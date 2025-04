Pieniądze po zmarłym z ZUS? Wiele wniosków okazuje się bezzasadnych. Nie każda osoba występująca z wnioskiem o wypłatę środków jest uprawniona do wypłaty. Czym są subkonta w ZUS? Co się na nich znajduje?

W przestrzeni medialnej często pojawiają się informacje dotyczące możliwości wypłaty pieniędzy po zmarłym z jego subkonta w ZUS. Czy aby na pewno każdy, komu zmarł ktoś bliski może liczyć na zastrzyk dodatkowych środków? Redakcja Infor.pl zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o komentarz w sprawie subkont w ZUS.

REKLAMA

Subkonto w ZUS

Od 2011 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi subkonta dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 roku – niezależnie od tego, czy są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), czy nie. Subkonta zakładane są również dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, ale przed 1 stycznia 1969 roku, pod warunkiem, że należą one do OFE. Na subkonta trafia określony procent podstawy wymiaru składki emerytalnej, którego wysokość uzależniona jest od przynależności do OFE. Środki gromadzone na subkontach służą zabezpieczeniu emerytalnemu i podlegają zarówno podziałowi, jak i dziedziczeniu.

Na subkonto trafia:

7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli osoba ubezpieczona nie przystąpiła do OFE lub jest członkiem OFE , ale zdecydowała, że składka jest przekazywana wyłącznie na jej subkonto w ZUS ,

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli osoba ubezpieczona nie przystąpiła do lub jest członkiem , ale zdecydowała, że składka jest przekazywana wyłącznie na jej subkonto w , 4,38 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli osoba ubezpieczona jest członkiem OFE i zdecydowała, że składka w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana do OFE.

Trzy oddziały ZUS zajmują się wypłatą środków z subkonta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanym stanowisku poinformował, że wyznaczył trzy oddziały ZUS do obsługi spraw związanych z podziałem i wypłatą środków z subkonta. Są to oddziały: w Szczecinie, w Toruniu i w Białymstoku. Należy podkreślić, że znaczną część spraw związanych z wypłatą obsługują Oddziały w Toruniu i Białymstoku które realizują podział i wypłaty środków z subkonta ubezpieczonych, którzy są członkami OFE i odbywa się to bez konieczności składania wniosku do ZUS. ZUS w Szczecinie realizuje podział i wypłatę na podstawie wniosku uposażonego, w sytuacji gdy ubezpieczony nie ma członkostwa w OFE – przekazano.

Wypłata środków z subkonta po zmarłym. ZUS: wiele wniosków okazuje się bezzasadnych

ZUS przekazał, że wobec skokowego wzrostu zainteresowania tematem wypłat środków z subkonta do Oddziału w Szczecinie wpłynęło bardzo dużo wniosków zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wiele z nich okazało się bezzasadnych – ponieważ część klientów źle zinterpretowała doniesienia medialne o "tysiącach złotych" czekających na subkontach na wypłatę - wskazano. Zakład przypomniał, że muszą rozpatrzeć każdy wniosek i na niego formalnie odpowiedzieć. Złożony w Zakładzie wniosek musi zawierać określony katalog załączników by Zakład (jeśli osoba ma tylko subkonto) mógł dokonać wypłaty środków osobie uprawnionej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Trzeba podkreślić, że nie każda osoba która występuje z wnioskiem o wypłatę środków – jest do tej wypłaty uprawniona - przekazano w stanowisku ZUS.

REKLAMA

By potwierdzić status takiej osoby co do posiadania uprawnień do wypłaty, Zakład musi dysponować odpowiednimi i kompletnymi dokumentami, które powinny być do wniosku dołączone. A - jak wskazano w stanowisku ZUS - takich często brak lub są niepełne, bądź niejednoznaczne.

Ponadto klienci często nie uznają wyjaśnienia, że nie czekają na nich żadne pieniądze, co zwiększa ilość pracy w oddziale - dodano. ZUS przekazał, że na czas realizacji wniosku ma także wpływ korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a Zakładem której celem jest uzyskanie dowodów jednoznacznie potwierdzających uprawnienia do wypłaty.

Liczba bezzasadnych wniosków spadła z 28 proc. do 18 proc.

ZUS przekazał, że mimo że wiele tysięcy wniosków jest rozpatrywanych przez Zakład w terminie, pojawiły się opóźnienia, które skłoniły Zakład do podjęcia pilnych kroków naprawczych. Część z nich została zrealizowana a część jest w toku. Liczba bezzasadnych wniosków spływających do oddziału w Szczecinie spadła z 28 proc. do 18 proc. Jednak, w ocenie ZUS, jest ona dalej zbyt wysoka.

Wierzymy, że podjęte działania pozwolą nam zlikwidować zaległości do września tego roku i jednocześnie przepraszamy tych klientów, którzy muszą czekać na wypłaty dłużej niż 3 miesiące – przekazał ZUS.