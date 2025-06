Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – nowe zasady od 2026 r. [PROJEKT z 3 czerwca 2025]

No nie da się ukryć, że osoby z niepełnosprawnościami czują rozgoryczenie po tym jak ogłoszono, że będzie istniał wykaz chorób, który uprawnia do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, a po wydaniu rozporządzenia okazało się, że wcale tak nie będzie! Wprawdzie wydłużono okres obowiązywania orzeczeń, ale niezgodnie z zapowiedziami Łukasza Krasonia. Można powiedzieć, że na pocieszenie, chociaż to marne pocieszenie, na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych czytamy o nowej funkcjonalności w mLegitymacja ON (Osób z Niepełnosprawnościami). Co to da?