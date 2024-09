12 000 zł: nowe świadczenie z ZUS na każde pierwsze dziecko w rodzinie. Od kiedy wypłaci je ZUS, jakie formalności

Od 1 października w sumie 12 000 zł z ZUS przysługiwać będzie na małe dziecko także to, które jest pierwszym w rodzinie. Jedna z trzech form programu Aktywny Rodzic, nazwana jako Aktywnie w Domu zastąpi dostępny obecnie rodzicom Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który jednak nie przysługuje na pierwsze dziecko.

Od 01.10.2024 Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – RKO zostanie zastąpiony nowym świadczeniem o nazwie Aktywnie w domu stanowiącym część programu Aktywny Rodzic. Przysługiwać ono będzie na każde dziecko bez żadnych dodatkowych warunków i zastąpi RKO.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: komu teraz przysługuje taki zasiłek na dziecko

Świadczenie to, zwane popularnie12000+, przysługuje obecnie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko w rodzinie. Nie ma znaczenia jego wiek.

Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Aktywnie w Domu z ZUS : kto dostanie, ile nowego zasiłku na dziecko

Świadczenie Aktywnie w Domu, w przeciwieństwie do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, będzie przysługiwało już od pierwszego lub jedynego dziecka w rodzinie w wieku od 12 do ukończenia 35 miesiąca życia dziecka.

Świadczenie to będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia, czyli przez okres 24 miesięcy.

Aktywnie w Domu wypłacane będzie w wysokości 500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy, co oznacza, że łączna wysokość wypłaconych świadczeń co do zasady, wyniesie 12 000 zł na dziecko, czyli tyle samo co dotychczasowy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Świadczenie Aktywnie w Domu będzie przysługiwało bez względu na osiągany dochód.

Aktywność zawodowa rodziców albo opiekuna faktycznego nie będzie warunkiem uzyskania prawa do tego świadczenia.

Rozwiązanie to zacznie obowiązywać od 1 października 2024 r. – czyli od wejścia w życie ustawy Aktywny Rodzic.

Wniosek o świadczenie Aktywnie w Domu możesz złożyć tylko elektronicznie od 1 października 2024 r.

ZUS nie rozpatrzy wniosków złożonych w formie papierowej.