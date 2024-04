Rząd już zaplanował waloryzację emerytur od marca 2025 roku. Ile wyniesie – emeryci nie będą zadowoleni [wyliczenia]

W dniu 3 maja 2023 r. obchodzone jest Święto Narodowe Trzeciego Maja. Już 233 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie – po amerykańskiej – nowoczesna ustawa zasadnicza, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Czy 3 maja to święto kościelne czy państwowe? Czy 3 maja trzeba iść do pracy?