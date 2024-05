Czy 5.05.2024 to niedziela handlowa, zakupy w galerii handlowej, Lidlu , Biedronce i w każdym innym sklepie. Kiedy koniec zakazu handlu

Długi weekend – dla jednych pięcio- a dla innych nawet dziewięciodniowy – dobiega końca i pewne jest, że praktycznie każda rodzina musi odnowić zapasy w lodówce lub spiżarni. Czy więc dzisiejsza niedziela 5.05.2024 to niedziela handlowa czy niedziele z zakazem handlu, które sklepy są otwarte, a które zamknięte i na pewno nie można w nich zrobić zakupów.

Niedziela 5.05.2024r. to niedziela z zakazem handlu, próżno jej szukać na liście siedmiu niedziel, w które w 2024 roku handel jest dozwolony.

Niedziela handlowa 5.05.2024 czy niedziela z zakazem handlu

Wbrew zapowiedziom i oczekiwaniom nie nastąpiły jeszcze żadne zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedziele i nie poszerzyła się lista niedziel, w które nie obowiązuje zakaz sprzedaży przez pracowników handlu a więc które są popularnie określane mianem niedziel handlowych.

Takie zmiany są co prawda zapowiadane, ale nie ma zgody w koalicji rządzącej jak szeroki miałby być zakres takich zmian a ponadto przekonanie, że zawetuje je prezydent, sprawiają że kwestia liberalizacji handlu w niedziele ogranicza się wciąż do zapewnień, że zmiany będą, a zakres potencjalnych rozwiązań to naprawdę szerokie spektrum – od zniesienia zakazu handlu w niedziele w ogóle, po uczynienie handlową każdą niedzielę ostatnią we wszystkie miesiące – dzięki temu, uwzględniając dodatkowe niedziele handlowe przed świętami aktualna liczba niedziel handlowych uległaby dokładnie podwojeniu.

Na razie jednak trzeba przyjąć do wiadomości, że niedziela 5.05.2024 r. handlową nie jest. Taką była niedziela na początku tego pasma dziewięciu wolnych dla niektórych dni z rzędu, czyli niedziela 28 kwietnia 2024 r. Na kolejną niedzielę handlową czekać zaś trzeba aż do końca czerwca kiedy ustawodawca da szansę na handlowe przygotowanie się do wakacji.

Zakupy w niedzielę 5.05.2024: dla których sklepów to niedziela handlowa, a dla których niedziela z zakazem handlu

Ten tydzień był wyjątkowo niesprzyjający dla chcących zrobić zakupy. Dwa dni świąteczne w środku tygodnia ułatwiły zorganizowanie sobie długiego albo nawet bardzo długiego weekendu, jednak nie sprzyjały normalnym funkcjom życia codziennego, poza odpoczynkiem rzecz jasna.

W związku z tym z siedmiu dni sklepy były otwarte jedynie w cztery: poniedziałek i wtorek, czwartek oraz sobotę. To sprawia, że okazji na większe zakupy nie było, a w związku z tym dzisiejsza niedziela jak rzadko która skłania do szukania otwartych sklepów.

Niestety obowiązuje zakaz handlu w niedziele, a to oznacza, że nie mogą być otwarte sklepy zatrudniające pracowników. Dlatego odpadają zakupy nie tylko w supermarketach takich jak Auchan czy Carrefour, ale i w sieciach dyskontowych: Biedronka, Lidl, Żabka, Stokrotka, Kaufland, Aldi, Dino i innych.

Owszem znajdziemy bez trudu otwarte sklepy mniejszego formatu z sieci – Carrefour Express czy Żabka, ale one działają na zasadzie franczyzy czyli korzystają tylko ze znaku towarowego sieci i jej logistyki, formalnie zaś właścicielem jest kupiec i jeśli chce on w niedzielę sprzedawać osobiście lub dodatkowo ze wsparciem najbliższej rodziny – byle bez zatrudniania pracowników – to przepisy ustawy o zakazie handlu w niedzielę mu to umożliwiają. Takie sklepy, niektóre nawet większe niż małe są dziś czynne i z pewnością można w nich kupić wszystkie potrzebne artykuły spożywcze. Trzeba jednak pamiętać, że ceny w takich sklepach są wyższe niż w dyskontach a więc i duże zakupy pochłoną znacznie większe kwoty.

Ponadto jak zwykle w niedzielę z zakazem handlu czynne są sklepy na stacjach benzynowych – to oczywiście opcja dla zmotoryzowanych wracających z weekendu, pieczywo można kupić w wielu cukierniach. Otwarte są oczywiście restauracje, pizzerie, bary z kebabem itp.

Niedziele handlowe i niedziele z zakazem handlu w 2024 roku: wykaz

Sięgając po przepisy prawne i oceniając obecny stan prawny musimy stwierdzić, że 2024 to kolejny rok z rzędu, w którym bez zakazu handlu jest w kalendarzu zaledwie siedem niedziel:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Nie znajdziemy więc na tej liście dzisiejszej niedzieli 5.05.2024 r., natomiast możemy stwierdzić, że wykorzystaliśmy już prawie połowę, bo trzy z siedmiu opcji: styczniową, marcową i kwietniową, a w pierwszej połowie 2024 roku pozostała nam już tylko jedna niedziela handlowa, ale aż ostatniego dnia półrocza – 30 czerwca.

Według obecnie obowiązującego prawa niedziel handlowych w 2024 roku zostało nam jeszcze trzy, z czego aż dwie dopiero w ostatnim miesiącu roku, bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia.