letnich zmiennoprocentowych opartych o wskaźnik inflacji (bez zmian w porównaniu do emisji z grudnia 2025 r.).

Zaś 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” sprzedawane w styczniu 2026 r. oprocentowane będą 5,20% i 5,85% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (również bez zmian w porównaniu do emisji z grudnia 2025 r.).

Marże obligacji nowych emisji sprzedawanych w styczniu 2026 r.

Bez zmian pozostają także marże obligacji. Ministerstwo Finansów informuje, że:
1) Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (aktualnie, od 4 grudnia 2025 r. - 4,00%) i marży, która nie została zmieniona i wynosi w przypadku obligacji sprzedawanych w styczniu 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15% dla 2-letnich.
2) Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,50%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 2,00%.
3) Na dotychczasowym poziomie pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek - marże te  wynoszą odpowiednio: 2,00% dla obligacji 6-letnich oraz 2,50% dla 12-letnich.

Zamiana obligacji

Od 23 grudnia 2025 r. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Posiadacze obligacji wykupywanych w styczniu mogą skorzystać z opcji automatycznej zamiany środków z wykupu na nowe obligacje. W zamianie zakup następuje po niższej cenie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego zysku – nowe obligacje kupowane są po 99,90 zł za 1 sztukę (oprócz obligacji 3-miesiecznych OTS). Różnica w cenie to dodatkowy zysk.

Korzyści z zamiany obligacji:

REKLAMA

  • niższa cena – dla osób dokonujących zamiany przewidziana jest niższa cena nowo kupowanych obligacji, czyli  dodatkowy zysk, tzw. dyskonto (nie dotyczy zamiany na 3-miesięczne obligacje OTS),
  • komfort i wygoda – nabycie nowych obligacji wymaga tylko i wyłącznie złożenia  dyspozycji, a zgromadzone już pieniądze dalej będą zarabiały i będą chronione przed inflacją,
  • możliwość uaktualnienia swojego planu oszczędzania – szansa na zmianę rodzaju dotychczasowo wybieranych obligacji,
  • ciągłe pomnażanie oszczędności – dzień wykupu starych obligacji to dzień zakupu nowych obligacji,
  • brak opłat i prowizji – zamiana obligacji nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem.

Dyspozycje zamiany obligacji można składać:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • przez Internet za pośrednictwem serwisu  obligacjeskarbowe.pl  lub bezpośrednio na stronach:  www.zakup.obligacjeskarbowe.plwww.pkobp.obligacjeskarbowe.pl,  www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe  i aplikacji mobilnej PeoPay.
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
  • w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.
  • przez telefon:
    • PKO Bank Polski, pod numerem: 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.
    • Bank Polska Kasa Opieki S.A., pod numerem: 22 591 22 00.

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej - oferta w styczniu 2026 r.

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 stycznia, zamiana od 23 grudnia)

Cena sprzedaży

OTS0426
3-miesięczne

Obligacje 3-miesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,59% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100  zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł  przy zamianie

ROR0127
1-roczne

Obligacje 1-roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 4,25% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 zł

99,90 zł przy zamianie

DOR01128
2-letnie

Obligacje 2-letnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 4,40% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,15%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 zł

99,90 zł przy zamianie

TOS0129
3-letnie

Obligacje 3-letnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 4,65% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł przy zamianie

COI0130
4-letnie

Obligacje 4-letnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 5,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł przy zamianie

EDO0136
10-letnie

Obligacje 10-letnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 5,60%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100  zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł przy zamianie

ROS0132
6-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje 6-letnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 5,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100  zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0138
12-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje 12-letnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 5,85%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

* stopa wzrostu cen towarów i  usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i  ogłaszana przez Prezesa GUS w  miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Gdzie i jak można kupić obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

1) w dowolnym momencie przez Internet za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl, www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay

2) przez telefon:
PKO Bank Polski, pod numerem: 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy.
Bank Polska Kasa Opieki S.A., pod numerem: 22 591 22 00.

3) w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

4) w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Ważne
Obligacje rodzinne ROS i  ROD dostępne są wyłącznie w  oddziałach PKO Banku Polskiego i  Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Nowe limity na IKE i IKZE w 2026 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że dla Konta IKE limit w 2026 roku wyniesie 28 260,00 zł. Zaś na konto IKZE w 2026 roku będzie można wpłacić maksymalnie 11 304,00 zł, a w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą, maksymalna wysokość wpłat wyniesie 16 956,00 zł.

Osoby, które chcą oszczędzać dodatkowo na emeryturę powinny zastanowić się nad kontami emerytalnymi IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje. Dla Konta IKE-Obligacje limit w 2026 roku umożliwia zakup maksymalnie 282 sztuk obligacji oszczędnościowych, a dla IKZE-Obligacje 113 sztuk. W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą, maksymalna liczba do zakupu to 169 sztuk obligacji detalicznych.

Ważne

Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje można otworzyć wyłącznie w  oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP.

Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego Konta IKE- i  IKZE-Obligacje na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z  usługi zdalnego dostępu do obligacji w  Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego”.

Opłaty za przedterminowy wykup obligacji

Warto wiedzieć, że obligacji skarbowych nie trzeba bezwzględnie trzymać na taki okres na jaki obowiązują. Można je wykupić przed terminem ale trzeba za to ponieść opłatę za przedterminowy wykup obligacji. Taka opłata zależy od okresu zapadalności obligacji.

Opłaty za przedterminowy wykup obligacji wynoszą:
- 0,50 zł (za każdą sztukę) w przypadku przedterminowego wykupu obligacji 1-rocznych (ROR) i
- 0,70 zł (za każdą sztukę) w przypadku przedterminowego wykupu obligacji 2-letnich (DOR).
- 1,00 zł (za każdą sztukę) w przypadku przedterminowego wykupu obligacji 3-letnich (TOS), 
- 2,00 zł (za każdą sztukę) w przypadku przedterminowego wykupu obligacji 4-letnich (COI) i 
- 3,00 zł (za każdą sztukę) w przypadku przedterminowego wykupu obligacji 10-letnich (EDO) . 

Opłaty przy przedterminowym wykupie obligacji rodzinnych wynoszą odpowiednio:
2,00 zł dla 6-letnich i 
3,00 zł dla instrumentów 12-letnich.

Uwaga! Są to wszystko kwoty za wykup jednej sztuki obligacji o wartości nominalnej 100 zł.

Dla obligacji 3-miesięcznych opłata za przedterminowy wykup nie jest pobierana. Nie naliczane są również odsetki w przypadku wykupu przed terminem zapadalności.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - styczeń 2026 r. - jakie oprocentowanie oferuje Ministerstwo Finansów
26 gru 2025

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 r. - oprocentowanie nowych emisji w styczniu 2026 r. nie ulegnie zmianie. Ministerstwo Finansów pozostawiło tym razem opłacalność tych obligacji bez zmian na kolejny miesiąc.
1700 złotych miesięcznie zastąpi 800 plus i 300 plus. Ma być przyznawane bez względu na wiek i wysokość dochodu
25 gru 2025

Co dzieje się sprawie pomysłu wprowadzenia dochodu podstawowego dla każdego? Choć o tym pomyśle dużo się mówiło w kontekście KPO, to jednak w ostatnim czasie temat zdecydowanie ucichł. Czy trzeba się obawiać likwidacji 800 plus i 300 plus?
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
24 gru 2025

Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?
Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
24 gru 2025

W listopadzie 2025 r. wskaźnik inflacji rok do roku wyniósł 2,5%. Jednak czy domowe budżety to odczuwają? Warto pamiętać o tym, że można dbać o nie na różne sposoby. Jednym z nich jest korzystanie z usług oferowanych przez NFZ w ramach opłacanej składki zdrowotnej.

REKLAMA

Skarga do WSA przez e-Doręczenia jest skuteczna – przełomowe orzeczenie NSA
23 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wątpliwości dotyczące wnoszenia skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych za pośrednictwem systemu e-Doręczeń. W serii postanowień z października i listopada 2025 r. NSA potwierdził, że taka forma jest w pełni skuteczna, mimo że przepisy p.p.s.a. nie wskazują wprost tego kanału komunikacji.
Niespodzianka dla kierowców przed świętami – obligatoryjna konfiskata pojazdu, która ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. Prezydent podpisał ustawę
25 gru 2025

W dniu 22 grudnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą, która ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Ustawa wprowadza m.in. nowe rozwiązania w zakresie przepadku pojazdów mechanicznych, w tym reguluje zupełnie nowe okoliczności, w których policja dokona konfiskaty samochodu (a w dalszej kolejności – sąd będzie mógł, a w określonych przypadkach – musiał orzec przepadek pojazdu).
Niedobrze u niepełnosprawnych. Źle z Wytycznymi, świadczeniem wspierającym, kwotami świadczeń [List]
22 gru 2025

Do redakcji Infor.pl stale wpływają listy od osób niepełnosprawnych rozczarowanych praktyką przyznawania świadczeń dla nich w ostatnich latach. Główny zarzut dotyczy wysłania w grudniu 2024 r. przez przedstawicieli rządu Wytycznych do WZON, które zmodyfikowały (kwotowo w dół) zasady przyznawania świadczenia wspierającego. W opinii osób niepełnosprawnych ci z nich, którzy są w wieku 75+, niewidomi, niesłyszące oraz poruszający się na aktywnych wózkach mają limity punktów poziomu potrzeby wsparcia, co zmniejsza wartość świadczenia wspierającego (albo pozbawia go). Hipotezę tą potwierdza wprost dokument Wytycznych ujawniony przez Infor.pl w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Obecnie czekamy na wynik interwencji RPO w odniesieniu do pozostałych grup wskazywanych jako pokrzywdzone Wytycznymi. W artykule kolejny list osoby niepełnosprawnej w tej sprawie.
Te sklepy mogą być otwarte w Wigilię w 2025 roku. W jakich zawodach poza handlem praca jest dozwolona w Wigilię i inne święta? Jakie kary grożą pracodawcom?
24 gru 2025

W 2025 roku Wigilia po raz pierwszy będzie dniem wolnym od pracy. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, w których praca w niedziele i święta, w tym w Wigilię, jest dozwolona. Które sklepy będą otwarte w Wigilię?

REKLAMA

Koniec taniego wykupu mieszkań komunalnych? W Sejmie praca wre nad nowymi przepisami, wejdą w 2027 r.
22 gru 2025

Miliony Polaków przez lata wykupywały mieszkania komunalne za ułamek ich wartości. Teraz to się skończy. Sejm pracuje nad ustawą, która zakaże gminom udzielania wysokich zniżek przy sprzedaży lokali. Zmiany mają wejść w życie latem 2027 roku. Sprawdź, co to oznacza dla najemców, seniorów i samorządów – oraz dlaczego politycy chcą zatrzymać wyprzedaż publicznego zasobu mieszkaniowego.
Wyjaśniamy dlaczego PZON i WZON usuwają punkt 7 wskazań w orzeczeniu o niepełnosprawności. To przez przepisy
22 gru 2025

Przepisy nakazują sprawdzić lekarzowi, czy osoba niepełnosprawna umie się ubrać, umyć oraz czy może wyjść na zewnątrz mieszkania. Jeżeli tak, to lekarz musi ją uznać za samodzielną i niepotrzebującą stałej opieki. Wyklucza to możliwość przyznania pkt 7 we wskazaniach do orzeczenia o niepełnosprawności (stopień znaczny). Sprawdzenie dotyczy zdolności faktycznej, a nie stanu zdrowia. Ta procedura wynika z rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Do redakcji Infor.pl docierają informacje z całej Polski o nagminnym odbieraniu przez WZON i PZON pkt 7. Nie wynika to w naszej ocenie ze zmian w prawie w ostatnich kilkunastu miesiącach. To prawdopodobnie efekt przyjęcia przez PZON-y restrykcyjnej wykładni i skrajnie niekorzystnej dla osób niepełnosprawnych przepisów obowiązujących od dekad. Odebranie pkt 7 oznacza, że osoba niepełnosprawna nie wymaga ciągłej opieki, a jej opiekun nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego (w 2026 r. 3386 zł miesięcznie - podwyżka o 99 zł do 2025 roku (3287 zł). Problem dotyczy przede wszystkim dzieci autystycznych, które w wieku 4-6 lat otrzymywały czasowo pkt 7, a przy ponownym stanięciu na komisji PZON w wieku np. 8 lat są pozbawiane pkt 7 - rodzice nie rozumieją jak to możliwe przy niezmienionym stanie zdrowia ich dziecka. Odpowiedź jest bardzo prosta - Wasze dzieci umieją się w wieku 8 lat samodzielnie ubrać i wykąpać, a kiedy miały 4 lata orzecznicy przyjmowali, że wymagają Waszej pomocy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA