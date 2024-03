Praktyczny wniosek jest taki, że osoby które już mają osiągnięty wiek emerytalny a jeszcze z wnioskiem do ZUS o emeryturę nie wystąpiły powinny rozważyć, czy nie zrobić tego jeszcze w tym tygodniu – zostały na to praktycznie trzy dni.

Średnia długość życia mężczyzn wydłużyła się o 8,9 miesiąca, a kobiet o 9,9 miesiąca.

Na przykład według opublikowanej 26 marca a obowiązującej od 1 kwietnia tablicy średni wiek dalszego trwania życia wynosi:

65 lat

Kobieta 218,9 (210,0 do końca marca 2024)

218,9 (210,0 do końca marca 2024) Mężczyzna 218,9 (210,0 do końca marca 2024)

67 lat

Kobieta 202,0 (193,4 do końca marca 2024)

202,0 (193,4 do końca marca 2024) Mężczyzna 202,0 (193,4 do końca marca 2024)

68 lat

Kobieta 193,7 (193,4 do końca marca 2024)

193,7 (193,4 do końca marca 2024) Mężczyzna 193,7 (193,4 do końca marca 2024)

70 lat

Kobieta 177,5 (169,6 do końca marca 2024)

177,5 (169,6 do końca marca 2024) Mężczyzna 177,5 (169,6 do końca marca 2024).

Tablice dalszego trwania życia: dlaczego są ważne dla wyliczenia emerytury przez ZUS

Gdy do ZUS trafi wniosek o emeryturę, ZUS wylicza świadczenie – w pewnym uproszczeniu – sumując zgromadzone w nim kapitały: konto emerytalne, subkonto emerytalne i ewentualnie kapitał początkowy, a następnie dzieląc je przez liczbę z aktualnie obowiązującej tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

Dla przykładu, dla wniosków złożonych do końca marca 2024 r., dla których obowiązuje tablica ogłoszona przez GUS rok temu w przypadku osób składających wniosek o emeryturę natychmiast po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn będzie to:

60 lat kobieta – 254,3 miesiące dalszego trwania życia i przez tyle podzielona zostanie suma zgromadzona na składkach, np. 420 000 zł da 1 651,59 zł emerytury miesięcznie

65 lat mężczyzna – 210,0 miesiące dalszego trwania życia i przez tyle podzielona zostanie suma zgromadzona na składkach; w przypadku 420 000 zł da 2 000 zł emerytury.

Liczby w tablicach zmniejszają się z miesiąca na miesiąc. Gdyby więc osoby z przykładu wystąpiły o emeryturę mając ukończone 60 oraz 65 lat plus miesiąc życia, to liczy wzięte z tablicy do podzielenia zgromadzonego kapitału emerytalnego wyniosłyby odpowiednio: 253,5 i 209,3.

Nowa tablica 2024: jak ZUS wyliczy emeryturę w marcu, a jak w kwietniu

Tablica obowiązująca do końca marca i od 1 kwietnia mogą posłużyć do hipotetycznego wyliczenia przyszłej emerytury dla osób, które odkładają decyzję o przejściu na świadczenie, zwłaszcza jeśli kierują się motywem uzyskania jak najwyższej emerytury wskutek właśnie zmniejszającej się co miesiąc liczby przez którą ZUS podzieli pieniądze jakie zgromadzili ze składek emerytalnych.

W dłuższej perspektywie można je porównywać by zorientować się czy warto odkładać decyzję o przejściu na emeryturę – może bowiem okazać się, że „zaoszczędzone” miesiące nic nie dadzą, jeśli w kolejnych latach dalsze trwanie życia będzie się wydłużać.

Tak było rok temu gdy w porównaniu z tablicą z 2022 roku wciągu roku czas dalszego trwania życia wydłużył się w przypadku kobiet o 15,4 miesięcy, a mężczyzn – o 13,8 miesiąca.

Jak już pisaliśmy dla osób przechodzących na emeryturę dokładnie w miesiącu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego

Kobiety 60 lat

Tablica obowiązująca do końca marca 254,3

Tablica obowiązująca od 1 kwietnia 264,2

Mężczyźni 65 lat

Tablica obowiązująca do końca marca 210,0

Tablica obowiązująca od 1 kwietnia 218,9

Co to znaczy?

Od kwietnia

60 lat kobieta – 264,2 miesiące dalszego trwania życia i przez tyle podzielona zostanie suma zgromadzona na składkach, np. 420 000 zł da 1 589,70 zł emerytury miesięcznie

65 lat mężczyzna – 218,9 miesiące dalszego trwania życia i przez tyle podzielona zostanie suma zgromadzona na składkach; w przypadku 420 000 zł da 1 918,68 zł emerytury.

Kobieta w jeden dzień straci 61,59 zł na miesięcznej emeryturze wyliczonej 1 kwietnia a nie w marcu br.

Mężczyzna w ten sam sposób straci 71,32 zł.

Jeśli w tym czasie nie wpływały na ich konto i subkonto w ZUS dodatkowe pieniądze ze składek, to przekładając o rok przejście na emeryturę zamiast zyskać na jej wysokości, stracili.

Z ekonomicznego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem było przejście na emeryturę od razu.

Oczywiście ta kalkulacja może wyglądać inaczej, jeśli pracowali i dalej wpływały na ich konta i subkonta w ZUS pieniądze tytułem składki emerytalnej. Wtedy bowiem zwiększył się kapitał do podziału.

Jednak bardziej opłacalne byłoby być może jeszcze inne rozwiązanie: przejście na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego – lub przełożenie decyzji najwyżej do marca przed ogłoszeniem nowej tabeli (zakładając, że będzie mniej korzysta bo czas dalszego trwania życia się wydłuży) i kontynuowanie pracy. Emeryturę można wtedy odkładać jako oszczędność na czas po zaprzestaniu pracy. Ponadto gdy już będzie się z pracą rozstawało definitywnie można wystąpić z wnioskiem o przeliczenie emerytury – wzrośnie ona wtedy ewentualnie dzięki składkom płaconym już po przejściu na emeryturę.

ZUS wyliczy emeryturę lub hipotetyczną emeryturę: czym się różnią

Obowiązek ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (wyrażonego w miesiącach) wynika upoważnienia ustawowego zawartego w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.).

Ukończone lata życia Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 588,7 587,8 586,8 585,8 584,9 583,9 583,0 582,0 581,0 580,1 579,1 578,2 31 577,2 576,2 575,3 574,3 573,4 572,4 571,4 570,5 569,5 568,6 567,6 566,6 32 565,7 564,7 563,8 562,8 561,8 560,9 559,9 559,0 558,0 557,0 556,1 555,1 33 554,2 553,2 552,3 551,3 550,4 549,4 548,5 547,5 546,6 545,6 544,7 543,7 34 542,8 541,8 540,9 539,9 539,0 538,0 537,1 536,1 535,2 534,2 533,3 532,3 35 531,4 530,4 529,5 528,5 527,6 526,6 525,7 524,7 523,8 522,8 521,9 520,9 36 520,0 519,0 518,1 517,1 516,2 515,3 514,3 513,4 512,4 511,5 510,6 509,6 37 508,7 507,7 506,8 505,8 504,9 503,9 503,0 502,0 501,1 500,1 499,2 498,2 38 497,3 496,4 495,4 494,5 493,6 492,6 491,7 490,8 489,8 488,9 488,0 487,1 39 486,1 485,2 484,2 483,3 482,4 481,4 480,5 479,5 478,6 477,7 476,7 475,8 40 474,8 473,9 473,0 472,1 471,1 470,2 469,3 468,3 467,4 466,5 465,5 464,6 41 463,7 462,7 461,8 460,9 459,9 459,0 458,0 457,1 456,2 455,2 454,3 453,3 42 452,4 451,5 450,6 449,6 448,7 447,8 446,9 446,0 445,0 444,1 443,2 442,3 43 441,4 440,4 439,5 438,6 437,6 436,7 435,8 434,9 433,9 433,0 432,1 431,1 44 430,2 429,3 428,4 427,5 426,6 425,7 424,7 423,8 422,9 422,0 421,1 420,2 45 419,3 418,4 417,4 416,5 415,6 414,7 413,8 412,8 411,9 411,0 410,1 409,2 46 408,2 407,3 406,4 405,5 404,6 403,7 402,8 401,9 401,0 400,1 399,1 398,2 47 397,3 396,4 395,5 394,6 393,7 392,8 391,9 391,0 390,1 389,2 388,3 387,4 48 386,5 385,6 384,7 383,8 382,9 382,0 381,1 380,2 379,3 378,4 377,5 376,6 49 375,7 374,8 374,0 373,1 372,2 371,3 370,4 369,6 368,7 367,8 366,9 366,0 50 365,2 364,3 363,4 362,5 361,6 360,8 359,9 359,0 358,1 357,2 356,4 355,5 51 354,6 353,7 352,8 352,0 351,1 350,2 349,3 348,4 347,6 346,7 345,8 344,9 52 344,0 343,2 342,3 341,5 340,6 339,7 338,9 338,0 337,2 336,3 335,4 334,6 53 333,7 332,9 332,0 331,1 330,3 329,4 328,6 327,7 326,8 326,0 325,1 324,3 54 323,4 322,6 321,7 320,9 320,0 319,2 318,3 317,5 316,6 315,8 314,9 314,1 55 313,2 312,4 311,5 310,7 309,9 309,1 308,2 307,4 306,6 305,7 304,9 304,1 56 303,2 302,4 301,6 300,8 299,9 299,1 298,3 297,4 296,6 295,8 294,9 294,1 57 293,3 292,5 291,6 290,8 290,0 289,2 288,4 287,5 286,7 285,9 285,1 284,3 58 283,4 282,6 281,8 281,0 280,2 279,4 278,6 277,8 277,0 276,2 275,3 274,5 59 273,7 272,9 272,1 271,4 270,6 269,8 269,0 268,2 267,4 266,6 265,8 265,0 60 264,2 263,5 262,7 261,9 261,1 260,3 259,6 258,8 258,0 257,2 256,4 255,7 61 254,9 254,1 253,3 252,6 251,8 251,0 250,3 249,5 248,7 248,0 247,2 246,4 62 245,6 244,9 244,1 243,4 242,6 241,8 241,1 240,3 239,6 238,8 238,0 237,3 63 236,5 235,8 235,0 234,3 233,6 232,8 232,1 231,3 230,6 229,9 229,1 228,4 64 227,6 226,9 226,2 225,5 224,7 224,0 223,3 222,5 221,8 221,1 220,3 219,6 65 218,9 218,2 217,5 216,8 216,0 215,3 214,6 213,9 213,2 212,5 211,8 211,1 66 210,4 209,7 209,0 208,3 207,6 206,9 206,2 205,5 204,8 204,1 203,4 202,7 67 202,0 201,3 200,6 199,9 199,2 198,5 197,8 197,1 196,4 195,8 195,1 194,4 68 193,7 193,0 192,3 191,6 191,0 190,3 189,6 188,9 188,2 187,6 186,9 186,2 69 185,5 184,9 184,2 183,5 182,8 182,2 181,5 180,8 180,2 179,5 178,8 178,2 70 177,5 176,8 176,2 175,5 174,8 174,2 173,5 172,9 172,2 171,5 170,9 170,2 71 169,6 168,9 168,3 167,6 167,0 166,3 165,7 165,0 164,4 163,7 163,1 162,4 72 161,8 161,1 160,5 159,8 159,2 158,6 157,9 157,3 156,6 156,0 155,4 154,7 73 154,1 153,5 152,8 152,2 151,6 150,9 150,3 149,7 149,0 148,4 147,8 147,2 74 146,5 145,9 145,3 144,7 144,0 143,4 142,8 142,2 141,6 140,9 140,3 139,7 75 139,1 138,5 137,9 137,3 136,7 136,1 135,5 134,9 134,3 133,7 133,1 132,5 76 131,9 131,3 130,7 130,1 129,5 128,9 128,3 127,8 127,2 126,6 126,0 125,4 77 124,8 124,2 123,6 123,1 122,5 121,9 121,3 120,7 120,2 119,6 119,0 118,4 78 117,8 117,3 116,7 116,1 115,6 115,0 114,4 113,9 113,3 112,7 112,1 111,6 79 111,0 110,5 109,9 109,4 108,8 108,3 107,7 107,2 106,6 106,1 105,5 105,0 80 104,4 103,9 103,3 102,8 102,2 101,7 101,2 100,6 100,1 99,5 99,0 98,5 81 97,9 97,4 96,9 96,4 95,9 95,4 94,9 94,4 93,8 93,3 92,8 92,3 82 91,8 91,3 90,8 90,3 89,8 89,3 88,8 88,3 87,8 87,3 86,8 86,3 83 85,8 85,3 84,9 84,4 83,9 83,5 83,0 82,5 82,0 81,6 81,1 80,6 84 80,2 79,7 79,3 78,8 78,4 78,0 77,5 77,1 76,6 76,2 75,8 75,3 85 74,9 74,5 74,0 73,6 73,2 72,8 72,4 71,9 71,5 71,1 70,7 70,3 86 69,8 69,5 69,1 68,7 68,3 67,9 67,5 67,1 66,7 66,3 65,9 65,6 87 65,2 64,8 64,4 64,1 63,7 63,4 63,0 62,6 62,3 61,9 61,6 61,2 88 60,8 60,5 60,2 59,9 59,5 59,2 58,9 58,5 58,2 57,9 57,5 57,2 89 56,9 56,6 56,2 55,9 55,6 55,3 55,0 54,6 54,3 54,0 53,7 53,4 90 53,0 52,8 52,5 52,2 51,9 51,6 51,3 51,0 50,7 50,4 50,1 49,9

Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.

Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).

Pierwsza „normalna” emerytura wyliczana z tablic to ta, którą ZUS zacznie wypłacać zaraz po złożeniu wniosku o emeryturę.

Emerytura hipotetyczna to wyliczana bez pobierania świadczenia, dla celów porównawczych – ZUS może ją wyliczyć dla wszystkich kolejnych miesięcy, w których hipotetycznie mógłby być składany przez uprawnionego do emerytury wniosek o to świadczenie.