Wyższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych. Wyrównanie od 1 marca 2025 r. Kiedy podwyżki? Co zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD172). Projekt jest po uzgodnieniach, opiniowaniu i konsultacjach publicznych. Projekt uwzględnia m.in. uwagi samorządowców w zakresie wyodrębnienia nowej podgrupy w ramach stanowiska marszałka województwa – marszałka województwa w województwie powyżej 3 mln mieszkańców.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 marca 2025 r. przygotowało kolejny projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, który przewiduje zmiany w zasadach wynagradzania pracowników samorządowych. Głównym celem dokumentu jest aktualizacja minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

REKLAMA

Wyższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych

REKLAMA

W ocenie resortu, podwyższenie kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego uatrakcyjni możliwość zatrudnienia w jednostkach samorządowych, gdyż obecne stawki nie są konkurencyjne. Projekt rozporządzenia zakłada wzrost łącznie maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru w relacji do obowiązujących kwot co do zasady o ok. 5 proc. Zgodnie z projektem, pensje zasadnicze w I kategorii zaszeregowania mają wzrosnąć o 666 zł. W zależności od kategorii, planowane podwyżki wyniosą od 5 do 16,65 proc.

W projekcie uwzględniono także podwyższenie kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ich zastępców oraz skarbników oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla tej grupy zostały ustalone proporcjonalnie do limitów obowiązujących dla osób pełniących funkcje na podstawie wyboru. W ich przypadku górna granica pensji ma wzrosnąć o około 5 proc.

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego . Stanowiska marszałków województw, starostów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) [KWOTY]

Projekt zakłada następujący maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania:

Stanowiska marszałków województw, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Stanowiska marszałków województw, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) Stanowiska marszałków województw, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) RCL

Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy

Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy RCL

Pozostałe stanowiska zatrudnionych na podstawie powołania

Pozostałe stanowiska zatrudnionych na podstawie powołania Pozostałe stanowiska zatrudnionych na podstawie powołania RCL

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę [TABELA]

Projekt zakłada następującą propozycję minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kategoria zaszeregowania Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego - obowiązujący

od dnia 1 lipca 2024 r. Propozycja stawek i % wzrostu I 4000 4666 16,65% II 4050 4680 15,56% III 4100 4700 14,63% IV 4150 4720 13,73% V 4200 4740 12,86% VI 4250 4760 12,00% VII 4300 4780 11,16% VIII 4350 4800 10,34% IX 4400 4820 9,55% X 4500 4840 7,56% XI 4600 4870 5,87% XII 4700 4940 5,11% XIII 4800 5040 5,00% XIV 4900 5150 5,10% XV 5000 5250 5,00% XVI 5200 5460 5,00% XVII 5400 5670 5,00% XVIII 5600 5880 5,00% XIX 5900 6200 5,08% XX 6200 6510 5,00%

Nowe stanowisko uwzględnione w projekcie rozporządzenia

W projekcie uwzględniono także korektę katalogu stanowisk w II. Tabeli w części D. „Stanowiska w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych” w części XXIV. „Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie” grupa stanowisk „Stanowiska pomocnicze i obsługi” otrzymała brzmienie:

Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Wychowawca małego dziecka XIV według odrębnych przepisów 2 Starszy dzienny opiekun, starsza położna, starszy opiekun, starszy terapeuta zajęciowy, starszy fizjoterapeuta XII 3 Dzienny opiekun, położna, opiekun XI 4 Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, młodszy opiekun X

Dodanie nowego stanowiska - w ocenie projektodawców - jest jednym z elementów promowania oraz zwiększania atrakcyjności zawodu osób sprawujących opiekę nad najmłodszymi dziećmi.

Wyrównanie od 1 marca 2025 r. Kiedy podwyżki?

Projekt zakłada, że nowe kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego (załącznik nr 1 i załącznik nr 2), a także kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego (załącznik nr 3) mają mieć zastosowanie od 1 marca 2025 roku. Jak wynika z informacji umieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego, projekt jest już po uzgodnieniach, opiniowaniu i konsultacjach publicznych.