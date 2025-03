Wydłużony zasiłek macierzyński od 19 marca: Kto może skorzystać, na jakich zasadach?

Jest lekkie wyhamowanie wzrostu cen w lutym – średnio o 5,8% rdr, w porównaniu do 5,9% w styczniu. Choć to nieznaczna zmiana, konsumenci nadal odczuwają wzrost kosztów życia. Najbardziej podrożały artykuły tłuszczowe, owoce oraz napoje bezalkoholowe. Z kolei chemia gospodarcza i produkty sypkie były jedynymi kategoriami, które potaniały. Czy to początek stabilizacji cen, czy jedynie chwilowe złagodzenie trendu inflacyjnego?