Zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia? Potrzebne są natychmiastowe działania

Rada Przedsiębiorców domaga się realizacji obietnicy wyborczej – ZUS powinien przejąć wypłatę zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia absencji pracownika. W liście do premiera Donalda Tuska i liderów koalicji przedsiębiorcy wzywają do uchwalenia przepisów jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Czy rząd dotrzyma słowa?

Przedsiębiorcy nie zamierzają dłużej czekać – domagają się, aby rząd zrealizował obietnicę wyborczą i wprowadził przepisy, które zobowiążą Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wypłaty zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia absencji pracownika. Organizacja Pracodawców Rada Przedsiębiorców wystosowała oficjalny apel do premiera Donalda Tuska oraz liderów koalicji rządzącej, podkreślając, że to zobowiązanie zostało zapisane w umowie koalicyjnej. Przedsiębiorcy chcą, aby nowe przepisy weszły w życie jak najszybciej – najlepiej jeszcze przed wyborami prezydenckimi.

Przedsiębiorcy nie odpuszczają – apel do premiera i rządu ws. zasiłku chorobowego

Z apelem o jak najszybsze uchwalenie przepisów, zgodnie z którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejąłby wypłatę zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia absencji pracownika, wystąpiła do premiera Donalda Tuska oraz szefów partii tworzących koalicję rządową Organizacja Pracodawców Rada Przedsiębiorców. W specjalnym liście do polityków prezes Rady Przedsiębiorców – Adam Abramowicz podkreślił, że obietnica ta została wpisana do umowy koalicyjnej, więc tym bardziej nic nie powinno stać na przeszkodzie, by prawo to jak najszybciej, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, wprowadzić w życie.

- Miarą wiarygodności rządu jest dotrzymywanie zobowiązań przedwyborczych. Partie tworzące obecnie koalicje rządową, w trakcie kampanii w 2023 r. przedstawiły szereg deklaracji, które zostały pozytywnie przyjęte przez przedsiębiorców. Jedną z nich była zapowiedź, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmie wypłatę zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia absencji pracownika. Mimo że zapowiedź ta stała się częścią umowy koalicyjnej, przedsiębiorcy ponad rok nie mogli się doczekać ze strony rządu na informację, na jakim etapie prac znajduje się projekt – przypomina w liście Adam Abramowicz, były rzecznik MŚP, obecnie prezes Organizacji Pracodawców Rada Przedsiębiorców.

Projekt gotowy, ale kiedy przepisy wejdą w życie?

W ubiegłym tygodniu, podczas posiedzenia sejmowej Podkomisji stałej do spraw rynku pracy, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznali, że projekt jest gotowy i w marcu trafi pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Według Abramowicz, środowisko przedsiębiorców z satysfakcją przyjęło tę informację. – Niestety, nikt z przedstawicieli rządu ani posłów koalicji rządowej nie był w stanie odpowiedzieć, kiedy nowe przepisy miałyby wejść w życie. Dlatego nauczeni negatywnymi doświadczeniami długiego procedowania ustaw ważnych dla rozwoju gospodarki, czego ostatnim przykładem jest chociażby ustawa deregulacyjna, domagamy się, by zarówno premier Donald Tusk, jak i osoby, które wraz z nim podpisały się pod umową koalicyjną, czyli marszałek Szymon Hołownia, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty oraz europoseł Robert Biedroń objęli osobistym nadzorem prace nad projektem tak, by odpowiednie przepisy zostały uchwalone jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Wtedy będzie można uznać, że w tym aspekcie partie tworzące koalicję rządową serio potraktowały tę konkretną obietnicę złożoną w trakcie kampanii wyborczej – zaznacza prezes Organizacji Pracodawców Rada Przedsiębiorców.

Zmiana wypłaty zasiłku chorobowego ważna dla firm – jaki efekt?

W liście Adam Abramowicz dodaje, że wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby realnym dużym wsparciem dla polskich firm, zwłaszcza tych z sektora MŚP, które w ostatnich latach bardzo mocno odczuły kryzysy na skutek pandemii, wojny na Ukrainie, wysokiego poziomu cen energii oraz braku rąk do pracy. Dlatego ze strony środowisk gospodarczych ustawodawcy mogą liczyć na aktywny udział w pracach legislacyjnych i na wykorzystanie kompetencji eksperckich.

– Zmiana regulacji dotyczących wypłaty zasiłku chorobowego będzie silnym impulsem do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski. Ponieważ za realizację umowy koalicyjnej odpowiadają wszyscy jej sygnatariusze, oczekujemy stanowczych i pilnych działań w tej sprawie od wszystkich szefów partii tworzących obecny rząd – kończy Adam Abramowicz.

Rada Przedsiębiorców (www.radaprzedsiebiorcow.org)