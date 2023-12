Jeśli inflacja będzie spadać szybciej niż zapowiadał NBP, wskaźnik marcowej waloryzacji emerytur będzie też niższy niż zaprojektowany w ustawie budżetowej. W konsekwencji niższa będzie nowa minimalna emerytura obowiązująca od 1 marca 2024 r., a tym samym niższą trzynastą emeryturę dostaną wszyscy emeryci, renciści i inni uprawnieni do tego dodatkowego wypłacanego raz w roku świadczenia z ZUS.

Jeszcze kilka tygodni temu wszyscy zakładali, że nowe emerytury 2024 - czyli emerytury, renty i inne świadczenia z ZUS podlegające ustawowej waloryzacji wzrosną o 12,3 procent – nieco mniej niż w 2023 r., kiedy to wskaźnik waloryzacji wynosił 14,8 proc., ale to przez to, że inflacja w końcu zaczęła spadać.

Trzynasta w 2024 roku to 1783,82 zł czy 1769,52 zł

Gdyby tak było, najniższa emerytura wynosiłaby od marca 1 783,82 zł. Tyle samo dodatkowo w kwietniu do zwaloryzowanej już emerytury dostaliby wszyscy emeryci, niezależnie od wysokości świadczenia głównego, w formie trzynastej emerytury.

Jednak teraz mówi się, że bardziej prawdopodobny jest niższy wskaźnik waloryzacji – 11,4 proc, Wówczas nowa emerytura 2024 - nowa minimalna emerytura od marca wynosiłaby 1 769,52 zł. I tyle samo tytułem trzynastej emerytury dostaliby wszyscy uprawnieni w kwietniu 2024 roku.

Od czego zależy wskaźnik marcowej waloryzacji emerytur, a tym samym wysokość trzynastej emerytury w 2024 roku? W warstwie prawnej nic się raczej do marca nie zmieni – waloryzacja emerytur odbywać się będzie w oparciu o trzy parametry: średnioroczny wskaźnik inflacji konsumenckiej, średnioroczny wskaźnik tzw. inflacji emeryckiej oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Ten ostatni parametr Główny Urząd Statystyczny podaje dopiero w lutym więc dopiero za trzy miesiące poznamy jaki będzie faktyczny wskaźnik ustawowej waloryzacji emerytur i rent w marcu 2024 r.

Opodatkowanie i składka zdrowotna od trzynastej emerytury

Od trzynastej emerytury ZUS pobiera zaliczkę na podatek dochodowy ponieważ świadczenie to nie jest zwolnione z PIT, ale traktowane jak przychód z „normalnej” emerytury.

Trzynasta emerytura podlega też potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne – czyli pomniejszana jest z tego tytułu o 9 procent.

Za to trzynasta emerytura wyłączona jest od potrąceń i egzekucji. Zgodnie z odpowiednim przepisem ustawy, kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Trzynasta emerytura nie jest wliczana do dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu świadczeń z pomocy społecznej, w tym dodatków mieszkaniowych oraz świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Tak samo trzynastki nie wlicza się do przychodu decydującego o przyznaniu renty socjalnej, świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Trzynasta emerytura: na jakich zasadach jest wypłacana

Trzynasta emerytura czyli zgodnie z formalnym ustawowym określeniem – dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – przysługuje osobom, które w dniu 31 marcaroku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do emerytury, renty i im podobnych świadczeń z ZUS.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne ZUS wypłaca osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem jakim jest emerytura, renta itp. w terminie, który jest terminem wypłaty stałego świadczenia przypadającym w kwietniu.

Oznacza to, że ZUS wypłaci trzynastą emeryturę tego samego dnia, w którym wypłaca stałe świadczenie emerytalne w kwietniu 2024 r.

