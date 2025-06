Chcą orzeczeń na stałe a nie tylko nowej funkcjonalności w mLegitymacja ON (Osób z Niepełnosprawnościami)

No nie da się ukryć, że osoby z niepełnosprawnościami czują rozgoryczenie po tym jak ogłoszono, że będzie istniał wykaz chorób, który uprawnia do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, a po wydaniu rozporządzenia okazało się, że wcale tak nie będzie! Wprawdzie wydłużono okres obowiązywania orzeczeń, ale niezgodnie z zapowiedziami Łukasza Krasonia. Można powiedzieć, że na pocieszenie, chociaż to marne pocieszenie, na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych czytamy o nowej funkcjonalności w mLegitymacja ON (Osób z Niepełnosprawnościami). Co to da?

Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W dniu 11 czerwca 2025 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2025 poz. 682).Zmienione przepisy odnoszą się więc do minimalnych okresów ważności orzeczeń:

Minimalny okres orzeczenia dla osób poniżej 16. roku życia: 3 lata. Minimalny okres orzeczenia dla osób powyżej 16. roku życia: 7 lat – w przypadku rzadkich chorób genetycznych (według załącznika do rozporządzenia dotyczy to 208 chorób, m.in. wodogłowia wrodzonego, mukowiscydozy czy rdzeniowego zaniku mięśni) lub zespołu Downa.

Nowe funkcjonalności aplikacji mObywatel dla osób z niepełnosprawnościami

Na posiedzeniu Rady Ministrów Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wypowiedziała się w sprawie nowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach aplikacji mObywatel. Co dadzą te nowe funkcjonalności i czemu służą?

Jak czytamy na stronie pełnomocnika rządu: W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, przygotowano projekt rozporządzenia. Celem regulacji jest umożliwienie korzystania z legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności w formie mobilnej – tzw. mLegitymacji ON.

– To rozwiązanie, które upraszcza codzienne życie. mLegitymacja ON nie zastępuje tradycyjnej legitymacji, ale daje osobom z niepełnosprawnościami nowoczesną alternatywę – szybszą, wygodniejszą, bezpieczną. Dążymy do tego, by cyfrowe usługi publiczne były dostępne dla każdego, niezależnie od stopnia sprawności – podkreśla Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń.

mLegitymacja ON będzie dostępna w aplikacji mObywatel i pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na wygodne posługiwanie się dokumentem za pomocą smartfona

Podaje się, że projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę polegającą na wydłużeniu okresu ważności zaświadczenia o stanie zdrowia załączanego do wniosku o wydanie orzeczenia – z 30 dni do 3 miesięcy. Projekt rozporządzenia uzyskał pozytywną opinię Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST, Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.