Nowa ulga podatkowa już na horyzoncie: Dla kogo? Dla wszystkich, którzy wydają na bezpieczeństwo

Ulga podatkowa dla bezpieczeństwa to nowy projekt Krajowej Izby Doradców Podatkowych, który może zmienić zasady gry – wydatki na sprzęt ochronny i szkolenia z pierwszej pomocy będą obniżać podatek. Pomysł zyskuje poparcie, a KIDP przekazuje propozycje do Ministerstwa Finansów. Czy to przełom w podejściu do bezpieczeństwa?

Krajowa Izba Doradców Podatkowych pracuje nad nową ulgą podatkową, która może zmienić podejście do inwestycji w bezpieczeństwo. Firmy i osoby fizyczne miałyby możliwość odliczania wydatków na sprzęt ochronny i szkolenia, np. z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa. Projekt obejmuje zmiany w CIT, PIT oraz ryczałcie, co pozwoliłoby szerokiemu gronu podatników skorzystać z nowych przepisów. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem i trafi do Ministerstwa Finansów. Czy ulga dla bezpieczeństwa zostanie wdrożona? Eksperci podkreślają jej potencjał w zwiększaniu świadomości i ochrony obywateli. Wkrótce okaże się, czy rząd poprze tę inicjatywę.

REKLAMA

Podatkowa rewolucja w służbie bezpieczeństwa. Doradcy podatkowi mają projekt!

Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje na swojej stronie internetowej, że intensywnie pracuje nad projektem ulgi dla bezpieczeństwa, której celem jest wspieranie inwestycji w środki zwiększające bezpieczeństwo indywidualne i krajowe. Projekty zakładają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania przez firmy i osoby fizyczne poprzez uwzględnienie wydatków na sprzęt ochronny oraz szkolenia, np. z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa.

W ramach prac nad projektem doradcy podatkowi przygotowali wstępne propozycje zmian w przepisach, które swoim zakresem obejmują:

uregulowania dotyczące ulgi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),

rozwiązania dla osób fizycznych uzyskujących dochody z pracy i umów cywilnoprawnych, czyli w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

możliwość skorzystania z ulgi przez przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo,

uwzględnienie ulgi w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga dla bezpieczeństwa trafi do Ministerstwa Finansów. Czy uzyska akceptację rządu?

REKLAMA

Idea ulgi spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno obywateli i przedsiębiorców, jak i wybranych resortów, które w swoich odpowiedziach do KIDP podkreśliły kluczowe znaczenie takich rozwiązań, które prowadzą do zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa obywateli oraz kraju. Jednocześnie wskazały Ministerstwo Finansów jako właściwy organ do prowadzenia dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie.

W związku z tym Krajowa Izba Doradców Podatkowych - jak zaznaczono w informacji - w najbliższych dniach przekaże swoje wstępne propozycje legislacyjne do Ministerstwa Finansów, licząc na kontynuację prac nad ich wdrożeniem. Projekty można pobrać poniżej. Wszelkie uwagi lub sugestie dotyczące projektów bądź ulgi można kierować do KIDP za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kidp.pl/kontakt

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tabela: Założenia projektu ulgi dla bezpieczeństwa

Zakres zmian w przepisach Opis CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) Firmy będą mogły odliczyć wydatki na sprzęt ochronny i szkolenia z ratownictwa, obniżając podstawę opodatkowania. PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) Osoby uzyskujące dochody z pracy i umów cywilnoprawnych będą mogły skorzystać z ulgi na podobnych zasadach. Przedsiębiorcy Możliwość odliczenia wydatków na bezpieczeństwo zarówno przy rozliczeniu według skali podatkowej, jak i podatku liniowego. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Uwzględnienie ulgi także dla osób rozliczających się ryczałtowo.

Projekty do pobrania ze strony KIDP:

Ulga dla bezpieczenstwa - projekt uregulowań dla obywateli. Co przewiduje?

Jeżeli chodzi o propozycję ulgi dla bezpieczeństwa dla obywateli, to w uzasadnieniu do projekt uregulowań autorstwa KIDP czytamy:

1. Cel i przedmiot regulacji

Projekt ma na celu wprowadzenie do ustawy PIT nowego art. 26hf, który pozwoli podatnikom (zwłaszcza uzyskującym przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) na skorzystanie z ulgi podatkowej za poniesione wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konstrukcja ulgi

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (dochodu) wydatków kwalifikowanych do określonego limitu (np. 1 000 zł), z możliwością 100% odliczenia dla kluczowych wydatków.

Niewykorzystaną część ulgi można przenosić przez 6 kolejnych lat.

Wydatki nie mogą być równocześnie finansowane z innych źródeł ani odliczane w ramach innych ulg.

3. Dokumentowanie i kontrola

Wymóg posiadania faktur.

Okres przechowywania dokumentów – 5 lat.

W przypadku zwrotu wcześniej odliczonych wydatków podatnik koryguje podstawę opodatkowania.

4. Zakres rozporządzenia wykonawczego

Szczegółowe zdefiniowanie wydatków „kluczowych” i „standardowych” w zakresie bezpieczeństwa (we współpracy z MON, MSWiA, MZ, MC, MI).

Ustalenie procedur kontrolnych i sposobu dokumentowania, aby minimalizować ryzyko nadużyć.

5. Skutki wejścia w życie

Ustawa przewiduje wejście w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Pozwala to na wydanie rozporządzenia wykonawczego do końca 2025 r. i przygotowanie informacji dla podatników, tak by ulga mogła być stosowana przy rozliczeniach za 2026 r. (składanych w 2027 r.).

Ważne Ulga dla bezpieczeństwa w przypadku obywateli ma polegać na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (dochodu) wydatków kwalifikowanych do określonego limitu (np. 1 000 zł), z możliwością 100% odliczenia dla kluczowych wydatków.

ulga dla bezpieczeństwa podatki Media

Ulga dla bezpieczeństwa – krok w dobrym kierunku, w stronę większego bezpieczeństwa

REKLAMA

Projekt Krajowej Izby Doradców Podatkowych to ciekawa inicjatywa, która może zachęcić firmy i osoby fizyczne do inwestowania w środki ochrony i szkolenia z ratownictwa. W dobie rosnących zagrożeń, zarówno globalnych, jak i lokalnych, rozwiązanie to mogłoby realnie podnieść poziom bezpieczeństwa. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie świadomości obywateli na temat profilaktyki i pierwszej pomocy, co może uratować życie w sytuacjach kryzysowych.

Pozostaje jednak pytanie, czy ulga ta znajdzie poparcie w Ministerstwie Finansów. Wprowadzenie nowej preferencji podatkowej zawsze wiąże się z kosztami dla budżetu państwa. Czy rząd uzna inwestycje w bezpieczeństwo za wystarczająco istotne, by zrezygnować z części wpływów podatkowych?

Poradnik „PIT-y i ulgi podatkowe 2024”

Kilka słów o Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym. Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.

Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;

Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;

Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji

Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych i oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego.