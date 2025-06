Sąsiad może żądać pieniędzy za ogrodzenie, a nawet je rozebrać. Przepisy mówią jasno!

Choć ogrodzenie wydaje się prostą sprawą, jego budowa na granicy działek może prowadzić do poważnych konfliktów. Sąsiad ma prawo domagać się zwrotu kosztów, a nawet rozbiórki płotu. Sprawdź, co mówi prawo i jak uniknąć sporów przy wyznaczaniu granic swojej posesji.

Wydaje się, że budowa ogrodzenia to jedno z najbardziej oczywistych działań właściciela działki. W końcu każdy ma prawo do prywatności, bezpieczeństwa i wyznaczenia granic swojej posesji. Jednak rzeczywistość prawna potrafi zaskoczyć – szczególnie gdy płot powstaje na granicy z inną nieruchomością. Co zrobić, gdy sąsiad domaga się swoich praw? Czy może żądać jego rozbiórki? I jak rozstrzyga takie konflikty polskie prawo?

Ogrodzenie jako przedmiot współwłasności – co mówi Kodeks cywilny?

Najważniejszym przepisem, który należy wziąć pod uwagę przy sporze o ogrodzenie, jest art. 154 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim: „Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.”

Co to oznacza w praktyce? Jeśli ogrodzenie stoi dokładnie na granicy dwóch działek, to według prawa jest wspólne, niezależnie od tego, kto je zbudował. Oboje sąsiedzi mają prawo z niego korzystać, ale też wspólny obowiązek jego utrzymania. Gdy jedna ze stron zdecyduje się na budowę ogrodzenia na granicy, a druga nie wyraziła na to zgody, sytuacja się komplikuje – i może skończyć się w sądzie.

Brak zgody sąsiada – ryzyko rozbiórki

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że budowa ogrodzenia na granicy działek bez zgody sąsiada może skutkować koniecznością jego rozbiórki. W takich sytuacjach zastosowanie ma art. 151 Kodeksu cywilnego, który brzmi: „Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.”

Sąd w takich przypadkach może orzec, że inwestor, który naruszył cudzą własność, ma obowiązek przywrócić stan pierwotny, czyli np. usunąć ogrodzenie. Jeżeli ogrodzenie choćby minimalnie „wchodzi” na cudzy teren – również może zostać zakwestionowane.

Ogrodzenie zbudowane za zgodą – współodpowiedzialność finansowa

Zgoda sąsiada – najlepiej wyrażona na piśmie – zmienia wszystko. Jeśli ogrodzenie zostało postawione na granicy działek za wspólną zgodą, staje się elementem służącym obu właścicielom. W takiej sytuacji sąsiedzi mają nie tylko prawo do wspólnego korzystania z ogrodzenia, ale również obowiązek partycypowania w kosztach jego utrzymania, naprawy czy modernizacji.

Zgodnie z praktyką sądową i literalną wykładnią art. 154 §1 Kodeksu cywilnego, takie ogrodzenie uznaje się za przedmiot współwłasności, a to oznacza, że:

każda ze stron może korzystać z niego w równym stopniu,

żadna nie może samodzielnie go rozebrać lub zmodyfikować bez zgody drugiej,

wszelkie koszty – od konserwacji po remont – ponoszone są w częściach równych, chyba że sąsiedzi ustalą inaczej.

Co istotne, zgoda sąsiada nie musi być sformalizowana notarialnie, ale dla uniknięcia przyszłych nieporozumień warto mieć ją na piśmie, najlepiej z zaznaczeniem kto ponosi koszty budowy, kto zajmuje się utrzymaniem, czy ogrodzenie będzie wspólną własnością. W razie sporu taka zgoda może stanowić ważny dowód przed sądem.

Kiedy sąsiad nie może domagać się pieniędzy ani rozbiórki?

Wielu właścicieli działek błędnie zakłada, że sąsiad zawsze ma obowiązek partycypowania w kosztach budowy ogrodzenia. Tymczasem zgodnie z aktualnym orzecznictwem i przepisami – jeśli ogrodzenie nie znajduje się na granicy działek, a zostało wzniesione na terenie jednej nieruchomości, sąsiad nie ma żadnych praw względem niego.

W praktyce oznacza to, że:

jeśli płot znajduje się w całości na twoim gruncie , nie musisz pytać sąsiada o zgodę,

, nie musisz pytać sąsiada o zgodę, sąsiad nie ma prawa żądać jego rozbiórki , nawet jeśli mu się nie podoba,

, nawet jeśli mu się nie podoba, nie może też żądać zwrotu kosztów, ponieważ formalnie nie uczestniczy w inwestycji.

Jednak i tu są wyjątki. Jeśli ogrodzenie narusza przepisy (np. jest zbyt wysokie, ogranicza widoczność przy drodze), sąsiad może zgłosić sprawę do nadzoru budowlanego, który w skrajnych przypadkach może nakazać jego usunięcie.

Przepisy budowlane a ogrodzenie – o czym musisz pamiętać?

Poza Kodeksem cywilnym, kwestie ogrodzeń reguluje również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim:

ogrodzenie od strony drogi publicznej nie może mieć ostrych zakończeń poniżej 1,8 m,

ogrodzenie wyższe niż 2,2 m wymaga zgłoszenia do urzędu,

bramy wjazdowe i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że jeśli na terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), może on wprowadzać konkretne wymagania co do wyglądu, wysokości i lokalizacji ogrodzenia. Przed budową warto więc sprawdzić zapisy MPZP w swoim urzędzie gminy.

Kiedy najlepiej rozwiązać spór o ogrodzenie polubownie?

Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, w sporach o ogrodzenie kluczowe znaczenie ma komunikacja między sąsiadami. Zanim dojdzie do pozwu sądowego lub interwencji nadzoru budowlanego, warto:

porozmawiać spokojnie i rzeczowo,

zaproponować rozwiązanie kompromisowe (np. współfinansowanie lub przesunięcie ogrodzenia),

(np. współfinansowanie lub przesunięcie ogrodzenia), zapisać ustalenia na piśmie (umowa cywilnoprawna),

rozważyć mediację, szczególnie jeśli sprawa dotyczy większych inwestycji.

Warto pamiętać, że długotrwały konflikt sąsiedzki to nie tylko stres, ale również potencjalne straty finansowe i utrudnienia w użytkowaniu nieruchomości.

Co może orzec sąd w sporze o ogrodzenie?

Sąd cywilny, rozpatrując sprawę o ogrodzenie, bierze pod uwagę:

lokalizację ogrodzenia względem granicy działek (na podstawie map i pomiarów geodezyjnych),

istnienie lub brak zgody sąsiada,

okoliczności budowy,

dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

Możliwe rozstrzygnięcia to m.in.:

nakaz rozbiórki ogrodzenia postawionego bez zgody i z wkroczeniem na cudzy grunt,

ogrodzenia postawionego bez zgody i z wkroczeniem na cudzy grunt, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ,

, zwrot części kosztów budowy , jeśli sąd uzna ogrodzenie za wspólne,

, jeśli sąd uzna ogrodzenie za wspólne, oddalenie żądania, jeśli ogrodzenie znajduje się wyłącznie na działce powoda.

Sąd może również skierować strony do mediacji lub ustanowić służebność przejazdu lub korzystania z ogrodzenia, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności.

Ogrodzenie to nie tylko płot, ale i prawo!

Choć dla wielu osób ogrodzenie to po prostu fizyczna granica działki, w świetle prawa to często element o istotnym znaczeniu cywilnoprawnym. Błędy popełnione na etapie planowania lub budowy mogą skutkować kosztownymi konsekwencjami.

Pamiętaj więc, że prawo dopuszcza możliwość żądania rozbiórki lub zwrotu kosztów, ale tylko wtedy, gdy zostały naruszone konkretne przepisy lub cudze prawa. Najlepszym sposobem na uniknięcie ewentualnych problemów jest świadome i zgodne z prawem działanie, poprzedzone rozmową i uzgodnieniami z sąsiadem.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2024 poz. 1061).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).