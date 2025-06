Wyższy zasiłek pogrzebowy od 2026 roku: To już pewne! Ile będzie wynosił?

Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 tys. do 7 tys. zł – ustawę podpisał Prezydent RP. Świadczenie będzie także waloryzowane w przypadku wysokiej inflacji. Nowe przepisy przewidują również możliwość dodatkowego wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

To już pewne - od 1 stycznia 2026 roku kwota zasiłku pogrzebowego wzrośnie do 7 tys. zł. Ustawa, której projekt powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, została podpisana przez Prezydenta RP.

Jest podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego od 2026 roku

Utrata osoby bliskiej to trudne doświadczenie, które wiąże się dodatkowo ze sporymi wydatkami. Okres żałoby to nie jest czas, w którym ktokolwiek powinien martwić się o finanse. Dlatego w ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konieczne było urealnienie kwoty wsparcia w ramach zasiłku pogrzebowego. Od 2011 roku wynosił on 4 tys. zł.

To się udało, 2 czerwca 2025 roku ustawa, której projekt powstał w MRPiPS, została podpisana przez Prezydenta RP. Zakłada ona podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł od 1 stycznia 2026 roku.

Kwota zasiłku będzie waloryzowana

Ważna informacja jest taka, że kwota zasiłku pogrzebowego będzie waloryzowana 1 marca w sytuacji, gdy inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.

Dlaczego nie waloryzacja coroczna? By nie generować automatycznego wzrostu cen usług pogrzebowych – tłumaczył podczas dyskusji nad ustawą w Senacie wiceminister pracy Sebastian Gajewski.

Zasiłek celowy w przypadku nieprzewidzianych kosztów

Ustawa przewiduje również możliwość przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek będzie przyznawany niezależnie od dochodu i będzie mógł być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,

jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty (m.in. transport zwłok z zagranicy).

Obecnie zasiłek celowy z pomocy społecznej może być przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a także w związku z poniesieniem strat w wyniku zdarzenia losowego albo klęski żywiołowej lub ekologicznej.